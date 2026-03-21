এবার নিজেদের ফোন লঞ্চ করবে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম Amazon, কবে আসছে বাজারে ?
Published : March 21, 2026 at 9:00 PM IST
হায়দরাবাদ : ফের একটি স্মার্টফোন লঞ্চ করতে চলেছে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম Amazon ৷ এর আগে 2014 সালে একটি স্মার্টফোন লঞ্চ করলেও এক বছরের মধ্যেই তা তুলে নেওয়া হয় বাজার থেকে ৷ তারপর প্রয় 12 বছর পর আরও একটি স্মার্টফোন লঞ্চ করতে চলেছে তারা ৷ জানা গিয়েছে, নতুন এই স্মার্টফোনটিতে দেওয়া হবে অ্যামাজন ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যালেক্সা ৷ ফলে ব্যবহারকারীরা সবসময় অ্যামাজন ইকোসিস্টেমে সংযুক্ত থাকবেন ৷
ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের তরফে জানানো হয়েছে, এই নতুন স্মার্টফোনটির মধ্যে দেওয়া হবে AI ফিচার্স ৷ এছাড়াও অ্যালেক্সা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ৷ জানা গিয়েছে গত বছর অ্যামাজন তাদের কয়েকজন কর্মী নিয়ে একটি গ্রুপ তৈরি করেছে ৷ ওই গ্রুপের নাম দেওয়া হয়েছে ZeroOne ৷ অ্য়ামাজন ডিভাইস নিয়ে কাজ করে এই গ্রুপটি ৷ তারাই এই ফোন তৈরির দায়িত্বে রয়েছে ৷ স্মার্টফোনটি ওজনে খুবই হাল্কা হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
সূত্রকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ট্রান্সফর্মার (Transformer) নামে একটি প্রজেক্ট গ্রহণ করেছে Amazon ৷ এই ডিভাইসের মূল বৈশিষ্ট হবে Alexa র ব্যবহার ৷ ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংযুক্ত থাকবে ৷ যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা আরও ভালো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারবেন ৷
রয়টার্স আরও জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই এই ধরনের একটি পরিকল্পনা করছিলেন অ্যামাজন কর্তা জেফ বেজোস ৷ তাঁর নজর ছিল , এমন একটি স্মার্টফোন তৈরি যা সাধারণ মানুষের শপিংয়ের অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করতে পারে ৷ যদিও এই মডেলটি কবে লঞ্চ হবে এবং তার দাম কত রাখা হবে সেই বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি ৷
জানা গিয়েছে ZeroOne নামে যে গ্রুপটি এই স্মার্টফোনটির তৈরির দায়িত্বে রয়েছে তার মাথায় রয়েছে Microsoft এর প্রাক্তন আধিকারিক জে অ্যালার্ড ৷ তিনি মূলত মাইক্রোসফটের Zune এবং Xbox নিয়ে কাজ করতেন ৷
2014 সালে অ্যামাজন যে ফোনটি অ্যামাজন লঞ্চ করেছিল তার নাম ছিল Fire Phone ৷ ফোনটি লঞ্চ করলেও প্রতিযোগিতার বাজারে খুব একটা টিকে থাকতে পারেনি ৷ ফোনটির ফিচারও তেমন নজরকারা ছিল না ৷ যার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই ফোনটি বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল ৷
