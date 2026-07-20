স্ক্রিন লক অবস্থাতেই পাঠানো যাচ্ছে SMS, Whatsapp টেক্সট ! বড়সড় ত্রুটির হদিশ Android-এ
এই সমস্যা শুধুমাত্র সেই সব Android 16 ডিভাইসে দেখা যাচ্ছে ৷
Published : July 20, 2026 at 5:03 PM IST
হায়দরাবাদ : Android ব্যবহারকারীদের জন্য উদ্বেগের খবর। Android 16-এ একটি নিরাপত্তা ত্রুটির কারণে লক করা ফোন থেকেও Google Gemini ব্যবহার করে SMS বা WhatsApp মেসেজ পাঠানো সম্ভব হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে । বিষয়টি সামনে আসার পর Google এই ত্রুটি স্বীকার করেছে এবং জানিয়েছে, খুব শীঘ্রই এর জন্য একটি নিরাপত্তা আপডেট (Security Patch) প্রকাশ করা হবে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, এই সমস্যা শুধুমাত্র সেই সব Android 16 ডিভাইসে দেখা যাচ্ছে, যেখানে Gemini-কে লক স্ক্রিন থেকেই ব্যবহার করার সুবিধা চালু রয়েছে। সাধারণ পরিস্থিতিতে কোনও ব্যবহারকারী যদি ফোন লক অবস্থায় Gemini দিয়ে মেসেজ পাঠানোর চেষ্টা করেন, তাহলে ফোন আনলক করার জন্য PIN অথন্টিকেশন চাওয়ার কথা। কিন্তু এই নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেই নির্দিষ্ট একটি পদ্ধতিতে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে।
যে তথ্য প্রকাশ হয়েছে তাতে দেখা গিয়েছে, পাস কোড বা প্যাটার্ন লক না খুলেইমেসেজ বা Whatsapp চ্যাট করা সম্ভব হলেও তার জন্য ফিজিক্যাল ফোনটিকে কাছে রাখতে হবে ৷ দূর থেকে অ্যাকসেস করা কোনওভাবেই সম্ভব নয় ৷ কিন্তু তা সত্বেও পুরো ব্যবস্থাটি একটি নিরাপত্তাজনিত ত্রুটি বলেই গণ্য় করা হচ্ছে ৷
Google জানিয়েছে, সংস্থাটি ইতিমধ্যেই সমস্যাটির সমাধান তৈরি করেছে এবং খুব দ্রুত ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন আপডেট প্রকাশ করা হবে। আপডেট ইনস্টল করার পর এই নিরাপত্তা সংক্রান্ত ত্রুটি আর থাকবে না ৷
নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, যদিও এই ত্রুটি কাজে লাগাতে ফোন হাতে পাওয়া জরুরি, তবুও বিষয়টিকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। কারণ কোনও ফোন চুরি হলে বা হারিয়ে গেলে অন্য কেউ সেই ফোনের Whatsapp ও SMS এর অ্যাকসেস সুযোগ পাবেন । এর ফলে প্রতারণা, ভুয়ো তথ্য ছড়ানো বা সোশ্যাল ইঞ্জিয়ারিংয়ে (Social Engineering)-সাইবার হামলার ঝুঁকি হতে পারে।
Google-এর নিরাপত্তা আপডেট পৌঁছনো পর্যন্ত বিশেষজ্ঞরা ব্যবহারকারীদের কিছু সতর্কতা মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। যাঁরা লক স্ক্রিনে Gemini ব্যবহার করেন, তাঁরা প্রয়োজনে সাময়িকভাবে সেই সুবিধা বন্ধ রাখতে পারেন। পাশাপাশি ফোনে নতুন সফটওয়্যার আপডেট এলেই দ্রুত ইনস্টল করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
AI-ভিত্তিক পরিষেবা স্মার্টফোনে যত বেশি যুক্ত হচ্ছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থাও তত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই ঘটনাকে সেই কারণেই গুরুত্ব দিয়ে দেখছে প্রযুক্তি মহল। Google-এর আসন্ন আপডেট কত দ্রুত সব ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছায়, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে Android ব্যবহারকারীদের।