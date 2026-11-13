Amazon শপিংয়ে বড় পরিবর্তন; প্রয়োজন অনুযায়ী প্রডাক্ট তালিকা তৈরি করে দেবে নতুন এই ফিচার, কমবে খরচও

Amazon শপিংয়ে বড় পরিবর্তন; প্রয়োজন অনুযায়ী প্রডাক্ট তালিকা তৈরি করে দেবে নতুন এই ফিচার, কমবে খরচও
Amazon জানিয়েছে, Alexa for Shopping-এ ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহারের উপর ব্যবহারকারীদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে।
Published : November 13, 2026 at 2:03 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে AI-নির্ভর শপিং অ্যাসিস্ট্যান্ট চালু করল Amazon। বৃহস্পতিবার সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ‘Alexa for Shopping’ নামে এই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা পাবেন ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী পণ্যের রেকমেন্ডেশন, দামের তারতম্যের তথ্য এবং ভয়েস অ্য়াসিস্ট্যান্টের মাধ্যমে কেনাকাটার সুবিধা। Amazon-এর অ্যাপ ও ওয়েবসাইটে এই পরিষেবা পাওয়া যাবে। সংস্থার দাবি, প্রডাক্ট সার্চ ও বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাদের Rufus AI অ্যাসিস্ট্যান্টের প্রযুক্তির সঙ্গে Alexa+-এর কাস্টমাইজেশন ফিচার যুক্ত করা হয়েছে ৷
নতুন এই অ্যাসিস্ট্যান্টের সাহায্যে ব্যবহারকারীরা স্বাভাবিক ভাষায় প্রশ্ন করেই বিভিন্ন পণ্য সম্পর্কে তথ্য জানতে পারবেন, দাম ও ফিচারের তুলনা করতে পারবেন, অফার খুঁজতে পারবেন। এমনকী নিয়মিত কেনা হয় এমন জিনিসপত্রও আগের কেনাকাটার তথ্যের ভিত্তিতে কার্টে যোগ করতে পারবেন।
Amazon-এর ব্লগ পোস্ট অনুযায়ী, Amazon Shopping অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটে মাধ্যমে ফিচারটি চালু করা শুরু হয়েছে। সংস্থার দাবি, গত 12 মাসে বিশ্বজুড়ে 40 কোটিরও বেশি গ্রাহক তাদের AI-চালিত শপিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যবহার করেছেন।
নতুন অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছে কোনও নির্দিষ্ট পণ্যের সুপারিশ চাইতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। বিভিন্ন ক্যাটেগরির পণ্যের মধ্যে তুলনা করা, অপরিচিত কোনও পণ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানা এবং তার দাম নজরে রাখার সুবিধাও থাকবে। উদাহরণ হিসেবে Amazon জানিয়েছে, কেউ সপ্তাহান্তে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করলে Alexa for Shopping-কে বিভিন্ন ক্যাটেগরির প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা তৈরি করতে বলতে পারেন। সেই তালিকা থেকে পণ্য সরাসরি শপিং কার্টেও যোগ করা যাবে। একইভাবে, আগের কেনাকাটার ভিত্তিতে বাড়ির নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী আবার অর্ডার করার ক্ষেত্রেও সাহায্য করবে এই AI অ্যাসিস্ট্যান্ট।
কেনাকাটার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও মিলবে সহায়তা। যেমন, কেউ Air Purifier কিনতে চাইলে কোন কোন ফিচার গুরুত্বপূর্ণ, তা বুঝিয়ে দিতে পারবে অ্যাসিস্ট্যান্ট। পাশাপাশি বিভিন্ন বাজেটের মধ্যে উপযুক্ত মডেলের সুপারিশও করবে। আবার দুটি Wireless Earbuds-এর মধ্যে তুলনা করতে চাইলে সেগুলির স্পেসিফিকেশন, দাম এবং গ্রাহকদের রিভিউয়ের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি একসঙ্গে তুলে ধরবে।
Amazon জানিয়েছে, Alexa for Shopping-এ ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহারের উপর ব্যবহারকারীদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে শেয়ার করা তথ্য তাঁরা দেখতে, আপডেট করতে কিংবা মুছে ফেলতে পারবেন। পরিবারের সদস্য, পোষ্য, ব্যক্তিগত আগ্রহ এবং খাদ্যাভ্যাস সংক্রান্ত পছন্দও সেট করা যাবে।
ফিচারটি চালু থাকলে সার্চ রেজাল্ট এবং পণ্যের পেজের উপরে AI-তৈরি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখা যাবে। কোনও পণ্যের ক্যাটেগরি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার পাশাপাশি কেনার আগে কোন বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত, তা তুলে ধরবে এই বিবরণ। এছাড়া পাশাপাশি দুটি বা তার বেশি পণ্যের স্পেসিফিকেশন, দাম এবং রিভিউয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশের তুলনাও দেখা যাবে। Amazon-এর অ্যাপ ও ওয়েবসাইটের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকাশ্য সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই তুলনামূলক বিবরণ তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছে সংস্থা।
Alexa for Shopping-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল Price History Tracking। কোনও পণ্যের পেজে গিয়ে ‘Price History’ অপশনে ট্যাপ করলেই গত 30, 60 অথবা 365 দিনে তার দামের পরিবর্তন দেখা যাবে। চাইলে Alexa for Shopping-কে সরাসরি প্রশ্ন করেও এই তথ্য জানা যাবে। পাশাপাশি পছন্দের পণ্যের দামে পরিবর্তন হলে Deal Alert পাওয়ার এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিছু কাজ আগে থেকে নির্ধারণ করে রাখার সুবিধাও রয়েছে।
কীভাবে ব্যবহার করবেন, খরচ কত?
স্মার্টফোনে ব্যবহার করতে হলে প্রথমে Amazon Shopping অ্যাপটি আপডেট করতে হবে। এরপর অ্যাপের নিচের নেভিগেশন বারে থাকা Alexa আইকনে ট্যাপ করলেই অ্যাসিস্ট্যান্টটি ব্যবহার করা যাবে। ডেস্কটপ ওয়েবসাইটে স্ক্রিনের উপরের দিকে এই আইকন পাওয়া যাবে।
Alexa for Shopping ব্যবহারের জন্য কোনও অতিরিক্ত খরচ করতে হবে না। Amazon অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করা থাকলেই বিনামূল্যে এই সুবিধা পাওয়া যাবে। এর জন্য Amazon Prime-এর সাবস্ক্রিপশন কিংবা Echo স্মার্ট স্পিকার থাকা বাধ্যতামূলক নয়।
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