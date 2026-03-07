ETV Bharat / technology

অন্ধ্রপ্রদেশে তৈরি হবে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ভ্যালি, বড় ঘোষণা চন্দ্রবাবু নাইডুর

অন্ধ্রপ্রদেশের অমরাবতীতে আয়োজন করা হয়েছিল 11 তম রাইসিনা ডায়ালগ ৷ ওই অনুষ্ঠানে শনিবার ভাষণ দেন চন্দ্রবাবু নাইডু ৷

Andhra Pradesh to Produce Quantum Computers for the World Says CM Naidu
অন্ধ্রপ্রদেশে তৈরি হবে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ভ্যালি (ছবি -IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 7, 2026 at 8:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 7 মার্চ : আগেই ডেটা সেন্টার তৈরির ঘোষণা করেছিল Google ৷ এবার আরও এক নতুন পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন অন্ধ্রপ্রদেশর মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু ৷ জানালেন, খুব শীঘ্রই দক্ষিণী ওই রাজ্যে কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরি করতে চলেছে ৷

অন্ধ্রপ্রদেশের অমরাবতীতে আয়োজন করা হয়েছিল 11 তম রাইসিনা ডায়ালগ ৷ ওই অনুষ্ঠানে শনিবার ভাষণ দেন চন্দ্রবাবু নাইডু ৷ সেখানেই তিনি এই ঘোষণা করেন ৷ এমনকী, জোরকদমে শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে বলেও জানান তিনি ৷

কী বললেন চন্দ্রবাবু নাইডু ?

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সর্বপ্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন ৷ তিনি জানান, আগামী দিনে AI-এর জন্য প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাপক পরিবর্তন হবে ৷ তারপর বলেন, "অন্ধ্রপ্রদেশে গুগল 15 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে ৷ সেখানে 1 গিগাওয়াটের একটি ডাটা সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে ৷ যা সাম্প্রতিকতম সময়ে সবথেকে বড় বিনিয়োগ ৷"

এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, "এখন আমরা সবাই সিলিকন ভ্যালি নিয়ে কথা বলি ৷ কিন্তু আগামী দিনে সাধারণ মানুষ অমরাবতীতে হওয়া কোয়ান্টাম ভ্যালি নিয়ে আলোচনা করবে ৷ চলতি বছরের শেষে উৎপাদন শুরু হবে ৷ এবং গোটা বিশ্বে আমরা সেই কোয়ান্টাম কম্পিউটার সরবরাহ করব ৷"

কোন কোন সংস্থা অংশগ্রহণ করবে ?

জানা গিয়েছে প্রাথমিকভাবে TCS, L&T এবং IBM কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরির জন্য বিনিয়োগ করবে ৷

কোয়ান্টাম কম্পিউটার কী ?

খুব সরল ভাবে বোঝাতে গেলে বলতে হয়, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের থিওরি মেনে যে কম্পিউটার পরিচালিত হয় সেটাই কোয়ান্টাম কম্পিউটার ৷ সাধারণ কম্পিউটার থেকে এই প্রযুক্তি অনেকটাই আলাদা ৷ যে কোনও জটিল সময়া দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে সমাধান করার দক্ষতা রাখে এই কম্পিউটার ৷

প্রযুক্তির ভাষায়, সাধারণ কম্পিউটার O এবং 1 এর উপর ভিত্তি করে সমস্ত কম্যান্ড প্রসেস করে ৷ কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটার কিউবাইটস ইউনিটের মাধ্যমে ক্যালকুলেশন করে ৷ সেক্ষেত্রে O এবং 1-কে গ্রহণ করতে পারে অথবা দুটো ডিজিটকে একসঙ্গে নিয়েও ডাটা প্রসেস করতে পারে ৷

ভারতে কি কোয়ান্টাম কম্পিউটার রয়েছে ?

ভারতের কয়েকটি সংস্থা ইতিমধ্যে কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরি করেছে ৷ 2025 সালে বেঙ্গালুরুর সংস্থা QpiAI লঞ্চ করেছে তাদের নিজস্ব কোয়ান্টাম কম্পিউটার ৷ যার নাম QpiAI-Indus ৷ যা 25 কিউবিট ফুল স্টেক কোয়ান্টাম কম্পিউটার ৷ এছাড়াও Kaveri নামে আরও একটি কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরি হচ্ছে ৷ যা চলতি বছর থেকে পুরোদমে কাজ শুরু করতে পারে ৷

Read More - কম দামের ফোন খুঁজছেন ? 15 হাজারেরও কমে লঞ্চ হল Realme C83 5G

TAGGED:

QUANTUM COMPUTERS
CHANDRABABU NAIDU AI VISION
QUANTUM COMPUTER INDIA
AI GAME CHANGER
ANDHRA PRADESH QUANTUM COMPUTERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.