রিচার্জ শেষ হলেও কলিং ও ইন্টারনেট চালু থাকবে ? Amazon আনছে নতুন পরিষেবা
Amazon Leo পরিষেবার জন্য 2028 সালের মধ্যে 5105 লো-অর্বিট স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠাবে এই টেক জায়ান্ট ৷
Published : July 28, 2026 at 5:02 PM IST
হায়দরাবাদ : ডিরেক্ট টু ডিভাইস অর্থাৎ (D2D) সার্ভিস চালু করতে চলছে Amazon ৷ গ্লোবাল টেক জায়ান্ট ও ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের তরফে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে Amazon FCC আবেদন পত্র জমা করেছে ৷ ছাড়পত্র পেলেই পরিষেবা শুরুর সম্ভাবনা রয়েছে ৷ পুরো প্রজেক্টটির নাম দেওয়া হয়েছে Amazon Leo ৷
Amazon Leo কী ?
এটি ডিরেক্ট টু ডিভাইস পরিষেবা ৷ অর্থাৎ স্যাটেলাইটের সঙ্গে সরাসরি ডিভাইস (স্মার্টফোন, ল্যাপটপ বা অন্য কোনও ডিভাইস)-এর কানেক্ট করা সম্ভব ৷ এর জন্য কোনও টেলিকম সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই ৷ অথবা কোনও WiFi ক্ষেত্রে থাকারও প্রয়োজন নেই ৷
বিস্তারিত-
Amazon Leo পরিষেবার জন্য 2028 সালের মধ্যে 5105 লো-অর্বিট স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠাবে এই টেক জায়ান্ট ৷ ইতিমধ্যে Globstar নামে একটি সংস্থাকে অধিগ্রহণ করেছে Amazon ৷ এই সংস্থাটি মূলত স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের উপর বিভিন্ন কাজ করে ৷ Globstar Spectrum ব্যবহার করেই স্যাটেলাইটগুলি মহাকাশে পাঠানো হবে ৷ পাশাপাশি Apple এর সঙ্গে কাজ করবে এই Amazon Leo ৷
কীভাবে কাজ করবে এই পরিষেবা ?
স্মার্টফোনের মাধ্যমে কলিং, SMS এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য কোনও টেলিকম সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকা বাধ্যতামূলক ৷ অথবা কোনও WiFi ক্ষেত্রে থাকতে হয় ৷ কারণ সরাসরি স্যাটেলাইটের সঙ্গে কোনও কনজিউমার ডিভাইস কানেক্ট করা সম্ভব নয় ৷ কিন্তু Amazon Leo সার্ভিসের মাধ্যমে সরাসরি স্যাটেলাইটের সঙ্গে ডিভাইস কানেক্ট করা সম্ভব ৷ এর জন্য আলাদা করে কোনও টেলিকম সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই ৷
এই পরিষেবায় লাভ কী হবে ?
এটি ডিরেক্ট টু ডিভাইস স্যাটেলাইট পরিষেবা ৷ অর্থাৎ সরাসরি ডিভাইসেই স্যাটেলাইট কানেকশন পাওয়া সম্ভব ৷ বিশ্বের যে সব প্রত্যন্ত এলাকা রয়েছে যেখানে ইন্টারনেট বা টেলিকম সংস্থাগুলি পরিষেবা দিতে সক্ষম নয় সেই সব এলাকায় সহজেই ইন্টারনেট পরিষেবা পাওয়া যাবে ৷ পাশাপাশি কলিং ও SMS এর পরিষেবাও পাওয়া সম্ভব ৷
এই পরিষেবার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে ৷ Amazon এর দাবি 2 জুলাইয়ের মধ্যে 375টি স্যাটেলাইট ইতিমধ্যে মহাকাশে পাঠানো হয়েছে ৷