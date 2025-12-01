নেটওয়ার্কিং হবে আরও দ্রুত, মাল্টিক্লাউড পরিষেবা দেবে AWS এবং Google cloud

নেটওয়ার্কিং হবে আরও দ্রুত, মাল্টিক্লাউড পরিষেবা দেবে AWS এবং Google cloud
AMAZON WEB SERVICE AND GOOGLE CLOUD : নতুন এই পরিকল্পনা অনুযায়ী Google Cloud এবং Amazon Web Service সংযুক্ত হবে
Published : December 1, 2025 at 5:31 PM IST
হায়দরাবাদ : এবার যৌথভাবে নেটওয়ার্কিং পরিষেবা দেবে অ্য়ামাজন ওয়েব সার্ভিস (AWS) এবং গুগল ক্লাউড (Google Cloud) ৷ মূলত দেশ বিদেশের বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সুবিধার্থে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, দুটি সংস্থা যৌথভাবে মাল্টিক্লাউড নেটওয়ার্কিং সার্ভিস চালু করবে ৷ যার ফলে দ্রুত এবং ভরসাযোগ্য নেটওয়ার্কিং সার্ভিস ব্যবহার করতে পারবে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা ৷ ওই রিপোর্টে প্রকাশ এর ফলে বিভিন্ন সংস্থা তাদের কাস্টমারদের সঙ্গে প্রাইভেট এবং হাই স্পিড লিঙ্কের মাধ্য়মে সংযোগ স্থাপন করতে পারবে ৷
মাল্টিক্লাউড নেটওয়ার্কিং নেটওয়ার্কিং সার্ভিসে কী সুবিধা হবে ?
নতুন এই পরিকল্পনা অনুযায়ী Google Cloud এবং Amazon Web Service সংযুক্ত হবে ৷ AWS এর ইন্টারকানেক্ট মাল্টিক্লাউড এবং Google ক্লাউড এর ক্রস ক্লাউড ইন্টারকানেক্টের সংযুক্তিকরণ হবে ৷ এর ফলে কোনও AWS এবং Google ক্লাউডের মধ্যে কানেক্ট আরও সহজতর হবে ৷ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দুটি প্ল্য়াটফর্মের মধ্যে যোগাযোগ করা সম্ভব ৷
মূলত একাধিক প্ল্যাটফর্মের মধ্যে যখন ডেটা ট্রান্সফার হয় সেই ক্ষেত্রে হাই স্পিড নেটওয়ার্কিং কানেকশনের প্রয়োজন হয় ৷ এছাড়াও কিছু অ্য়াপ্লিকেশনের ক্ষেত্রেও নেটওয়ার্কিং কানেকশন শক্তিশালী হওয়ার প্রয়োজন হয় ৷ সেক্ষেত্রে এই দুটি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে চালু হওয়া মাল্টিক্লাউড নেটওয়ার্ক সিস্টেমে যোগাযোগ আরও সুবিধা হবে ৷ দুটি প্ল্য়াটফর্মের মধ্যে আরও বেশি ওয়ার্কলোড দেওয়া সম্ভব হবে ৷
দুটি সংস্থারই দাবি, এই কোলাবরেশনের ফলে নেটওয়ার্ক সার্ভিস আরও দ্রুত এবং নিরাপদ হবে ৷ বিভিন্ন ডিজিট্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরির ক্ষেত্রে যে হাইস্পিড নেটওয়ার্ক প্রয়োজন হয় তার চাহিদা মেটাবে এই মাল্টিক্লাউড সিস্টেম ৷
Google Cloud এবং AWS কী?
দুটি সংস্থাই ক্লাউড সার্ভিস দেয় ৷ এবার প্রশ্ন জাগতেই পারে ক্লাউড সার্ভিস কী ? অনেকেই হয়তো জানেন, কিন্তু যাঁরা জানেন না, তাঁদের জন্য বলা জরুরি ৷ কোনও ডিজিট্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরির ক্ষেত্রে ডেটা সংরক্ষণের জন্য স্টোরেজ প্রয়োজন হয় ৷ সেটা হতে পারে ফিজিক্যাল স্টোরেজ অথবা সেন্ট্রালাইজড স্টোরেজ ৷ ফিজিক্যাল স্টোরেজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থাকে নিজে স্টোরেজ সেন্টার তৈরি করতে হয় ৷ আর সেন্ট্রালাইজড স্টোরেজের ক্ষেত্রে Google Cloud এবং AWS এর মতো সংস্থা পরিষেবা দেয় ৷ যারা মূলত স্টোরেজ, ডেটাবেস এবং কম্পিউটিং পাওয়ার সাপ্লাই দেয় ৷