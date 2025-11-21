Android এবং iPhone এর দূরত্ব ঘুচল ! ছবি, ভিডিও, ফাইল শেয়ারিং এখন খুবই সহজ

Android এবং iPhone এর দূরত্ব ঘুচল ! ছবি, ভিডিও, ফাইল শেয়ারিং এখন খুবই সহজ
File Sharing : Quick Share এবং Airdrop খুব সহজেই কাজ করবে ৷
Published : November 21, 2025 at 12:47 PM IST
হায়দরাবাদ : Android ও iOS এর মধ্যে সবথেকে বড় কী সমস্যা ছিল বলুন তো ? হ্য়াঁ ঠিকই ধরছেন ৷ ফাইল শেয়ারিং ৷ ছবি, গান বা অন্য কোনও ফাইল সরাসরি অ্য়াপল ও অ্য়ান্ডরয়েডের মাধ্যমে শেয়ার করা সম্ভব হত না ৷ সেক্ষেত্রে অন্য কোনও থার্ড পার্টি অ্য়াপ ব্যবহার করে ফাইল শেয়ার করতে হতো ৷ এর ফলে শেয়ারিং সম্ভব হলেও কোয়ালিটি লস হতো ৷ অর্থাৎ ছবি বা ভিডিয়োর কোয়ালিটি এক ধাক্কায় অনেকটা খারাপ হতো ৷
অ্য়ান্ডরয়েড ও অ্য়াপল ব্যবহারকারীদের দীর্ঘদিনের এই সমস্যার সমাধান হতে চলেছে এবার ৷ কারণ এবার থেকে এটি ভিন্ন গোত্রীয় দুটি ডিভাইসের মাধ্যমে ফাইল শেয়ারিং সম্ভব ৷
20 নভেম্বর Google এর তরফে একটি ব্লগ পোস্ট করা হয় ৷ সেখানে জানানো হয়, বন্ধু ও পরিবারের মধ্যে যখন কোনও মুহূর্ত শেয়ার করার প্রয়োজন হয় তখন কোনও ডিভাইস যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায় ৷ আর সেইজন্য এবার থেকে Quick Share এবং Airdrop খুব সহজেই কাজ করবে ৷ এবং অ্য়ান্ডরয়েড ও অ্য়াপেলের মাধ্যমে ফাইল শেয়ারিং সম্ভব হবে ৷
তবে এই মুহূর্তে শুধুমাত্র Pixel 10 সিরিজের ফোনগুলিতেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে ৷ অন্য কোনও অ্য়ান্ডরয়েড ও অ্য়াপলের মধ্যে ফাইল শেয়ারিং-এর সুবিধা পাওয়া যাবে না ৷
এতদিন কীভাবে ফাইল শেয়ারিং করা হত ?
Android এবং iOS এর মধ্যে যেহেতু সরাসরি ফাইল ট্রান্সফার করা সম্ভব হত না সেই কারণে ফাইল ট্রান্সফারের জন্য WhatsApp এর মতো ম্যাসেজিং অ্য়াপ ব্যবহার করা হত ৷ এছাড়াও ডেটা কেবল ব্যবহার করে ল্যাপটপের মাধ্যমে ডেটা ট্রান্সফার করা হত ৷ কিন্তু এবার থেকে পিক্সেল 10 সিরিজের ফোনের ক্ষেত্রে ফাইল শেয়ারিং-এ কোনও সমস্যা হবে না ৷
Android এর কোন কোন মডেলের ক্ষেত্রে এই সুবিধা পাওয়া যাবে ?
Pixel এর যে মডেলগুলিতে এই সুবিধা পাওয়া যাবে সেগুলি হল - Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, or Pixel 10 Pro Fold ৷
কীভাবে কাজ করবে এই ফিচারটি-
- প্রথমে iPhone ব্যবহারকারীদের Accept করতে হবে ৷
- তারপর pixel ফোন থেকে যে ফাইলটি পাঠাতে চাইছেন তার উপর লং প্রেস করে Share > Quick Share অপশনে ট্যাপ করবেন ৷
- অ্য়াকসেপ্ট করলেই নির্দিষ্ট ফাইল ট্রান্সফার করা সম্ভব হবে ৷