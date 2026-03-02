ফোনে ঢুকবে না স্প্যাম মেসেজ বা ভুয়ো লিঙ্ক, AI নির্ভর নতুন প্রযুক্তি লঞ্চ করল Airtel

ফোনে ঢুকবে না স্প্যাম মেসেজ বা ভুয়ো লিঙ্ক, AI নির্ভর নতুন প্রযুক্তি লঞ্চ করল Airtel
Airtel Spam detection tool : Airtel এর তরফে জানানো হয়েছে, তারা একটি স্প্যাম ডিটেকশন টুল Google এর রিচ কমিউনিকেশন সার্ভিসের ফ্রেমওয়ার্কে যুক্ত করেছে ৷
Published : March 2, 2026 at 1:52 PM IST
হায়দরাবাদ : ডিজিট্যাল ফ্রড রুখতে আরও একধাপ এগিয়ে গেল Airtel ৷ স্প্যাম ও ডিজিট্যাল ফ্রড আটকাতে Google রিচ কমিউনিকেশন সার্ভিস (RCS) মেসেজিং অ্যাপের নিরাপত্তা আরও বৃদ্ধি করল সংস্থাটি ৷ সৌজন্যে Google AI ৷ তাদের সঙ্গে নিয়েই ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা আরও জোরদার করল ৷ Android ব্যবহারকারীদের মধ্যে যাঁরা Google Message App ব্যবহার করেন তাঁরা এই সুবিধা পাবেন ৷
ব্য়বহারকারীদের অভিযোগ, স্প্যাম মেসেজের জেরে দীর্ঘদিন ধরে বিরক্ত তাঁরা ৷ সেই সমস্যা সমাধানে এবার Google এর সাহায্য নিল ভারতী এয়ারটেল ৷ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে Google Messaging প্ল্যাটফর্মে একটি বিশেষ সিকিউরিটি লেয়ার যুক্ত করা হয়েছে ৷ যার মাধ্যমে Spam ফিল্টার করা সম্ভব ৷ অর্থাৎ কোনও স্প্যাম মেসেজ ফোনে ল্যান্ড করার আগেই তা ব্লক করবে Google AI ৷ Android স্মার্টফোনে যাঁরা Google Messaging অ্যাপ ব্যবহার করেন তাঁরা এই সুবিধা পাবেন ৷
Airtel এর তরফে জানানো হয়েছে, তারা একটি স্প্যাম ডিটেকশন টুল Google এর রিচ কমিউনিকেশন সার্ভিসের ফ্রেমওয়ার্কে যুক্ত করেছে ৷ ওই স্প্যাম ডিটেকশন টুলটি নিয়ন্ত্রিত হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে ৷ শুধু স্প্যাম ডিটেকশন নয়, এই AI টুল- প্রতারণার করার জন্য ব্যবহৃত লিঙ্কও ডিটেক্ট করতে পারবে ৷ ফলে Airtel ব্যবহারকারীরা অনেকটাই সুরক্ষিত থাকবেন বলে দাবি সংস্থাটির ৷
সম্প্রতি OTP প্রতারণা রুখতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহযোগে নতুন প্রযুক্তি লঞ্চ করেছিল Airtel ৷ তাদের তরফে জানানো হয়েছিল, কলিংয়ের সময় অর্থাৎ কোনও ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার সময় যদি কোনও OTP ফোনে ঢোকে তাহলে তা নজরে রাখবে Airtel এর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ৷ এবং যে ব্যক্তির সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছে সেই ব্যক্তির ফোন নম্বরও নজরে রাখা হবে ৷ যদি ফোনে কথা বলা ব্যক্তিটির নম্বর সন্দেহজনক হয় তাহলে Airtel সঙ্গে সঙ্গে জানাবে ওই OTP শেয়ার না করার জন্য ৷
এবার তারা লঞ্চ করল স্প্যাম ফিল্টার প্রযুক্তি ৷ যার মাধ্যমে ফোনে কোনও স্প্যাম ও জালিয়াতি লিঙ্ক ঢুকবে না ৷ সংস্থার দাবি, ডিজিট্যাল মেসেজিং ইকোসিস্টেমকে আরও সুরক্ষিত করার জন্য Airtel আগামী দিনে আরও নতুন প্রযুক্তি লঞ্চ করবে ৷