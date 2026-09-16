Amazon Alexa + লঞ্চ হল ভারতে, আপনার জন্য কী কী সুবিধা হতে পারে ?
বুধবার অর্থাৎ 16 সেপ্টেম্বর এই পরিষেবার লঞ্চ হয়েছে সেই কারণে বর্তমানে আর্লি অ্যাকসেস (Early Access) পাওয়া যাবে ৷
Published : September 16, 2026 at 6:08 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে Amazon Alexa + কনভার্সেশনাল অ্য়াসিস্ট্যান্ট চালু করল অ্যামাজন ৷ এই সাপোর্টে হিন্দি ভাষার সুবিধাও পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে ৷ এই ফিচার চালু হওয়ার ফলে ব্যবহারকারীরা দীর্ঘ সময় ধরে কোনও একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কথা চালিয়ে যেতে পারবেন ৷
Alexa+ pricing and supported devices
ভারতের প্রত্যেক ব্যবহারকারীর কাছেই নতুন এই ফিচারের সুবিধা দেওয়া হবে ৷ এবং তাঁরা হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন ৷ যাঁদের Amazon Prime রয়েছে তাঁরা সম্পূর্ণ বিনা খরচে এই পরিষেবার সুবিধা নিতে পারবেন ৷ কিন্তু যাঁদের প্রাইম নেই তাঁদের জন্য মাসে 2000 টাকা করে খরচ করতে হবে ৷
যেহেতু বুধবার অর্থাৎ 16 সেপ্টেম্বর এই পরিষেবার লঞ্চ হয়েছে সেই কারণে বর্তমানে আর্লি অ্যাকসেস (Early Access) পাওয়া যাবে ৷ এবং আর্লি অ্যাকসেসের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে বিনামূল্যে এই ফিচারটি ব্যবহার করা যাবে ৷ পরবর্তীতে এর সার্ভিস ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হবে ৷
এই সার্ভিস Echo এবং Fire TV ডিভাইসে ব্যবহার করা যাবে ৷ এছাড়াও Alexa app-এর মাধ্যমেও এর সুবিধা পাওয়া যাবে ৷ Amazon + এর পাশাপাশি Amazon Echo Show 8, Echo Show 11, Echo Dot Max এবং Echo Studio-ও লঞ্চ করেছে ৷
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, নতুন Alexa আরও জটিল সমস্যার সমাধান করতে প্রস্তুত ৷ এবং ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টের মাধ্যমেই সেই কাজ করতে পারবে ৷ এর মাধ্যমেই অ্যামাজনে যে কোনও প্রডাক্ট অর্ডার করতে পারবেন ৷ এছাড়াও Amazon Now-এর অর্ডার, স্মার্ট ডিভাইস অন-অফ করার মতো একাধিক কাজ করা সম্ভব এই ডিভাইসের মাধ্যমে ৷ হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারবেন ৷ এছাড়াও যদি কোনও ব্যবহারকারী মনে করেন তিনি দুটি ভাষা মিলিয়ে কথা বলবেন সেটাও সম্ভব ৷
বর্তমানে মাত্র দুটি ভাষা দিয়ে এই সার্ভিস চালু হলেও আগামী দিনে আরও ভাষায় এই সার্ভিস চালু হতে পারে ৷
Amazon জানিয়েছে, ফুড ডেলিভারি সার্ভিস যেমন Swiggy, Zomato-র টিকিট বুকিং প্ল্যাটফর্ম ডিসট্রিক্ট, ট্রাভেল ওয়েবসাইট TripAdvisor এবং MakeMyTrip এর মতো একাধিক প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে ইতিমধ্যে ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে ৷ এছাড়াও Amazon Music ও Jio Saavan এর সঙ্গেও সংযুক্তিকরণ করা হয়েছে ৷
ভারতে 2017 সালে Alexa লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ তারপর 2019 সালে এই অ্যাসিস্ট্যান্টে হিন্দি ভাষা যোগ করা হয় ৷ ভারতে প্রায় 600 মিলিয়ন হিন্দি ভাষার মানুষ বাস করেন ৷ ফলে বাজারের হিসেবে একটি বড় সংখ্যা রয়েছে এরমধ্যে ৷ ফলে ব্যবহারকারীর সংখ্যাও অনেকটাই বেশি ৷