দেশে আরও উন্নত হবে AI সংক্রান্ত পরিষেবা, বৃহৎ ডাটাসেন্টার তৈরি করছে Amazon
Published : April 16, 2026 at 11:24 AM IST
হায়দরাবাদ : AI পরিকাঠামোগত উন্নতিতে আরও একধাপ এগোতে চলেছে ভারত ৷ কারণ, মুম্বইয়ে একটি বৃহৎ ডাটা সেন্টার তৈরি করতে চলেছে Amazon এর সংস্থা Amazon Web Service বা AWS ৷ 429.8 মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করে ওই ডাটা সেন্টার তৈরি করা হবে ৷ এর ফলে আগামীদিনের AI পরিকাঠামো আরও উন্নত হবে বলে সংস্থার দাবি ৷
জানা গিয়েছে, এই জায়ান্ট ক্লাউড কোম্পানি মুম্বাইয়ের স্টেট এনভারনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথোরিটির কাছে ইতিমধ্যে আবেদন জানিয়েছে ছাড়পত্র নেওয়ার জন্য ৷ এই প্রকল্পের জন্য মোট 49 একর জমি অধিগ্রহণ করেছে Amazon ৷
এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে Hindusthan Times ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, মোট যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে সেখানে 6টি বিল্ডিং তৈরি করা হবে ৷ তারমধ্যে চারটি বিল্ডিং-এর প্রতিটি হবে 7 তলা বিশিষ্ট ৷ যার প্রতিটি ডাটা সেন্টার হিসেবে কাজ করবে ৷ ডাটা স্টোর, ডাটা প্রসেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি হবে ওই চারটি বিল্ডিং থেকে ৷ এবং বাকি দুটি বিল্ডিং-এর প্রতিটি হবে দুটি তলা বিশিষ্ট ৷ সেগুলি ডাটা সেন্টারে পাওয়ার সাপ্লাই দেবে ৷ এবং কুলিংয়ের কাজ করবে ৷ প্রতিটি ডাটা সেন্টার সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ জল ৷ সেই চাহিদা মেটানোর কাজ করবে বাকি দুটি বিল্ডিং ৷ 473 মেগাওয়াটের ক্ষমতাসম্পন্ন ওই ডাটা সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে ৷
2024 সালে ওই জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল ৷ তালোজার কাছাকাছি রয়েছে ওই জমিটি ৷ সেখানেই তৈরি হবে Amazon এর বৃহৎ ডাটা সেন্টার ৷ ম্যাক্রোটেক ডেভেলপারের কাছ থেকে ওই জমি কেনা হয়েছে ৷ তৎকালীন সময়ে যার মূল্য ছিল 450 কোটি টাকা ৷
2025 সালের ডিসেম্বরে অ্যামাজন জানিয়েছিল 35 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে ভারতে ৷ যার প্রায় সবটাই বিনিয়োগ করা হবে ডাটা সেন্টার এবং AI ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরির জন্যই ৷ চলতি বছরের শুরুতেই Amazon জানিয়েছে তারা 8.3 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরির জন্য ৷
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে আয়োজন করা হয়েছিল AI Summit 2026 ৷ উপস্থিত ছিলেন বিশ্বের বৃহৎ টেক জায়ান্টের কর্তারা ৷ তাঁরা জানিয়েছিলেন, আগামী দিনে AI পরিকাঠানো তৈরিতে পথিকৃৎ হতে চলেছে ভারত ৷ Amazon এর এই ডেটা সেন্টার তৈরির পদক্ষেপ সেই দিকেই পথনির্দেশ করছে বলে অনুমাণ বিশেষজ্ঞদের ৷