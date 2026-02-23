বেঙ্গালুরুতে চালু হল Amazon এর নতুন অফিস, একসঙ্গে কাজ করবেন 7000-এরও বেশি কর্মী
Published : February 23, 2026 at 5:30 PM IST
বেঙ্গালুরু, 23 ফেব্রুয়ারি : বেঙ্গালুরুতে চালু হল Amazon India-র এর দ্বিতীয় অফিস ৷ সংস্থার দাবি এশিয়ার মধ্য়ে এটাই তাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম অফিস হিসেবে পথচলা শুরু করল ৷ ক্যাম্পেগোড়া বিমানবন্দর থেকে প্রায় 15 কিলোমিটার দূরে উত্তর বেঙ্গালুরুতে এই অফিস চালু করা হয়েছে ৷ যেখানে 12 তলার এই অফিসে একসঙ্গে 7000-এরও বেশি কর্মী একসঙ্গে কাজ করতে পারবেন ৷
Amazon এর তরফে জানানো হয়েছে ই-কমার্স, অপারেশন, পেমেন্টস, প্রযুক্তি এবং সেলস সার্ভিসের কর্মীরা এই অফিসে কাজ করবেন ৷ পাঁচ একর জমিতে তৈরি করা হয়েছে এই বিশাল বিল্ডিং ৷ সোমবার এই অফিসের উদ্বোধন কর্নাটকের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও পরিকাঠামো উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী MB প্যাটেল ৷ অ্যামাজনের সবথেকে বড় অফিস রয়েছে হায়দরাবাদের হাইটেক সিটিতে ৷
নতুন এই অফিসে শুধু নিয়মমাফিক কাজ নয় এর মধ্যেই রয়েছে সময় কাটানো এবং সুস্থ থাকার রসদ ৷ নিজেকে মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে অফিসের ভিতরেই ৷ অন্যদিকে যাঁরা স্কিল বাড়াতে চান বা নতুন কোনও বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে চান তাঁদের জন্যও উপকরণ রয়েছে এই ক্যাম্পাসে ৷
বেঙ্গালুরুর নতুন অফিসে রয়েছে মিটিং রুম, ব্রেক-আউট জোন এবং ইভেন্ট এরিয়া ৷ যেখানে একসঙ্গে 200 কর্মী একসঙ্গে জড়ো হতে পারবেন ৷ দেওয়া হয়েছে বাস্কেটবল ও পিকবল কোর্ট ৷ এছাড়াও অ্যাম্পিথিয়েটার, ল্যান্ডস্কেপ লন এবং আউটডোর কমিউনিটি স্পেস ব্যবহার করতে পারবেন সংস্থার কর্মীরা ৷ দুটি ফ্লোরে ফুড কোর্ট রয়েছে ৷ যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন খাবারের আয়োজন থাকবে ৷
এই অফিস উদ্বোধনের পর মন্ত্রী MB Patil জানান, অ্যামাজন ভারতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করছে ৷ বড় অফিস তৈরি করার ফলে চাকরির সংখ্যা বাড়বে ৷ ফলে কর্মী নিয়োগও বাড়বে ৷ যা স্থানীয় এলাকাকে বিভিন্ন দিক থেকে আরও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী তৈরি করবে ৷
Amazon India-র কান্ট্রি ম্যানেজার সমীর কুমার জানান, সংস্থার বৃদ্ধিতে একটি বড় ভূমিকা রয়েছে ভারতের ৷ পাশাপাশি এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার জন্য যাবতীয় সহযোগিতার জন্য তিনি কর্নাটক সরকারকে ধন্যবাদ জানান ৷ তাঁর কথায় আগামীদিনে পরিকাঠামো গঠন, প্রযুক্তি এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে আরও বিনিয়োগ করবে অ্যামাজন ৷
ইতিমধ্যে ভারতে 40 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে Amazon ৷ 2030 এর মধ্যে আরও 35 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে সংস্থাটির ৷