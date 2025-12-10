কার্বন কমাতে ‘গো গ্রিন’: পুনর্ব্য়বহারযোগ্য শক্তি নয়, বিমান ভ্রমণ কমালেই উন্নত হবে বাতাসের গুণমান?

কার্বন কমাতে ‘গো গ্রিন’: পুনর্ব্য়বহারযোগ্য শক্তি নয়, বিমান ভ্রমণ কমালেই উন্নত হবে বাতাসের গুণমান?
Go Green : গবেষণা করেছেন MIT-র গবেষকরা ৷ পাশাপাশি তাঁরা জানার চেষ্টা করেছেন এয়ার কোয়ালিটি সঠিক মাত্রায় রাখতে সমাজের জন্য কোন প্রক্রিয়াটি বেশি কার্যকর ৷
Published : December 10, 2025 at 4:38 PM IST
হায়দরাবাদ : যত দিন যাচ্ছে এয়ার কোয়ালিটি নিয়ে বাড়ছে চিন্তা ৷ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি ভারতের একাধিক শহরেও AQI এর হাল খুবই খারাপ ৷ এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সংস্থা তাদের কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমিয়ে দিয়েছে ৷ যেমন বিভিন্ন সংস্থা পুনর্ব্য়বহারযোগ্য শক্তি ব্যবহার করছে ৷ দ্বিতীয়ত, অনেক সংস্থার কর্মীরা এয়ার ট্রাভেল কম করছেন ৷ এর কারণ গ্রিন হাউস গ্যাসের কম নির্গমন ৷ এদিকে গবেষণায় প্রকাশ পুনর্ব্য়বহারযোগ্য শক্তি ব্যবহারের তুলনায় এয়ার ট্রাভেলে অনেক বেশি পরিমাণে গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন হয় ৷
কিন্তু এই পদক্ষেপেই কি গ্রিন হাউসের নির্গমন কমানো সম্ভব ? এবিষয়ে গবেষণা করেছেন ম্যাসাসুচেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির গবেষকরা ৷ পাশাপাশি তাঁরা জানার চেষ্টা করেছেন এয়ার কোয়ালিটি সঠিক মাত্রায় রাখতে সমাজের জন্য কোন প্রক্রিয়াটি বেশি কার্যকর ৷
ম্যাসাসুচেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির (MIT) গবেষকরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তাঁরা দেখেছেন, দুটি কাজ থেকে অর্থাৎ চিরাচরিত শক্তি এবং বিমান পরিবহনে সমান পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয় ৷ কিন্তু বায়ুমণ্ডলের উপর তাদের প্রভাব এক নয় । তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং বহুমাত্রিক মডেলিং পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিটি কার্যক্রমের বায়ুগুণগত প্রভাব পরিমাপ করেছেন তাঁরা । এবং রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, পুনর্ব্য়বহারযোগ্য শক্তি ব্যবহারের তুলনায় বিমান ভ্রমণে প্রায় তিনগুণ বেশি বায়ুদূষণ ঘটায় । এবং এতে ক্ষতিকারক পদার্থ তুলনামূলক বেশি থাকে ৷ যার ফলে হৃদরোগ, শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা এবং অকালমৃত্যুও হতে পারে । ওই গবেষণায় দেখা গেছে, বায়ুদূষণের প্রভাব বিভিন্ন এলাকাভেদে বিভিন্ন হয় ৷
বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, চিরাচরিত শক্তি ব্যবহারের ফলে বায়ুদূষণের জন্য দায়ী কনাগুলি স্থানীয় স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে ৷ কিন্তু বিমান যাত্রায় সেই দূষক কনাগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে ৷ এবং সেগুলি বায়ুমণ্ডলে উন্মুক্ত হয় ৷ যার ফলে শ্বাস প্রশ্বাসের প্রভাবে সেগুলি শরীরে প্রবেশ করে এবং মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে ৷ বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বিভিন্ন সংস্থা যদি পুনর্ব্য়বহারযোগ্য শক্তি আরও বেশি ব্যবহার এবং এয়ার ট্রাভেলের পরিমাণ কম করতে পারে তাহলে তা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং জনস্বাস্থ্যের তাৎক্ষণিক উন্নতিতে সাহায্য করবে ৷
MIT-র আইডিএসএস (Institute for Data, Systems, and Society) ও আর্থ, অ্যাটমসফেরিক অ্যান্ড প্ল্যানেটারি সায়েন্সেস (EAPS)-এর অধ্যাপক নোয়েল সেলিন বলেন, “ আমরা যদি নিট-জিরো নির্গমনের দিকে এগিয়ে যাই, তবে সেই রূপরেখা এয়ার কোয়ালিটি এবং জনস্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে ভিন্ন ফল আনতে পারে ৷ তবে সবার আগে আমাদের গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমনের দিকটি খেয়াল রাখতে হবে ৷ অত্য়ন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পুরো বিষয়টি পরিকল্পনা করতে হবে ৷"