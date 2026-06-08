জ্বালানীর খরচ কমবে, একাধিক সংস্থার পরিকল্পনায় Flex Fuel Vehicle ; তালিকায় কোন কোন গাড়ি ?

জ্বালানীর খরচ কমবে, একাধিক সংস্থার পরিকল্পনায় Flex Fuel Vehicle ; তালিকায় কোন কোন গাড়ি ?
তালিকায় রয়েছে একাধিক সংস্থার অতি জনপ্রিয় কয়েকটি মডেল ৷ যেগুলি আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ফ্লেক্স ফুয়েল ভার্সন লঞ্চ হবে বলে আশা করা যায় ৷
Published : June 8, 2026 at 1:39 PM IST
হায়দরাবাদ : মারুতি সুজুকি ইতিমধ্যে লঞ্চ করেছে তাদের ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়ি ৷ অতি জনপ্রিয় WagonR এর একটি ফ্লেক্স মডেল গত সপ্তাহেই লঞ্চ হয়েছে ৷ ফলে পরিবেশ দূষণ যেমন কমবে তেমনই গাড়ি চালক ও মালিকদের খরচ তুলনামূলক কমবে ৷
তবে শুধু মারুতি সুজুকি নয়, এই তালিকায় রয়েছে একাধিক সংস্থার অতি জনপ্রিয় কয়েকটি মডেল ৷ যেগুলি আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ফ্লেক্স ফুয়েল ভার্সন লঞ্চ হবে বলে আশা করা যায় ৷ ওই তালিকায় রয়েছে টাটা, টয়োটা, হুন্ডাইয়ের মতো একাধিক সংস্থা ৷
ফ্লেক্স ফুয়েল ভার্সন কী ?
বর্তমান পেট্রল ভার্সন গাড়িগুলির জ্বালানীতে সর্বাধিক 30 শতাংশ পর্যন্ত ইথানল মিশ্রিত জ্বালানী ভরা সম্ভব ৷ অর্থাৎ সর্বাধিক 30 শতাংশ ইথানল এবং বাকি অংশ পেট্রল মেশানো জ্বালানী ব্যবহার করা হয় ৷ কিন্তু ফ্লেক্স ফুয়েল ভার্সনে গাড়ির জ্বালানীতে সর্বাধিক 85 শতাংশ পর্যন্ত ব্যবহার করা সম্ভব ৷ তবে এরজন্য গাড়ির প্রযুক্তি এবং যন্ত্রাংশে বেশ কিছু পরিবর্তন করা জরুরি ৷
Toyota Innova Hycross flex fuel prototype
টয়োটা ইনোভা লঞ্চ করবে তাদের Hycross Flex Fuel ৷ এর স্পার্ক প্লাগ ও পিস্টন রিং টপে পরিবর্তন আনা হবে ৷ তিন ধরনের ক্যাটালিস্ট সিস্টেম ব্যবহার করা হবে ৷ এর ফলে গাড়ি থেকে হাইড্রোকার্বন নির্গমনের পরিমাণ অনেকটাই কমবে ৷ গাড়ির ফুয়েল ফিল্টার, ফুয়েল পাম্প ও ফুয়েল লাইনেও পরিবর্তন আনা হবে ৷
Tata Punch flex fuel
টাটার জনপ্রিয় গাড়ির মডেলগুলির মধ্যে রয়েছে এই Punch মডেলটি ৷ এই SUV গাড়িটির একটি ফ্লেক্স ফুয়েল ভার্সন লঞ্চ করতে চলেছে সংস্থাটি ৷ ইতিমধ্যে গাড়িটি প্রদর্শিত করা হয়েছে ৷ Tata Punch Flex ফুয়েল মডেলটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেখানে 85 শতাংশ পর্যন্ত ইথানল মিশ্রিত জ্বালানী ব্যবহার করা সম্ভব ৷
Hyundai Creta flex fuel
Hundai তাদের Creta মডেলটির ফ্লেক্স ফুয়েল লঞ্চ করতে চলেছে ৷ তবে 85 শতাংশ পর্যন্ত নয়, বরং 100 শতাংশই ইথানলে চলবে এই গাড়ি ৷ এছাড়াও তাদের আরও কয়েকটি গাড়ি ফ্লেক্স ফুয়েল ভার্সনে লঞ্চ করার পরিকল্পনায় রয়েছে ৷