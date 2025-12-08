Airtel ও Google এর যৌথ উদ্যোগে চালু হবে RCS মেসেজিং সার্ভিস, কী সুবিধা হবে আপনার ?
Rich Communication Service : খুব সহজভাবে বোঝাতে গেলে RCS হল অতি পুরনো আমলে অতিব্যবহৃত SMS এর আপডেটেড ভার্সন ৷
Published : December 8, 2025 at 5:36 PM IST
হায়দরাবাদ : দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থা Airtel ৷ গ্লোবাল টেক জায়ান্ট Google এর যৌথ উদ্যোগে সেই সংস্থাই এবার শুরু করতে চলেছে RCS মেসেজিং ৷ যার পুরো কথা Rich Communication Service মেসেজিং ৷
তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, অতীতে RCS চালুর বিষয়ে পুরোপুরি নারাজ ছিল ভারতী Airtel ৷ তাদের দাবি ছিল, এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে User Spamming হয় ৷ আর সেই কারণে সংস্থাটি RCS চালুর করার পক্ষে ছিল না ৷ তবে বর্তমানে Google প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে RCS চালু করতে চলেছে তারা ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইকোনোমিক টাইমসে এই বিষয়টি জানিয়েছেন ৷
RCS মেসেজিং কী?
খুব সহজভাবে বোঝাতে গেলে RCS হল অতি পুরনো আমলে অতিব্যবহৃত SMS এর আপডেটেড ভার্সন ৷ কেন আপডেটেড ভার্সন ? কারণ, SMS এর ক্ষেত্রে Global System for Mobile Communication নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয় ৷ কিন্তু RCS এর ক্ষেত্রে ইন্টারনেট বা WiFi নেটওয়ার্ক প্রয়োজন ৷ যার ফলে হাই রেজলিউশন ছবি, ভিডিয়ো, ফাইল RCS এর মাধ্যমে পাঠানো সম্ভব ৷ যা SMS এর মাধ্যমে পাঠানো সম্ভব নয় ৷
অন্যদিকে রিড রিসিপ অপশন, গ্রুপ চ্যাট, এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন, বিজনেস চ্যাট ইত্যাদিও সম্ভব RCS মেসেজিং-এ ৷ মূলত হোয়াটসঅ্য়াপের মতোই সুবিধা পাওয়া যাবে এই চ্যাটিং সিস্টেমে ৷
SMS এর ক্ষেত্রে সেলুলার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়, কিন্তু RCS মেসেজিংয় IP নির্ভর OTT মেসেজিং সিস্টেম ৷ জানা গিয়েছে, প্রতিটি RCS মেসেজিং সিস্টেমে প্রতিটি মেসেজের জন্য 11 পয়সা করে মূল্য ধার্য করবে Airtel ৷ যেখানে 80:20 হারে রেভিনিউ শেয়ারিং হবে গুগলের সঙ্গে ৷
অন্যদিকে Airtel এর AI নির্ভর Spam ফিল্টারের মাধ্যমে স্প্য়াম ডিটেকশন হবে ৷ এবং তাদের ব্লক করা হবে ৷ এবিষয়ে Airtel এর এক মুখপাত্র জানিয়েছে, তারা Google এর সঙ্গে AI স্প্য়াম ফিল্টারেশনের কাজ করছে ৷ এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেই RCS মেসেজিং চালু করা হবে ৷
মূলত 2007 সালে RCS মেসেজিং ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছিল ৷ সেই সময় GSMA এই ফ্রেমওয়ার্কটি তৈরি করেছিল ৷ একাধিক ফিচার এর মধ্যে সংযুক্ত করা ছিল ৷ বর্তমানে গুগলের সহায়তায় ওই পরিষেবা চালু করতে চলেছে Airtel ৷