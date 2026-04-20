বুথের নজরদারিতে এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কীভাবে 'ভোটের ডিউটি' পালন করবে AI ?
বুথের কোনও সমস্যা তৈরি হলে তা সর্বপ্রথম ডিটেক্ট করবে AI ৷ তারপর সেই তত্য পৌঁছে যাবে মাইক্রোঅবজার্ভারের কাছে ৷
Published : April 20, 2026 at 4:51 PM IST
কলকাতা : বিধানসভা নির্বাচনে এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করতে চলেছে কমিশন ৷ প্রতিটি বুথের নজরদারি চালাবে AI ৷ কোথাও কোনও অসংগতি হলে তা দ্রুত কমিশনের দফতরেও জানাবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ৷
এবারের নির্বাচনে প্রতিটি বুথে থাকছে নজরদারি ক্যামেরা ৷ সেগুলি পরিচালিত হবে নির্দিষ্ট দফতর থেকে ৷ জানা গিয়েছে এর মধ্যেই থাকবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ৷ কোনও গোলমাল হলে নিজে থেকেই ডিটেক্ট করতে পারবে ৷
নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিককে উদ্ধৃত করে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে, "বুথে কোনও সমস্যা তৈরি হয়েছে কিনা তা রিয়েল টাইমে জানাতে সক্ষম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ৷ ফলে কোনও সমস্যা বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হলে সেখানে 15 থেকে 20 মিনিটের মধ্যে আধিকারিকরা পৌঁছতে পারবেন ৷"
পুরো প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করবে?
বুথের কোনও সমস্যা তৈরি হলে তা সর্বপ্রথম ডিটেক্ট করবে AI ৷ তারপর সেই তথ্য পৌঁছে যাবে মাইক্রোঅবজার্ভারের কাছে ৷ তিনি ওই তথ্য ভেরিফাই করবেন এবং তা পৌঁছে দেবেন অবজার্ভার, রিটার্নিং অফিসার অথবা সেক্টর অফিসারের কাছে ৷
এর পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরে কন্ট্রোল রুম তৈরি করা হবে ৷ রিটার্নিং অফিসাররা যেখানে থাকবেন সেখানে একটি কন্ট্রোল রুম থাকবে ৷ জেলা নির্বাচনী আধিকারিক, চিফ ইলেকট্রোরাল অফিসার এবং নির্বাচন কমিশনের সদর দফতর থেকেও ওই ভিডিও মনিটর করা হবে ৷ থাকবে একাধিক জায়ান্ট স্ক্রিন ৷
প্রতিটি স্ক্রিনে 12টি করে বুথের ছবি ফুটে উঠবে ৷ এবং AI এর পাশাপাশি সেই ফুটেজ রিয়েল টাইম ম্যানুয়াল চেকও হবে ৷ প্রতিটি বুথে যে ক্যামেরা লাগানো থাকবে সেগুলির সঙ্গে ক্লাউড স্টোরেজ কানেক্ট করা থাকবে এবং প্রতিটি ক্যামেরার সঙ্গে একটি করে মাইক্রা এস ডি কার্ডও থাকবে ৷ সেখানে সারাদিনের ভিডিও ফুটেজ স্টোর করেও রাখা সম্ভব ৷
কীভাবে AI এর ব্যবহার হবে ?
BBC বাংলার একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকায় উল্লেখ রয়েছে একটি বুথে একসঙ্গে 4 জনের বেশি ভোটার থাকতে পারবেন না ৷ সেক্ষেত্রে চারজনের জায়গায় পঞ্চমজন বুথের ভিতর ঢুকলেই তা সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোলরুমে জানাবে AI ৷ অন্যদিকে, EVM এর কাছে যদি একের বেশি দুজন ভোটার থাকেন সেটাও ডিটেক্ট করবে AI মডেল ৷ হয়তো কোনও কারণে EVM -এ সমস্যা তৈরি হল ৷ সেখানে পোলিং অফিসার এবং টেকনিসিয়ানরা একসঙ্গে যদি EVM এর কাছে ভিড় করেন সেটাও ডিটেক্ট করতে পারবে AI ৷