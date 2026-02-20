স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ব্যাপক সুবিধা আনবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, AI Impact Summit এ বললেন প্রাক্তন WHO আধিকারিক

স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ব্যাপক সুবিধা আনবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, AI Impact Summit এ বললেন প্রাক্তন WHO আধিকারিক
AI Impact Summit 2026 : AI সামিটে একদিকে যেমন MANAV প্রকল্পের রূপরেখা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী তেমনই অন্যদিকে Pax Silica-য় অংশ নিল ভারত ৷
Published : February 20, 2026 at 4:58 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 ফেব্রুয়ারি : স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ৷ এমনই দাবি করলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল সৌম্য স্বামীনাথন ৷ AI সামিটের শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন সৌম্য ৷ সেখানে তিনি জানান, ভারত ও আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় রেডিওলজিস্ট, সাইক্রিয়াটিস্ট ও প্যাথোলজিস্টের অভাব রয়েছে ৷ AI এর সাহায্যে এই সমস্যা থেকে মুক্তি সম্ভব ৷
সৌম্য স্বামীনাথন AI সামিটের মঞ্চে সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের জবাব দেন ৷ সেখানে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে AI এর প্রভাব নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, " স্বাস্থ্য়ক্ষেত্রে AI প্রভাবের একটি সদর্থক দিক রয়েছে ৷ আমরা জানি ভারত ও আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে এখনও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব রয়েছে ৷ সেখানে রেডিওলজিস্ট নেই, সাইক্রিয়াটিস্ট ও প্যাথোলজিস্টেরও দেখা পাওয়া যায় না ৷ সেখানে ভীষণভাবে সাহায্য করে AI এর ইমেজ ও প্যাটার্ন রেকগনাইজেশন মডেল ৷ ফলে X-Ray র প্লেট দেখা, অথবা কোনও প্যাথলজিক্যাল স্লাইড দেখা সুবিধা হবে ৷ কারণ এই ধরনের তথ্য দেখার জন্য বিপুল পরিমাণ ডেটাসেট দিয়ে বিভিন্ন AI মডেলকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ৷"
তিনি জানান, এই ধরনের মডেল ইতিমধ্যে বিপুল ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ তবে কোনও একটি মডেল চালু করার আগে অবশ্যই তার ভালোভাবে পরীক্ষা ও যাচাই করা প্রয়োজন ৷ এই বিষয়ে তিনি বলেন, " এই সংক্রান্ত বিষয়ে একাধিক নতুন অ্যাপ্লিকেশন আমরা দেখেছি ৷ আমাদের বোঝা উচিত, কোনও নতুন মেডিসিন বা ভ্যাকসিন ব্যবহার করার আগে বিপুল পরিমাণে ট্রায়াল দেওয়া হয় ৷ এবং তারপরই সেই ওষুধের ব্যবহার করা হয় ৷ এক্ষেত্রেও AI কে প্রশিক্ষণ দিয়ে ভালোভাবে ট্রায়াল দেওয়া প্রয়োজন ৷ এবং তারপরই প্রয়োগ দরকার ৷"
AI সামিটে একদিকে যেমন MANAV প্রকল্পের রূপরেখা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী তেমনই অন্যদিকে Pax Silica-য় অংশ নিল ভারত ৷ যার ফলে AI এর জন্য প্রয়োজনীয় সেমিকন্ডার চিপ প্রস্তুতিতে শুধুমাত্র চিনের উপর নির্ভরশীল থাকার প্রয়োজন হবে না ৷ কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তিমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ৷
শুধুমাত্র স্মার্টফোন বা চ্যাটবট নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক উন্নয়নে AI এর প্রভাব এবং আগামীদিনে ভারত কতটা গ্রহণ করতে পারবে সেই নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয় AI Impact Summit 20026 এ ৷