আর OTP হাতিয়ে নিতে পারবে না প্রতারকরা ! AI নির্ভর Fraud Alert চালু Airtel এর

আর OTP হাতিয়ে নিতে পারবে না প্রতারকরা ! AI নির্ভর Fraud Alert চালু Airtel এর
Airtel AI powered OTP Fraud alert : ব্যাঙ্ক অ্য়াকাউন্ট থেকে টাকা হাতাতে গ্রাহকের ফোনে পাঠানো হয় OTP ৷ আর সেই OTP কোনওভাবে হাতিয়ে নিলেই কেল্লাফতে৷
Published : February 11, 2026 at 4:36 PM IST
হায়দরাবাদ : OTP প্রতারণা রুখতে এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহযোগে নতুন প্রযুক্তি লঞ্চ করল মোবাইল সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থা Airtel ৷ এর ফলে OTP জালিয়াতি অনেকটাই কমবে বলে জানিয়েছেন সংস্থার আধিকারিকরা ৷
প্রতারকদের নতুন হাতিয়ার ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড বা OTP (One Time Password) ৷ ব্যাঙ্ক অ্য়াকাউন্ট থেকে টাকা হাতাতে গ্রাহকের ফোনে পাঠানো হয় OTP ৷ আর সেই OTP কোনওভাবে হাতিয়ে নিলেই কেল্লাফতে ৷ মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা করা সম্ভব অ্য়াকাউন্ট ৷
কিন্তু এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তা নিয়েছে Airtel ৷ তাদের তরফে জানানো হয়েছে, কলিংয়ের সময় অর্থাৎ কোনও ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার সময় যদি কোনও OTP ফোনে ঢোকে তাহলে তা নজরে রাখবে Airtel এর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ৷ এবং যে ব্যক্তির সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছে সেই ব্যক্তির ফোন নম্বরও নজরে রাখা হবে ৷ যদি ফোনে কথা বলা ব্যক্তিটির নম্বর সন্দেহজনক হয় তাহলে Airtel সঙ্গে সঙ্গে জানাবে ওই OTP শেয়ার না করার জন্য ৷ এবং সেই বার্তা দেখার পর সতর্ক হবেন Airtel ব্যবহারকারী ৷ এছাড়াও কথা বলার সময় OTP ঢুকলে তা নিজে থেকেই হাইড হয়ে যাবে ৷ ব্যবহারকারী চাইলে ওই OTP আনহাইড করা সম্ভব হবে ৷
ইতিমধ্যে Airtel এর তরফে চালু রয়েছে AI powered Advanced Fraud Detection ৷ এর মাধ্যমে ফোন ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ডিটেক্ট করবে ওই ফোনকলটি স্প্যাম কিনা ৷ এবং সঙ্গে সঙ্গে তা ডিটেক্ট করে ব্লক করবে ৷ Airtel ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত 295 কোটি স্প্যাম কল ডিটেক্ট করা হয়েছে এবং 15 কোটি মেসেজ ব্লক করা হয়েছে ৷ এছাড়াও 32560 টি ফ্রড লিঙ্ক দৈনিক ব্লক করে তাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ৷
এর পাশাপাশি নতুন করে শুরু হল Fraud Alert ৷ যা পুরোপুরি AI নির্ভর ৷ এই বিষয়ে Airtel India-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং CEO শাশ্বত শর্মা জানিয়েছেন, "সেফ নেটওয়ার্ক হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার লক্ষ্যে আমরা কাজ শুরু করেছি ৷ আমরা এই নিয়ে কাজ করার সময় লক্ষ্য করেছি যে One Time Password একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷ যা ডিজিট্যাল ট্র্যানজাকশনে অতি প্রয়োজনীয় ৷ যা প্রতারকরা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে ৷ আমরা আজ ঘোষণা করছি ব্যাঙ্কিং ফ্রড বন্ধ করার জন্য আমরা Airtel এর নেটওয়ার্কে অতিরিক্ত একটি স্তর যুক্ত করেছি ৷ যা সমস্তরকম ব্যাঙ্কিং OTP ফ্রড আটকাতে সাহায্য করবে ৷"
তিনি জানান, AI ক্ষমতাশীল একটি সলিউশন লেয়ার তৈরি করা হয়েছে ৷ যার মাধ্যমে রিয়েল টাইমে OTP জালিয়াতি বন্ধ করা সম্ভব ৷