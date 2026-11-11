Signal, Whatsapp-এ কথাবার্তা কি আদৌ নিরাপদ ? বড় তথ্য প্রকাশ করল Google DeepMind
এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশনের Whatsapp ও Signal-এর গুরুত্ব সবথেকে বেশি ৷ এবার এই দুটি প্ল্যাটফর্মে ব্যবহৃত প্রযুক্তি নিয়ে কী জানা গেল ?
Published : November 11, 2026 at 5:48 PM IST
হায়দরাবাদ: জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ Signal-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুরক্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে যাচাই করল Google DeepMind-এর গবেষকরা। Signal Protocol নামের ওপেন-সোর্স ক্রিপ্টোগ্রাফিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে Signal, WhatsApp এবং Google Messages-এর মতো অ্যাপে মেসেজ ও ভয়েস কলের জন্য End-to-End Encryption (E2EE) দেওয়া হয়। এবার AI এজেন্টের সাহায্যে এই প্রোটোকলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি গাণিতিকভাবে প্রমাণ করেছেন গবেষকরা।
এই কাজের জন্য তাঁরা তৈরি করেছেন নতুন একটি এজেন্টিক ফ্রেমওয়ার্ক, যার নাম AlphaProof Code। এর সাহায্যে প্রোটোকলের মূল কোড পরীক্ষা করে গাণিতিক প্রমাণের মাধ্যমে নিরাপত্তার বৈশিষ্ট্যগুলি যাচাই করা হয়েছে।
কীভাবে Signal-এর নিরাপত্তা যাচাই করল Google DeepMind?
কোনও সফটওয়্যার বা কোড প্রত্যাশিত নিয়ম মেনেই কাজ করছে এবং তাতে নির্দিষ্ট ধরনের ত্রুটি নেই, তা গাণিতিকভাবে প্রমাণ করার পদ্ধতিকে Formal Verification বলা হয়। নিরাপত্তা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এটি অন্যতম কঠোর মানদণ্ড। তবে এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ। তাই Google DeepMind-এর গবেষকরা মানব বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে AI এজেন্টের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছেন।
AlphaProof Code একটি Multi-LLM Agentic Framework। অর্থাৎ, একাধিক AI মডেল ও এজেন্টের মধ্যে কাজ ভাগ করে দিয়ে এই ফ্রেমওয়ার্ক Formal Verification-এর প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে।
Google DeepMind-এর প্রযুক্তিগত গবেষণাপত্র অনুযায়ী, প্রথমে মানব গবেষকরা বিভিন্ন AI মডেলের সাহায্যে Signal-এর নিরাপত্তা সংক্রান্ত লক্ষ্যগুলিকে গাণিতিকভাবে নির্দিষ্ট শর্তে রূপান্তর করেন। প্রতিটি শর্ত মানব বিশেষজ্ঞরা পর্যালোচনা করেন।
এরপর Gemini Carbon দ্বারা চালিত AI এজেন্টগুলি সেই শর্তগুলির গাণিতিক প্রমাণ তৈরি করে। এই কাজে Lean নামের একটি প্রোগ্রামিং ভাষায় 60 লক্ষেরও বেশি লাইন কোড তৈরি করা হয়। Lean-এর মাধ্যমে গাণিতিকভাবে প্রমাণ করা যায় যে কোড নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কাজ করছে কি না।
গবেষকদের দাবি, তাঁরা শুধু Signal Protocol-এর নকশার নিরাপত্তা যাচাই করেই থেমে থাকেননি। বরং ব্যবহারকারীদের ডিভাইসে চলা কম্পাইল করা কোডও নির্দিষ্ট নিরাপত্তার শর্ত পূরণ করছে কি না, তা প্রমাণ করেছেন। এর মধ্যে এমন পরিস্থিতিও রয়েছে, যখন কোনও ডিভাইস সাময়িকভাবে হ্যাকার বা অননুমোদিত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে গেলেও মেসেজের সুরক্ষা বজায় থাকার কথা।
AlphaProof Code সঠিক কোড এবং ত্রুটিপূর্ণ কোডের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে কি না, তা যাচাই করতেও একটি পরীক্ষা চালান গবেষকরা। Signal-এর কোডের একটি বিচ্ছিন্ন সংস্করণে আগে শনাক্ত হওয়া এবং পরে সংশোধন করা দুটি বাস্তব সফটওয়্যার বাগ ফের যুক্ত করা হয়। দু'ক্ষেত্রেই AI সিস্টেমটি গাণিতিকভাবে যাচাইযোগ্য প্রমাণ তৈরি করে দেখায় যে ত্রুটিপূর্ণ সংস্করণটি নিরাপদ নয়।
এই সাফল্যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন Signal-এর Chief Technology Officer (CTO) Ehren Kret। তাঁর বক্তব্য, আগে Formal Verification-এর কাজ সাধারণত কোডের ছোট ছোট অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। Google DeepMind-এর এই পদ্ধতি সেই কাজের পরিধি অনেকটাই বাড়াতে সাহায্য করেছে।
গবেষকদের মতে, Signal-এর মূল ক্রিপ্টোগ্রাফিক ব্যবস্থার এই যাচাই ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পথ খুলে দিতে পারে। চিকিৎসা সরঞ্জামের Firmware থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার Software—বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি কাজে লাগতে পারে। তাঁদের আশা, স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা এজেন্টের সঙ্গে Formal Verification ব্যবহার করলে আধুনিক সাইবার হামলার দ্রুততা ও ব্যাপকতার মোকাবিলা করা সহজ হবে।
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