Google, Microsoft -এর পর ভারতে 35 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ Amazon এর

Google, Microsoft -এর পর ভারতে 35 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ Amazon এর
Amazon investment in India : নতুন এই বিনিয়োগের ফলে AI নির্ভর ডিজিটাইজেশন, এক্সপোর্ট গ্রোথ এবং চাকরির বাজার আরও বৃদ্ধি পাবে ৷
Published : December 10, 2025 at 3:23 PM IST
হায়দরাবাদ : টেক জায়ান্টগুলি AI রিসার্চের ক্ষেত্রে ভারতকে যে পাখির চোখ করেছে সেই বিষয়ে আর কোনও সন্দেহই নেই ৷ ইতিমধ্যে Google অন্ধ্রপ্রদেশের ভাইজাকে AI রিসার্চ ল্যাব তৈরির জন্য 15 মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে ৷ অন্যদিকে মঙ্গলবার মাইক্রোসফট CEO সত্য় নাদেলা আগামী 4 বছরের মধ্যে AI গবেষণায় 17.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করেছেন ৷ এবার সেই রাস্তায় হাঁটল অপর এক টেক জায়ান্ট অ্য়ামাজন ৷ তাদের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতে 35 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে জেফ বেজোসের সংস্থা ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 3.14 লাখ কোটি মার্কিন ডলার ৷
Amazon এর তরফে জানানো হয়েছে, নতুন এই বিনিয়োগের ফলে AI নির্ভর ডিজিটাইজেশন, এক্সপোর্ট গ্রোথ এবং চাকরির বাজার আরও বৃদ্ধি পাবে ৷ সম্প্রতি আয়োজন করা Amazon Sambhab Summit এর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংস্থার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অমিত আগরওয়াল জানিয়েছেন, 2010 পর্যন্ত অ্য়ামাজন ভারতে 40 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে ৷ এবং 2023 এর মধ্যে আরও 35 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে ৷ সংস্থার সমস্ত বিজনেস সেক্টর মিলিয়েই এই বিনিয়োগ করা হবে ৷
তিনি আরও জানিয়েছেন, ভারতে FDI বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করতে চলেছে Amazon ৷ 2023 এর মধ্যেই বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে ৷ মূলত তেলাঙ্গানা ও মহারাষ্ট্রে লোকাল ক্লাউড সেন্টার এবং AI ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা হবে ৷
এছাড়াও ফিজিক্যাল কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচারও তৈরি করা হবে ৷ তার মধ্যে রয়েছে Amazon Fulfilment Centre, ট্রান্সপোর্টেশন নেটওয়ার্ক, ডাটা সেন্টার, ডিজিট্যাল পেমেন্ট পরিকাঠামো এবং প্রযুক্তিগত উন্নতি ৷
এর আগে মঙ্গলবার ভারতে এসে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন মাইক্রোসফটের CEO সত্য নাদেলা ৷ সেখানে তিনি ভারতে 17.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা করেন ৷ তারপর তিনি নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, ভারতে AI রিসার্চে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মোদিজিকে অনেক ধন্যবাদ ৷ ভারতে AI লক্ষ্যপূরণে যে আশা বা আকাঙ্খা রয়েছে তা পূরণে এশিয়ার মধ্যে শুধুমাত্র ভারতে 17.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে মাইক্রোসফট ৷
তবে এখনই প্রথম নয় ৷ এর আগেও চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে 3 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ভারতে বিনিয়োগ করার কথা জানিয়েছিল মাইক্রোসফট ৷