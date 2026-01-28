ফোন ছিনতাই হলেও চিন্তার কারণ নেই ! নিজে থেকেই লক হবে আপনার ডিভাইস
Published : January 28, 2026 at 3:56 PM IST
হায়দরাবাদ : Android ব্যবহারকারীদের স্মার্টফোনের নিরাপত্তা আরও বৃদ্ধি করতে নতুন ফিচার লঞ্চ করল Google ৷ প্রতারকরা যাতে স্মার্টফোন চুরি করে সেখান থেকে ডেটা চুরি করতে না পারে তার জন্যই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ মাউন্টেন ভিউ -এর এই টেক জায়ান্টের তরফে জানানো হয়েছে, এই ফিচার আপডেটের ফলে থেফ্ট প্রটেকশন টুল আপগ্রেড হবে ৷ যা বর্তমানে Android ব্যবহারকারীদের জন্য রোল-আউট করা হচ্ছে ৷
নতুন এই ফিচারটি শুধুমাত্র Android 16 এবং এর পরবর্তী ভার্সনগুলির জন্য প্রযোজ্য হবে ৷ এর আগেই Android 15 থেকে Failed Authentication Lock ফিচার চালু করা হয়েছিল ৷ এবার নতুন এই ফিচার চালু করার ফলে নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে ৷ Theft Protection ফিচার চালু করার ফলে একটি নতুন টগেল দেওয়া হয়েছে ৷ যার মাধ্যমে এই ফিচারটি এনেবল ও ডিসেবল করা সম্ভব হবে ৷
Google Blog এ জানানো হয়েছে, থার্ড পার্টি ব্যাঙ্কিং অ্য়াপ এবং Google Password Manager ব্যবহার করার সময় অ্য়ান্ডরয়েড বায়োমেট্রিক প্রম্পট ব্যবহার করতে হয় ৷ অথন্টিকেশনের জন্য যা প্রয়োজনীয় ৷ সেক্ষেত্রে নতুন যে ফিচারটি লঞ্চ করা হয়েছে এই ফিচারটি ব্যবহার করার ফলে কোনও ট্রাস্টেড ডিভাইসের বাইরে এই অ্য়াপ ব্যবহার করতে হলে প্রথমে বায়োমেট্রিক অন্টিকেশন করতে হবে ৷
এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় জানিয়েছে গুগল ৷ জানানো হয়েছে, কোনও স্মার্টফোন চুরি হওয়ার পর সেটা পাসওয়ার্ড বা প্যাটার্ন দিয়ে আনলক করার চেষ্টা করে চোর ৷ নতুন এই ফিচার আপডেটের ফলে ভুল অ্য়াটেম্প করলেই দীর্ঘ সময়ের জন্য ফোন লক হয়ে যাবে ৷ নতুন ভাবে চেষ্টা করার সুযোগও দেওয়া হবে না ৷ তবে সেক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরাও অনেকসময় নিজের পাসওয়ার্ড বা আনলক প্যাটার্ন ভুলে যান ৷ তারজন্য ভুল পাসওয়ার্ড বা প্যাটার্ন যদি অরিজিন্যাল পাসওয়ার্ডের কাছাকাছি মিল থাকে তাহলে লক আউট টাইম বৃদ্ধি হবে না ৷ এবং সেটা ট্রাই লিমিটের মধ্যেও গণ্য হবে না ৷
নতুন এই ফিচারের পাশাপাশি Android 10 এবং তার পরবর্তী ভার্সনগুলির জন্য আরও একটি ফিচার লঞ্চ করতে চলেছে ৷ এটি মূলত রিকভারি টুলের ব্যবহার আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ যার মাধ্যমে রিমোট লকের উপর আরও কন্ট্রোল রাখা হয়েছে ৷
Theft Protection Features এর ক্ষেত্রে দুটি থেফ্ট প্রোটেকশন স্টেপ চালু করা হয়েছে ব্রাজিলে ৷ তারমধ্যে একটি থেফ্ট ডিটেকশন লক ৷ এই ফিচারটির জন্য একটি AI নির্ভর ইন ডিভাইস সেন্সর ব্যবহার করা হবে ৷ যা Snatch And Run ডিটেক্ট করতে পারবে ৷ এবং ফোনটি সঙ্গে সঙ্গে লক হয়ে যাবে ৷ অর্থাৎ ধরে নিন আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন ৷ সেই সময় কেউ ফোন ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দিল ৷ Android এ থাকা AI তা ডিটেক্ট করবে ৷ এবং ফোনটি সঙ্গে সঙ্গে লক করবে ৷
দ্বিতীয়টি হচ্ছে স্মার্টলক ৷ ব্যবহারকারীরা তাঁর স্মার্টফোন চুরি বা হারিয়ে গেলে যেকোনও ডিভাইস থেকে লক করতে পারবেন ৷