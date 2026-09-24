ফের কি চাকরি হারানোর আশঙ্কা ? চেক ইন থেকে ব্যাগেজ হ্যান্ডেলিং- Emirates-এর সব কাজ করবে AI রোবট !
এই সংস্থা ইতিমধ্যে রোবটের ব্যবহার করেছে । ওই রোবটের নাম Sara । সে ইতিমধ্যে বিভিন্ন কাজ দক্ষতার সঙ্গে করছে ।
Published : September 24, 2026 at 8:37 PM IST
হায়দরাবাদ : বিমানবন্দর মানেই চরম ব্যস্ততা । চেক ইন কাউন্টারে লম্বা লাইন অথবা ব্যাগেজ জমা করার ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত ঝক্কি । কিন্তু বিমানযাত্রীদের এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে এবার রোবট চালু করতে পারে বিমান পরিবহন সংস্থা এমিরেটস (Emirates)। জানা গিয়েছে চেক-ইন থেকে শুরু করে যাত্রীদের ব্যাগেজ হ্যান্ডেলিংয়ের কাজকর্ম করতে সাহায্য করবে এই অত্যাধুনিক রোবট ।
সম্প্রতি নতুন এই পরিচালন বিষয়ে জানিয়েছেন সংস্থার উদ্ভাবনী (Innovation) বা নতুন প্রযুক্তির (New Technology) ভাইস প্রেসিডেন্ট কীনা হামজা (Keena Hamza) । তিনি জানিয়েছেন এই সংস্থা ইতিমধ্যে রোবটের ব্যবহার করেছে । ওই রোবটের নাম Sara । সে ইতিমধ্যে বিভিন্ন কাজ দক্ষতার সঙ্গে করছে । পাসপোর্ট স্ক্যানিং ও ফোসিয়াল রেকগনাইজেশনের মাধ্যমে পুরো কাজটি করতে সক্ষম ওই রোবটটি । কিন্তু নতুন যে রোবটটি চালু করা হবে সে Sara-র থেকে আরও দক্ষ বলে দাবি তাঁর ।
ফিচার
হামজা জানিয়েছেন, নতুন রোবটটি যখনই এমিরেটসের কোনও যাত্রী বিমানবন্দরে প্রবেশ করে ওই রোবটের সামনে যাবে সঙ্গে সঙ্গে রোবট ওই যাত্রীকে ডিটেক্ট করতে পারবে । তার পাসপোর্ট স্ক্যান করবে এবং লাগেজ নেবে । নির্দিষ্ট ট্রলি সহ যাবতীয় মালপত্র ওজন করে ওই যাত্রীর জন্য বরাদ্দ ট্যাগ ওই লাগেজের সঙ্গে সংযুক্ত করবে । এবং সেটি জমাও নেবে । পুরো প্রক্রিয়াটিতে কোনও মানুষের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন নেই । এমনকী যাত্রীকে কোনও কাউন্টারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই । অন্যদিকে এরপরেই চিন্তা বাড়ছে অনেকের । বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত এর ফলে চাকরি হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে ।
কবে থেকে চালু হবে ?
মনে করা হচ্ছে 2027 সালের শুরু থেকেই এই রোবটকে কাজে লাগানো হবে । কারণ এমিরেটস তাদের যাত্রী পরিষেবা আরও মধুর করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তা নিচ্ছে । এবং তার প্রয়োগও কিছু ক্ষেত্রে হয়েছে । সেই কারণে মনে করা হচ্ছে আগামী বছরের প্রথম থেকেই নতুন এই রোবট ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ।
রোবটটি কোথায় তৈরি করা হচ্ছে ?
এমিরেটসের একটি নির্দিষ্ট রোবোটিক ল্যাবরেটরি রয়েছে । সেখানেই এই রোবটটি তৈরি করা হচ্ছে । এবং তার কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে । হামজা জানিয়েছে, শুধু যে যাত্রী পরিষেবার ক্ষেত্রেই এই রোবট ব্যবহার করা হবে এমনটা কিন্তু নয় । আমামী দিনে কার্গো, লজিস্টিক্স এবং সংস্থার অন্য বিভিন্ন পরিষেবায় এই রোবট কাজে লাগানো হবে ।
অন্যদিকে হামজা জানিয়েছেন, বর্তমানে যে শুধু রোবটের প্রয়োগ হবে এমনটা নয় । কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপক প্রয়োগ হবে । যেখানে, যাত্রীদের খাদ্য ও পানীয় বাছতে যেমন সহায়তা করবে তেমনই আগামী দিনে কোন ধরনের যাত্রীরা এমিরেটসে যাত্রা করতে ইচ্ছুক হবেন তার একটি আন্দাজও পাওয়া সম্ভব হবে ।