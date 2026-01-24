ব্যাপক কর্মী ছাঁটাই অ্য়ামাজনে, চাকরি হারাতে পারেন 16 হাজার !

ব্যাপক কর্মী ছাঁটাই অ্য়ামাজনে, চাকরি হারাতে পারেন 16 হাজার !
Amazon layoff : জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে যে লে-অফ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানেও বিভিন্ন দফতর থেকেই ছাঁটাই হতে পারে বলেই অনুমাণ করা হচ্ছে ৷
Published : January 24, 2026 at 4:41 PM IST
হায়দরাবাদ : চাকরি হারাতে চলেছেন প্রায় 16 হাজার অ্য়ামাজন কর্মী ৷ গোটা বিশ্বব্যাপী অ্য়ামাজনের যতগুলি অফিস রয়েছে প্রায় সব অফিস থেকেই এই বিপুল পরিমাণ কর্মী সংখ্যা কমানো হতে পারে ৷
গতবছরেই Amazon এর তরফে জানানো হয়েছিল তাদের সংস্থা কর্মী সংকোচনের দিকে হাঁটবে ৷ আর সেই কারণে 30 হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা করা হয়েছিল ৷ সেইমতো গত বছরের অক্টোবরে বিশ্বব্যাপী 14 হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছিল সংস্থাটি ৷ এবার বাকি 16 হাজার অ্য়ামাজন কর্মী চাকরি হারাতে চলেছেন ৷ জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে ছাঁটাইয়ের চূড়ান্ত সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ এই বিষয়টি নিয়ে জানতে চেয়ে Amazon এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ৷ কিন্তু অ্য়ামাজনের তরফে এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি ৷
কোন কোন দফতরের কর্মী ছাঁটাই করা হবে ?
এবিষয়ে নির্দিষ্ট করে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ৷ তবে গত লে-অফের সময় অ্য়ামাজনের প্রতিটি ডিভিশন থেকেই কর্মী ছাঁটাই হয়েছিল ৷ সুতরাং জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে যে লে-অফ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানেও বিভিন্ন দফতর থেকেই ছাঁটাই হতে পারে বলেই অনুমাণ করা হচ্ছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে অ্য়ামাজন ইকমার্স বিজনেস, ওয়েব সার্ভিস, রিটেল, প্রাইম ভিডিও এবং হিউম্যান রিসোর্স ৷ তবে শেষ মুহূর্তে ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বদল হতে পারে ৷
অক্টোবরের ছাঁটাই
2025 সালের অক্টোবর মাসে বিপুল পরিমাণ ছাঁটাই করা হয়েছিল অ্য়ামাজনে ৷ মূলত AI সফ্টওয়ারের ব্যাপক ইমপ্লিমেন্টের কারণেই ম্যানপাওয়ার কমানো হয়েছিল ৷ এছাড়াও একাধিক ক্ষেত্রে অটোমেশন চালু করা হয়েছে ৷ যার কারণে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অ্য়ামাজন ৷ এবিষয়ে সংস্থার একটি ইন্টারন্যাল চিঠিতে জানানো হয়েছিল, " ইন্টারনেটে আমরা দেখেছি এই জেনারেশন AI ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে ৷ আমরাও আগের থেকে আরও ভালোভাবে কাজ করার জন্য AI ইমপ্লিমেন্ট করছি ৷"
অক্টোবরে যাঁরা চাকরি হারিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই জানিয়েছিলেন, 90 দিনের পে রোল তাঁদের দেওয়া হয়েছে ৷ এর মধ্যে তাঁরা ইন্টারন্যাল কোনও চাকরির জন্য আবেদন করতে পারেন অথবা অন্য কোনও সংস্থাতেও চাকরির আবেদন করতে পারেন ৷