ভারতে 4,800 কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে Amazon; কারণ কী ?

ভারতে 4,800 কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে Amazon; কারণ কী ?
Amazon-এর এই বিনিয়োগের পাশাপাশি 13 বিলিয়ন মার্কিন ডলার তারা AWS ও ডাটা সেন্টার তৈরির জন্যও বিনিয়োগ করবে ৷
Published : June 25, 2026 at 5:22 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে বড় বিনিয়োগের ঘোষণা করল Amazon। সংস্থার সিইও Andy Jassy প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকের পর জানিয়েছেন, 2030 সালের মধ্যে ভারতে মোট 48 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে Amazon-এর।
এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একটি টুইট করেন ৷ সেখানে তিনি লেখেন, " Andy Jassy-র সঙ্গে খুব ভালো বৈঠক হল ৷ অ্যামাজন ভারতে যে 48 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ করতে চায় সেই বিষয়টি আমি স্বাগত জানাচ্ছি ৷ এর ফলে সমাজের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে কর্ম সংস্থানের সুযোগ আরও বাড়বে ৷ পাশাপাশি বিশ্বের বড় সংস্থাগুলি ভারতে যে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক তাও প্রতিফলিত হচ্ছে ৷"
অন্যদিকে সংস্থার CEO-ও এই বিষয়ে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন ৷ সেখানে তিনি লেখেন, "নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে খুব ভালো বৈঠক হল ৷ আমরা কাস্টমার, বিক্রেতা, স্টার্টআপ এবং এন্টারপ্রাইজকে সহায়তা করছি ৷ 48 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করব ৷"
Amazon-এর এই বিনিয়োগের পাশাপাশি 13 বিলিয়ন মার্কিন ডলার তারা AWS ও ডাটা সেন্টার তৈরির জন্যও বিনিয়োগ করবে ৷
এই বিনিয়োগের লক্ষ্য শুধু ব্যবসা সম্প্রসারণ নয়, বরং দেশের ডিজিটাল পরিকাঠামো, প্রযুক্তি এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপস্থিতি আরও শক্তিশালী করা।
সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারত Amazon-এর জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাজার হিসেবে উঠে এসেছে। সেই কারণে আগামী কয়েক বছরে বিভিন্ন খাতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
A great meeting with Mr. Andy Jassy. I welcome Amazon's record $48 billion investment in India. This will create new opportunities for our youth. At the same time, it shows the growing interest across the world to invest in India!@amazon https://t.co/emr6Dd9Cps— Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2026
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ভারতের ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান তৈরির সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি দেশের দ্রুত বাড়তে থাকা ডিজিটাল ব্যবহারকারী ভিত্তি এবং প্রযুক্তি গ্রহণের গতি নিয়েও ইতিবাচক বার্তা দেওয়া হয়েছে।
Amazon-এর এই বিনিয়োগ পরিকল্পনা 2030 পর্যন্ত ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে। সংস্থার মতে, এর মাধ্যমে দেশের প্রযুক্তি-নির্ভর অর্থনীতি এবং ডিজিটাল পরিষেবা ইকোসিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব হবে।
ভারত বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া ডিজিটাল বাজারগুলির মধ্যে একটি। ই-কমার্স, ক্লাউড, AI এবং ডিজিটাল পরিষেবার চাহিদা বৃদ্ধির ফলে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থাগুলিও দেশে বিনিয়োগ বাড়ানোর দিকে ঝুঁকছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, Amazon-এর এই বিনিয়োগ পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদে প্রযুক্তি খাত, ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
তবে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কোথায় কোথায় বিনিয়োগ করা হবে তা জানানো হয়নি ৷