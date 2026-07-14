লক্ষ্মীলাভ ভারতেই ? প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনের জন্য নয়া ফিচার লঞ্চ করল এই AI সংস্থা

লক্ষ্মীলাভ ভারতেই ? প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনের জন্য নয়া ফিচার লঞ্চ করল এই AI সংস্থা
নতুন এই ফিচারে ভারতীয় ব্যবহারকারীদের অনেকটাই সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
Published : July 14, 2026 at 4:28 PM IST
নয়াদিল্লি : এবার ভারতীয় অঙ্কে প্রাইসিং দেখা যাবে Claud AI অ্যাসিস্ট্যান্টে ৷ ফলে সাবস্ক্রাইবারদের জন্য প্রিমিয়াম প্ল্যান গ্রহণে আরও সুবিধা হবে ৷
বর্তমানে ক্লড ওয়েবসাইটে যে প্রাইস লিস্টিং করা হয়েছে সেখানে জানানো হয়েছে, Claud Pro Plan এর জন্য প্রতি মাসে 2000 টাকা করে খরচ করতে হবে ব্যবহারকারীদের ৷ এবং Claud Max ব্যবহারকারীদের জন্য প্রতিমাসে 11 হাজার 999 টাকা করে খরচ করতে হবে ৷ এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা অতিরিক্ত লিমিট ও প্রায়োরিটি অ্যাকসেস পাবেন ৷
Claude এর এই ভারতীয় অঙ্কে টাকার বিষয়টি তাদের ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপে দেওয়া হয়েছে ৷ বর্তমানে শুধুমাত্র কার্ড পেমেন্টের মাধ্যমে সাবস্ক্রিপশন নেওয়া সম্ভব ৷
বিশ্বের বাজারে Claude এর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে ৷ তারমধ্যে যে সব দেশগুলিতে সবথেকে বেশি মাত্রায় ক্লড ব্যবহার করা হয় সেই তালিকায় রয়েছে ভারত ৷ Anthropic এর এই AI মডেলটি যেহেতু ভারতে ব্যাপক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় সেই কারণে ভারতীয় অঙ্কে এর সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানের খরচ প্রকাশ করা হয়েছে ৷ লোকাল প্রাইসিংয়ের মধ্যে থাকছে Claude Pro, Max, এবং Team প্ল্যান ৷
ভারতীয় বাজারে AI এর ব্যবহার নিয়মিত বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ অটোমেশন থেকে শুরু করে ক্রিয়েটিভ রাইটিং সহ অ্যাজেন্টিক AI ব্যাপক ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ 2026 সালের শুরুর দিকে ভারতে AI সামিট আয়োজন করা হয়েছিল ৷ যেখানে উপস্থিত ছিলেন Anthropic, OpenAI, Gemini এর মতো জায়ান্ট AI সংস্থাগুলির CEO এবং শীর্ষ কর্তারা ৷
প্রতিটি সংস্থার আধিকারিকরা জানিয়েছিলেন, AI-র বিচারে ভারত অতি সম্ভাবনাময় একটি দেশ ৷ যেখানে AI এর ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আগামীদিনেও তা বৃদ্ধি পাবে ৷ বর্তমানে Open AI, Anthropic এর মতো সংস্থাগুলি ভারতে ব্যাপকভাবে নিজেদের প্রসার বিস্তার করছে ৷
ফেব্রুয়ারি মাসেই ভারতে এসেছিলেন Anthropic এর CEO দারিও আমোদাই ৷ সেই সময় একাধিক সংস্থার সঙ্গে Claude এর পার্টনারশিপের বিষয়ে জানিয়েছিলেন ৷ অন্যদিকে এশিয়াতে টোকিওর পর ভারতে দ্বিতীয় অফিস চালু করেছে সংস্থাটি ৷ ফলে ভারতকে যে এই AI সংস্থাটি পাখির চোখ করেছে সেবিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিত হওয়াই যায় ৷