অন্ধ্রপ্রদেশে তৈরি হবে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ভ্যালি, বড় ঘোষণা চন্দ্রবাবু নাইডুর

অন্ধ্রপ্রদেশে তৈরি হবে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ভ্যালি, বড় ঘোষণা চন্দ্রবাবু নাইডুর
Published : March 7, 2026 at 8:58 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 মার্চ : আগেই ডেটা সেন্টার তৈরির ঘোষণা করেছিল Google ৷ এবার আরও এক নতুন পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন অন্ধ্রপ্রদেশর মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু ৷ জানালেন, খুব শীঘ্রই দক্ষিণী ওই রাজ্যে কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরি করতে চলেছে ৷
অন্ধ্রপ্রদেশের অমরাবতীতে আয়োজন করা হয়েছিল 11 তম রাইসিনা ডায়ালগ ৷ ওই অনুষ্ঠানে শনিবার ভাষণ দেন চন্দ্রবাবু নাইডু ৷ সেখানেই তিনি এই ঘোষণা করেন ৷ এমনকী, জোরকদমে শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে বলেও জানান তিনি ৷
কী বললেন চন্দ্রবাবু নাইডু ?
অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সর্বপ্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন ৷ তিনি জানান, আগামী দিনে AI-এর জন্য প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাপক পরিবর্তন হবে ৷ তারপর বলেন, "অন্ধ্রপ্রদেশে গুগল 15 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে ৷ সেখানে 1 গিগাওয়াটের একটি ডাটা সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে ৷ যা সাম্প্রতিকতম সময়ে সবথেকে বড় বিনিয়োগ ৷"
এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, "এখন আমরা সবাই সিলিকন ভ্যালি নিয়ে কথা বলি ৷ কিন্তু আগামী দিনে সাধারণ মানুষ অমরাবতীতে হওয়া কোয়ান্টাম ভ্যালি নিয়ে আলোচনা করবে ৷ চলতি বছরের শেষে উৎপাদন শুরু হবে ৷ এবং গোটা বিশ্বে আমরা সেই কোয়ান্টাম কম্পিউটার সরবরাহ করব ৷"
কোন কোন সংস্থা অংশগ্রহণ করবে ?
জানা গিয়েছে প্রাথমিকভাবে TCS, L&T এবং IBM কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরির জন্য বিনিয়োগ করবে ৷
কোয়ান্টাম কম্পিউটার কী ?
খুব সরল ভাবে বোঝাতে গেলে বলতে হয়, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের থিওরি মেনে যে কম্পিউটার পরিচালিত হয় সেটাই কোয়ান্টাম কম্পিউটার ৷ সাধারণ কম্পিউটার থেকে এই প্রযুক্তি অনেকটাই আলাদা ৷ যে কোনও জটিল সময়া দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে সমাধান করার দক্ষতা রাখে এই কম্পিউটার ৷
প্রযুক্তির ভাষায়, সাধারণ কম্পিউটার O এবং 1 এর উপর ভিত্তি করে সমস্ত কম্যান্ড প্রসেস করে ৷ কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটার কিউবাইটস ইউনিটের মাধ্যমে ক্যালকুলেশন করে ৷ সেক্ষেত্রে O এবং 1-কে গ্রহণ করতে পারে অথবা দুটো ডিজিটকে একসঙ্গে নিয়েও ডাটা প্রসেস করতে পারে ৷
ভারতে কি কোয়ান্টাম কম্পিউটার রয়েছে ?
ভারতের কয়েকটি সংস্থা ইতিমধ্যে কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরি করেছে ৷ 2025 সালে বেঙ্গালুরুর সংস্থা QpiAI লঞ্চ করেছে তাদের নিজস্ব কোয়ান্টাম কম্পিউটার ৷ যার নাম QpiAI-Indus ৷ যা 25 কিউবিট ফুল স্টেক কোয়ান্টাম কম্পিউটার ৷ এছাড়াও Kaveri নামে আরও একটি কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরি হচ্ছে ৷ যা চলতি বছর থেকে পুরোদমে কাজ শুরু করতে পারে ৷