বিশ্বজুড়ে বিপর্যস্ত হতে পারে বিমান পরিষেবা, ঠিক কী সমস্যা হয়েছে Airbus A320 এয়ারক্রাফ্টে ? বিস্তারিত জেনে নিন

বিশ্বজুড়ে বিপর্যস্ত হতে পারে বিমান পরিষেবা, ঠিক কী সমস্যা হয়েছে Airbus A320 এয়ারক্রাফ্টে ? বিস্তারিত জেনে নিন
Airbus A320 : অক্টোবরের 30 তারিখ জেটব্লু (JetBlue) সংস্থার একটি বিমান ম্যাক্সিকো থেকে নিউইয়র্ক যাচ্ছিল ৷ ওই বিমানেই ইনকন্ট্রোল সমস্যা তৈরি হয় ৷
Published : November 29, 2025 at 4:43 PM IST
হায়দরাবাদ : তীব্র সৌর বিকিরণের ফলে বিমান পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটতে পারে ৷ মূলত যে সব সংস্থা এয়ারবাসের তৈরি বিমান ব্যবহার করে সেই সব বিমানগুলিতে সমস্যা তৈরি হয়েছে ৷ এয়ারবাসের তরফেও এই সমস্যার কথা জানানো হয়েছে ৷ এবং দ্রুত সফটওয়ার আপডেটের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু কী সমস্যা হয়েছে ? কেন সফটওয়ার আপডেটের প্রয়োজন ?
প্রথমেই জেনে নেওয়া দরকার কেন বিমান পরিষেবা বিপর্যস্ত হতে পারে ? কারণ বিশ্বজুড়ে এয়ারবাসের প্রায় 6 হাজার A320 এয়ারক্রাফ্ট চলাচল করে ৷ এই বিমানগুলিতে সমস্যা তৈরি হয়েছে ৷ ফলে সব বিমানগুলিতে সফটওয়ার আপডেট করা জরুরি ৷ তা না হলে বড়সড় বিপদের আশঙ্কা থেকে যায় ৷ বিমান সংস্থাগুলি সেই কারণে এয়ারবাসের A320 এয়ারক্রাফ্টের মাধ্যমে যাত্রী পরিবহণ সাময়িক বন্ধ রেখেছে ৷
কীভাবে সমস্যা ধরা পড়ল ?
অক্টোবরের 30 তারিখ জেটব্লু (JetBlue) সংস্থার একটি বিমান ম্যাক্সিকো থেকে নিউইয়র্ক যাচ্ছিল ৷ ওই বিমানেই ইনকন্ট্রোল সমস্যা তৈরি হয় ৷ কী সেই সমস্যা ? জানা গিয়েছে মাঝ আকাশে বিমানের কম্পিউটার ম্যালফাংশেনিং শুরু করে ৷ সেই সময় বিমানটি ভূপৃষ্ঠ থেকে 35 হাজার ফুট উপরে ছিল ৷ হঠাৎ করেই পাইলটের কোনও কম্যান্ড ছাড়াই অতি দ্রুত নিচে নামতে শুরু করে বিমানটি ৷ যদিও অতি দ্রুত পুরো পরিস্থিতি নিজের আয়ত্বে আনেন পাইলট ৷ টাম্পা বিমানবন্দরে বিমানটির জরুরি অবতরণ করানো হয় ৷ এরপর শুরু হয় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ৷
কেন সমস্যা তৈরি হয়েছিল?
দীর্ঘ প্রায় এক মাস ধরে বিভিন্ন পরীক্ষা চালানোর পর তদন্তে উঠে এসেছে বিমানের সার্ভিসেবেল এলিভেটর এলিয়ন কম্পিউটারেই রয়েছে মূল সমস্যা ৷ এই কম্পিউটারটি পাইলটের কম্যান্ডকে বিমানের ডানা ও লেগে সিগন্যাল হিসেবে পাঠায় ৷ এবং সেই অনুযায়ী বিমান চলাচল করে ৷ কিন্তু ELAC সিস্টেমে সমস্যা থাকায় পাইলটের কম্য়ান্ড সঠিকভাবে পৌঁছাচ্ছিল না ৷ যার কারণেই সমস্যা তৈরি হয়েছিল ৷
এই সমস্যা সামনে আসতেই এয়ারবাস তার সমস্ত ক্লাইন্টকে এই ত্রুটির বিষয়ে জানায় ৷ এবং দ্রুত সমাধান করার পরামর্শ দেয় ৷ তাদের তরফে জানানো হয়েছে, ELAC-র সফটওয়ার আপডেট করতে হবে ৷ তাহলেই সমাধান হবে ৷
কীভাবে সফটওয়ার আপডেট হবে?
এয়ারবাসের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন A320 এয়ারক্রাফ্টগুলির সফ্টওয়ার আপডেট করলেই কাজ মিটবে ৷ কিন্তু যেগুলি পুরনো মডেল সেগুলির ক্ষেত্রে পুরো কম্পিউটার সিস্টেমই বদলে ফেলতে হবে ৷
সেক্ষেত্রে সংবাদসংস্থা AFP একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বিমানের এই সফ্টওয়ার আপডেট করতে কয়েকঘণ্টা সময় লাগে ৷ তবে প্রায় 1000 টি এমন বিমান রয়েছে যেগুলির ক্ষেত্রে সফটওয়ার আপডেটে সময় লাগতে পারে কয়েক সপ্তাহ ৷
ভারতের ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্য়াভিয়েশনের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সফটওয়ার আপডেট হবে ততক্ষণ কোনও এয়ারবাস A320 বিমান উড়বে না ৷ তবে আশার বিষয়, শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী ভারতে পরিষেবা দেওয়া ওই বিমানগুলির মধ্যে ইতিমধ্য়ে 160 টি এয়ারক্রাফটের সফটওয়ার আপডেট হয়ে গিয়েছে ৷