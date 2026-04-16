পছন্দ বুঝে প্রডাক্ট রেকমেন্ডেশন, AI স্টোর চালু করল Amazon

Amazon has started AI dedicated store for Indian users
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 16, 2026 at 7:02 PM IST

হায়দরাবাদ : এবার Amazon ওয়েবসাইটের মধ্যেই চালু হল একটি AI মাইক্রোস্টোর ৷ সেখানে কনজিউমার টেকের AI নির্ভর একাধিক ডিভাইস বিক্রি করা হবে ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, নতুন এই ডেডিকেটেড স্টোর ব্যবহারকারীদের চাহিদামতো AI নির্ভর মোবাইল, স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, স্মার্ট টিভি সাজেস্ট করবে ৷

সিয়াটেলের এই সংস্থাটি একটি প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, তারা একটি AI নির্ভর মাইক্রোস্টোর লঞ্চ করছে ৷ যা মূল প্ল্যাটফর্মের সঙ্গেই সংযোজিত থাকবে ৷ এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রিয়েল ওয়ার্ল্ডের কাজের সুবিধা হয় এমন কিছু ডিভাইস বিক্রি করা হবে ৷ এছাড়াও কোন ডিভাইস ক্রেতাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য আদর্শ হবে সেই বিষয়েও তথ্য দেওয়া হবে ৷

প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "AI স্টোরের মাধ্যমে সমস্ত ইন্টেলিজেন্স ডিভাইস একক্ষেত্রে আনা হয়েছে ৷ যেগুলির মাধ্যমে কাজের সুবিধা হবে সেই ডিভাইস বেছে নিতে পারেন ক্রেতারা ৷ আমরা চাই প্রত্যেক ক্রেতা যেন তাঁদের সুবিধামতো বেস্ট ডিভাইস খোঁজ পান ৷ এই AI স্টোরটি ভারতের জন্য তৈরি করা হয়েছে ৷"

বর্তমানে নতুন এই AI স্টোরটিতে একাধিক ক্যাটাগরির ডিভাইস রয়েছে ৷ তারমধ্যে যেমন রয়েছে স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, স্মার্ট টিভি, ট্যাবলেট, স্মার্ট গ্লাসেস, হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস ৷ তেমনই রয়েছে একাধিক কোম্পানির ফ্ল্য়াগশিপ ডিভাইস ৷

কোন কোন ডিভাইস লিস্টিং রয়েছে AI স্টোরে-

  • Samsung Galaxy S26 Ultra
  • OnePlus Nord 6
  • iQOO 15
  • HP Omnibook Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 7
  • iPad 11
  • LG’s AI-powered 4K Smart TV

শুধু ডেডিকেটেড স্টোর নয় ৷ পুরো ওয়েবসাইটেই চালু করা হয়েছে AI অ্যাসিস্ট্যান্ট ৷ যে কোনও ক্রেতা বর্তমানে Amazon এ কেনাকাটার ক্ষেত্রে AI-ব্যবহারের সুবিধা পাবেন ৷ AI পাওয়ার্ড ভিস্যুয়াল সার্চ টুল, প্রাইস হিস্ট্রি চেকিং এর মতো ফিচারগুলি ব্যবহার করার সুবিধা রয়েছে ৷ এছাড়াও শপিং-এর অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য একাধিক AI টুলও দেওয়া হয়েছে ৷

Amazon এর নতুন এই ফিচার চালু করার ফলে ই-কমার্স ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের পছন্দ বুঝে রেকমেন্ডেশন প্রক্রিয়া আরও পার্সোনালাইজড করা সম্ভব ৷

