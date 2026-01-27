সমস্ত ব্যক্তিগত চ্যাট পড়তে পারে Whatsapp ? বিস্ফোরক অভিযোগে তোলপাড় বিশ্ব
Whatsapp Chat : নর্দান ক্যালিফোর্নিয়ার US জেলা আদালতে একটি মামলা দায়ের হয়েছে ৷ সেই মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, Meta-র প্রাইভেসি পলিসি পুরোটাই মিথ্যা ৷
Published : January 27, 2026 at 5:34 PM IST
হায়দরাবাদ : এবার চ্যাট স্টোর করার মতো বিস্ফোরক অভিযোগ উঠল মেটার চ্যটিং প্ল্যাটফর্ম WhatsApp এর বিরুদ্ধে ৷ এই অভিযোগে আমেরিকায় একটি মামলাও দায়ের হয়েছে ৷ অভিযোগে জানানো হয়েছে, এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন থাকলেও ব্যাকডোর দিয়ে চ্যাট স্টোর করতে পারে তারা ৷ যদিও WhatsApp এর তরফে সব অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে ৷ জানানো হয়েছে, চ্যাট স্টোর করার যে অভিযোগ উঠেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ৷ WhatsApp এই ধরনের কোনও চ্যাট স্টোর করতে পারে না ৷ এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন WhatsApp এর প্রধান উইল ক্যাটকার্ট ৷
কী ঘটেছে ?
এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, নর্দান ক্যালিফোর্নিয়ার US জেলা আদালতে একটি মামলা দায়ের হয়েছে ৷ সেই মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, Meta-র প্রাইভেসি পলিসি পুরোটাই মিথ্যা ৷ তারা সমস্ত চ্যাট স্টোর করতে পারে ৷ শুধু তাই না, ওই অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়েছে, সমস্ত গোপনীয় চ্যাট অ্য়ানালিসিসও করতে পারে ৷ আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে WhatsApp এর এন্ড টু এন্ড প্রাইভেসি পলিসি নিয়ে ৷
This is totally false. WhatsApp can’t read messages because the encryption keys are stored on your phone and we don’t have access to them. This is a no-merit, headline-seeking lawsuit brought by the very same firm defending NSO after their spyware attacked journalists and…— Will Cathcart (@wcathcart) January 27, 2026
WhatsApp এর End to End প্রযুক্তি কী ?
এটি নিরাপত্তার উন্নত ধাপ বলা যেতে পারে ৷ এই নিরাপত্তা দেওয়ার ফলে কোনও চ্যাট নির্দিষ্ট এনক্রিপটেড হয়ে ডেলিভারি হয় ৷ এবং ডেস্টিনেশন লোকেশনে পৌঁছে ডিক্রিপ্ট হয় ৷ কারণ ফোন নম্বরের মধ্যে এনক্রিপশন ও ডিক্রিপশন কী থাকে ৷ ফলে ওই চ্যাট লিক বা ডেস্টিনেশন লোকেশনে পৌঁছনোর আগে কোনওভাবেই ডিক্রিপ্ট হওয়া সম্ভব নয় ৷
Meta র কী বক্তব্য ?
চ্যাট স্টোর এবং তা অ্য়ানালিসিসের যে অভিযোগ উঠেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ৷ WhatsApp এর প্রধান উইল ক্যাটকার্ট বলেন, " এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ৷ হোয়াটসঅ্য়াপ কোনও তথ্য পড়তে পারে না ৷ কারণ এর এনক্রিপশন কী স্টোর করা থাকে ব্যবহারকারীর ফোনের মধ্যে ৷ আমরা সেই কী-অ্য়াকসেস করতে পারি না ৷ এই ধরনের অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই ৷"
এর আগেই Google এবং Apple - এর বিরুদ্ধেও তথ্য চুরির অভিযোগ উঠেছিল ৷ সেক্ষেত্রে দুটি সংস্থাকেই বিপুল পরিমাণ অর্থ জরিমানা দিতে হয়েছে ৷