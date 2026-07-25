আরও ভালো রেসপন্স, Claude Voice Mode এ সাপোর্ট করবে Opus এবং Sonnet
শুধু AI মডেলের সাপোর্ট বাড়ানোই নয়, Voice Mode-এর সঙ্গে একাধিক জনপ্রিয় পরিষেবার মধ্যে কোলাবোরেশন বাড়ানো হয়েছে।
Published : July 25, 2026 at 5:24 PM IST
হায়দরাবাদ : AI চ্যাটবট Claude-এর ভয়েস সুবিধাকে আরও শক্তিশালী করে তুলল Anthropic। সংস্থাটি ঘোষণা করেছে, এবার থেকে Claude Voice Mode শুধু Haiku নয়, আরও উন্নত Opus এবং Sonnet AI মডেলও সাপোর্ট করবে। এর ফলে ব্যবহারকারীরা ভয়েসের মাধ্যমে আরও জটিল প্রশ্ন করতে পারবেন এবং আগের তুলনায় আরও নির্ভুল ও উন্নত উত্তর পাওয়ার অভিজ্ঞতা পাবেন।
এর আগে Claude-এর Voice Mode মূলত Haiku মডেলের উপর নির্ভর করত। নতুন আপডেটের ফলে ব্যবহারকারীরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী Haiku, Sonnet বা Opus— এই তিনটি AI মডেলের মধ্যে বেছে নিতে পারবেন। Anthropic-এর দাবি, Opus এবং Sonnet যুক্ত হওয়ায় Voice Mode এখন আরও দীর্ঘ ও জটিল কনভার্সেশন পরিচালনা করতে সক্ষম।
শুধু AI মডেলের সাপোর্ট বাড়ানোই নয়, Voice Mode-এর সঙ্গে একাধিক জনপ্রিয় পরিষেবার মধ্যে কোলাবোরেশন বাড়ানো হয়েছে। এখন ব্যবহারকারীরা কথা বলেই Gmail, Google Calendar, Google Docs, Slack এবং ওয়েব সার্চের মতো পরিষেবার সাহায্য নিতে পারবেন। অর্থাৎ, ভয়েস কমান্ড দিয়েই ই-মেল তৈরি, ক্যালেন্ডারে মিটিং যোগ করা, ডকুমেন্ট খোঁজা বা বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধানের মতো কাজ করা যাবে।
Anthropic জানিয়েছে, এই আপডেটের লক্ষ্য হল Voice Mode-কে শুধুমাত্র প্রশ্নোত্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তব কাজের সহকারী হিসেবে গড়ে তোলা। ব্যবহারকারীরা কথোপকথনের মাঝেই বিভিন্ন অ্যাপের সাহায্যে কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন। ফলে আলাদা করে অ্যাপ খুলে কাজ করার প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রেই কমে যাবে।
নতুন Voice Mode বর্তমানে বিটা (Beta) পর্যায়ে রয়েছে। এটি ওয়েব, ডেস্কটপ এবং মোবাইল অ্যাপ— তিনটি প্ল্যাটফর্মেই উপলব্ধ করা হয়েছে। তবে সব ফিচার সব ব্যবহারকারীর জন্য একসঙ্গে চালু হচ্ছে না। Anthropic জানিয়েছে, কয়েকটি প্রিমিয়াম সার্ভিস শুধুমাত্র সাবস্ক্রাইবাররাই ব্যবহার করতে পারবেন ৷
সংস্থার মতে, Opus এবং Sonnet মডেলের সংযোজনের ফলে ব্যবহারকারীরা আরও স্বাভাবিকভাবে AI-এর সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। দীর্ঘ আলোচনা, কোনও আইডিয়া নিয়ে চিন্তাভাবনা, প্রেজেন্টেশনের প্রস্তুতি, যোগাযোগের ধরন উন্নত করার পরামর্শ কিংবা গবেষণার মতো কাজেও Voice Mode আরও কার্যকর হবে।
বর্তমানে OpenAI, Google এবং Meta-সহ একাধিক প্রযুক্তি সংস্থা AI-ভিত্তিক ভয়েস পরিষেবার উপর জোর দিচ্ছে। সেই প্রতিযোগিতায় নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে Voice Mode-এ উন্নত AI মডেল এবং অ্যাপ ইন্টিগ্রেশন যোগ করল Anthropic। সংস্থার আশা, নতুন আপডেটের ফলে Claude শুধু একটি AI চ্যাটবট হিসেবেই নয়, বরং দৈনন্দিন কাজের জন্য একটি কার্যকর ডিজিটাল সহকারী হিসেবেও আরও বেশি ব্যবহারকারীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।