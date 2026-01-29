4000 টাকা মূল্যের অফার দিচ্ছে Airtel, কীভাবে পাবেন আপনি ?
Adobe express premium subscription : Adobe Express Premium এর দাম রাখা 4000 টাকা ৷ কিন্তু এই পরিষেবাটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন Airtel ব্যবহারকারীরা ৷
Published : January 29, 2026 at 1:05 PM IST
হায়দরাবাদ : বিনামূল্যে Adobe Express এর প্রিমিয়াম সাবক্রিপশন দেওয়ার ঘোষণা করল Airtel ৷ সম্প্রতি একটি প্রেস রিলিজ প্রকাশ করেছে সংস্থাটি ৷ জানিয়েছে, এক বছরের জন্য Adobe Express এর সাবস্ক্রিপশন বিনামূল্যে পাবেন সমস্ত Airtel ব্য়বহারকারী ৷ এই অফারের ফলে 360 মিলিয়ন ব্যবহারকারী উপকৃত হবেন বলে জানানো হয়েছে ৷
Adobe Express কী কাজে প্রয়োজন হয় ?
এটি মূলত একটি ডিজাইনিং সফ্টওয়ার ৷ এর মাধ্যমে উন্নতমানের মার্কেটিং ম্যটেরিয়াল, শর্ট ভিডিও, সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট সহ বিভিন্ন ডিজাইনিং ম্যাটেরিয়াল তৈরি করা সম্ভব ৷ Adobe Express Premium এর দাম রাখা 4000 টাকা ৷ কিন্তু Airtel এর সঙ্গে কোলাবোরেশনে এই পরিষেবাটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন Airtel ব্যবহারকারীরা ৷ তবে বিনামূল্যে এক বছর ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া হবে ৷ তারপর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে রিনিউ করতে হবে ৷
সব Airtel ব্যবহারকারীই কি এই সুবিধা পাবেন ?
Airtel এর তরফে জানানো হয়েছে, যাঁরা Airtel এর মোবাইল, WiFi এবং DTH ব্যবহার করেন তাঁরা এই সুবিধা পাবেন ৷ Airtel Thanks App এ লগইন করতে হবে ৷ এবং সেখান থেকেই এই অফারটি অ্য়াক্টিভেট করা সম্ভব ৷ সেক্ষেত্রে কোনও ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই বলে ওই প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে ৷
Adobe Express Premium ব্যবহার করার ফলে প্রায় একহাজারেরও বেশি টেমপ্লেট বিনামূল্যে ব্যবহার করার সুযোগ পাওয়া যাবে ৷ তারমধ্যে থাকবে একাধিক উৎসব, বিয়ে এবং লোকাল বিজনেস টেমপ্লেট ৷ এরসঙ্গে AI পাওয়ার্ড ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল অপশন, কাস্টম ইমেজ জেনারেশন টুল এবং ওয়ান ট্যাপ ভিডিও এডিটিং সুবিধা ৷ এই পরিষেবা সংযুক্ত রয়েছে Adobe Stock Assets ৷ তারমধ্যে থাকছে 30হাজার প্রফেশনাল ফন্টস, 100GB ক্লাউড স্টোরেজ, অটো ক্যাপশন এবং ইনস্ট্যান্ট রিসাইজ অপশন ৷ ছবি বা ভিডিওতে কোনও রকম ওয়াটারমার্ক ব্যবহার করা হবে না ৷ ফলে বাণিজ্যিক কারণে অথবা ব্যক্তিগত কাজে এই ইমেডজ বা ভিডিও ব্যবহার করতে কোনও সমস্যা হবে না ৷
কারা কারা এই প্রিমিয়াম সাবক্রিপশন ব্যবহার করতে পারেন?
সোশ্যাল মিডিয়া ক্রিয়েটর, ইনফ্লুয়েন্সার, পড়ুয়া, ছোটো এবং বড় ব্যবসায়ী, মার্কেটার্স- এই প্রিমিয়াম সাবক্রিপশন ব্যবহার করতে পারেন ৷ সেক্ষেত্রে তাঁদের কাজ অনেক সহজ হবে বলে জানিয়েছে Airtel ৷