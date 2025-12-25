প্রিমিয়াম সাবক্রিপশন দরকার নেই! Spotify এর সব মিউজিক ই এবার অনলাইনে মুক্ত ?

প্রিমিয়াম সাবক্রিপশন দরকার নেই! Spotify এর সব মিউজিক ই এবার অনলাইনে মুক্ত ?
Published : December 25, 2025 at 5:31 PM IST
হায়দরাবাদ : স্পটিফাইয়ের সব মিউজিক এবার পাইরেটেড হিসেবে অনলাইনে ছড়িয়ে পড়তে পারে ৷ কারণ আন্না আর্কাইভ (Anna Archive) নামে একটি সংস্থা জানিয়েছে তারা Spotify এর সব মিউজিক স্ক্র্য়াপ আকারে বাজারে ছেড়ে দেবে ৷ তাদের দাবি Spotify এর প্রায় 300 TB ডেটা তাদের কাছে রয়েছে ৷ তারমধ্যে আছে প্রায় 86 মিলিয়ন গান এবং 256 মিলিয়ন মেটাডেটা ৷
Anna Archive কী ?
আন্না আর্কাইভ হল একটি ফ্রি এবং ওপেন সোর্স সার্চ ইঞ্জিন ৷ এবং একটি ডিজিট্যাল লাইব্রেরি ৷ যারা কোটি কোটি PDF বই, আর্টিক্য়াল,এবং অন্য কন্টেন্টের লিঙ্ক এগ্রিকেট করে ৷ অর্থাৎ এই সার্চ ইঞ্জিন বিভিন্ন কন্টেন্টের লিঙ্ক নিজেদের সংগ্রহে রাখে এবং ইউজারের চাহিদা অনুযায়ী তা ডিস্ট্রিবিউট করে ৷ এটা মূলত Metadata Search Engine হিসেবে কাজ করে ৷
মেটাডেটা সার্চ ইঞ্জিন কী ?
এটা হল এমন একটি সার্চিং সিস্টেম যেখানে বিভিন্ন তথ্য নির্ভর সার্চ হয় ৷ অর্থাৎ ধরুন আপনি কোনও একটি গান সার্চ করতে চাইছেন ৷ সেক্ষেত্রে গানটির নাম মনেনেই ৷ কিন্তু আপনার গানটির কথা একটা দুটো লাইন মনে আছে ৷ আপনি ওই টেক্সট দিয়েই যদি সার্চ করেন তাহলেও রেজাল্ট পাবেন ৷
Anna Archive হল এমনই একটি সার্চ ইঞ্জিন ৷ যেখানে মেটাডেটার মাধ্যমে কন্টেন্ট সার্চ করা সম্ভব ৷ তাদের দাবি, যে Spotify এর স্ক্র্য়াপ তাদের কাছে আছে তারা সেটা পাইরেটেড হিসেবে অনলাইনে ছেড়ে দেবে ৷
Anna Archive একটি ব্লগ পোস্টে জানিয়েছে, "আমরা স্পটিফাইয়ের ব্যাকআপ নিয়েছি ৷ এটা টরেন্টে ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে ৷ এটা বিশ্বের প্রথম প্রিজারভেশন আর্কাইভ ৷ যেটা পুরোপুরি খোলা বাজারে রয়েছে ৷ যেকানে 86 মিলিয়ন মিউজিক ফাইল রয়েছে ৷ যা স্পটিফাইয়ের 99.6 শতাংশ শ্রোতা শুনেছেন ৷"
ওই ব্লগে আরও বলা হয়েছে, " আন্না আর্কাইভ মূলত টেক্সট কন্টেন্টের উপর কাজ করে ৷ কিন্তু আমরা একই ধরনের কন্টেন্টের উপর আটকে নেই ৷ কিছু সময় টেক্সেটের বাইরে গিয়েও আমাদের কাজ করতে হয় ৷"