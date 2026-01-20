স্মার্ট হোম তৈরি করবেন ভাবছেন ? Amazon এর এই নতুন দুটি ডিভাইস কাজে আসতে পারে
Amazon Echo specifications : Amazon ছাড়াও Flipkart এবং অন্য অফলাইন স্টোর যেমন Reliance Digital এবং Croma তে পাওয়া যাবে ৷
Published : January 20, 2026 at 6:39 PM IST
হায়দরাবাদ : ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম Amazon ভারতে লঞ্চ করতে চলেছে দুটি নতুন ডিভাইস ৷ তারমধ্যে একটি হল New Echo Show 11 এবং অন্যটি হল 4th জেনারেশন Echo Show 8 স্মার্ট ডিসপ্লে ৷ 2025 সালের অক্টোবরে আমেরিকায় লঞ্চ করা হয়েছিল এই দুটি প্রডাক্ট ৷ সেইসময় নিউইয়র্কে হয়েছিল Amazon Event ৷ ওই অনুষ্ঠানেই লঞ্চ করা হয়েছিল New Echo Show 11 এবং 4th জেনারেশন Echo Show 8 স্মার্ট ডিসপ্লে ৷ এছাড়াও আরও কয়েকটি ডিভাইস এই লাইনআপে রয়েছে ৷ সেগুলি হল - Kindle Scribe, একটি অত্যন্ত ক্ষমতাশীল Ring doorbell, Echo Dot Max, এবং Echo Studio ৷
Alexa এবং Omnisense প্রযুক্তি দ্বারা পরিচালিত নতুন লঞ্চ হওয়া এই দুটি ডিভাইসে স্ক্রিন, সাউন্ড ও সেন্সরের সঠিক ব্যবহার করে একটি স্লিক ডিজাইন দেওয়া হয়েছে ৷ Echo Show 11 এ দেওয়া হয়েছে 11 ইঞ্চির ফুল HD ডিসপ্লে ৷ এই ডিভাইসটির দাম রাখা হয়েছে 26 হাজার 999 টাকা ৷ অন্যদিকে Echo Show 8 এ দেওয়া হয়েছে 8.7 ইঞ্চি HD রেজলিউশনের ডিসপ্লে ৷ যার দাম রাখা হয়েছে 23,999 টাকা ৷
দুটি ডিভাইসই গ্রাফিত এবং গ্লাসিওর সাদা রঙে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম Amazon ছাড়াও Flipkart এবং অন্য অফলাইন স্টোর যেমন Reliance Digital এবং Croma তে পাওয়া যাবে ৷
Amazon Echo Show 11 and Echo Show 8 Specifications and Features
ডিসপ্লে - Echo Show 11 এ রয়েছে 11 ইঞ্চির ফুল HD ডিসপ্লে ৷ অন্যদিকে Echo Show 8 এ দেওয়া হয়েছে 8.7 ইঞ্চির HD ডিসপ্লে ৷ edge-to-edge গ্লাস এবং পাতলা বেজ়েল দেওয়া হয়ে দুটি মডেলেই ৷
অডিও - ফ্রন্ট ফেসিং স্টিরিও স্পিকার এবং কাস্টম উফার দেওয়া হয়েছে ৷ যার ফলে ডিপ ব্যাস এবং ক্রিস্প ভোকাল পাওয়া সম্ভব ৷
Omnisense Sensor - এই সেন্সর ব্যবহারের ফলে মোসন, প্রেজেন্স, টেম্পারাচার এবং স্মার্ট হোমের জন্য অন্য সিগন্যালগুলি ক্যাপচার করতে পারবে ৷ পাশাপাশি লাইট অন এবং AC র তাপমাত্রা সঠিক রাখতে পারবে ৷
AZ3 Pro Chip - অ্য়াম্বিয়ান্ট AI এক্সপিরিয়েন্স এবং দ্রুত পারফরম্যান্সের জন্য এই চিপটি ব্যবহার করা হয়েছে ৷
ক্যামেরা - 13MP র ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে এই ডিভাইসটিতে ৷ এরপাশাপাশি অটো ফ্রেমিং এবং নয়েজ রিডাকশনের সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৷
বিনোদন - প্রাইম ভিডিও, নেটফ্লিক্স, ইউটিউব, স্পটিফাই, অডিবেল এবং একাধিক বিনোদনের অ্য়াপ ব্যবহারের সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৷