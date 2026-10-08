AI ব্যবহারে কড়া নিয়মবিধি চালুর পথে কেন্দ্রীয় সরকার, ডিপফেক নিয়ন্ত্রণেও কড়া পদক্ষেপ

AI ব্যবহারে কড়া নিয়মবিধি চালুর পথে কেন্দ্রীয় সরকার, ডিপফেক নিয়ন্ত্রণেও কড়া পদক্ষেপ
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়, কোনও প্রযুক্তি বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এককভাবে কোনও আইন নির্ভরতায় চলতে পারে না । আর সেই কারণেই নির্দিষ্ট স্টেকহোল্ডার বা বোর্ড থাকা জরুরি।
Published : October 8, 2026 at 7:56 PM IST
হায়দরাবাদ : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার লঞ্চ করতে চলেছে একটি কনসাল্টেশন পেপার । যা মূলত একটি নিয়মবিধি বা ফ্রেমওয়ার্ক । কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আগামী কয়েকমাসের মধ্যেই ওই পেপার লঞ্চ করা হবে বলে জানিয়েছেন । যেখানে AI নিরাপত্তা, ডিপফেক এবং হিউম্যান ফার্স্ট অ্য়াপ্রোচ নিয়ে বিভিন্ন নির্দেশিকা দেওয়া থাকবে । ওই কনসাল্টেশন পেপার মূলত AI নিয়ন্ত্রণের জন্যই তৈরি করা হবে । তাঁর বক্তব্য ভারতে এখন এই ধরনের ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির সময় এসেছে ।
বৃহস্পতিবার একটি ইভেন্টে উপস্থিত ছিলেন অশ্বিনী বৈষ্ণব । সেখানে তিনি বলেন, "আমি মন্ত্রককে অনুরোধ করব AI রেগুলেশন বা নিয়ন্ত্রণকে প্রাধান্য দিয়ে একটি কনসাল্টেশন পেপার তৈরি করতে । ওই কনসাল্টেশন পেপারে AI ব্যবহার আরও সুরক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করা থাকবে ।"
এছাড়াও ডিপফেক নিয়েও বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, ডিপফেক সমাজকে বড়সড় ক্ষতির সম্মুখীন করে তুলছে । ডিপফেকের চরিত্র প্রতিদিন পরিবর্তন হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।
এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সাধারণ মানুষ ওইগুলি (পড়ুন ডিপফেক) বিশ্বাস করছে । এবং ভুল ধারণা তৈরি করছে । এর ফলে ভুল ন্যারেটিভ ছড়াচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে ।" তাঁর আরও বক্তব্য, যে কনসাল্টেশন পেপার তৈরি হবে সেখানে স্কিল ডেভেলপমেন্টের বিষয়টিও উল্লেখ থাকবে ।
Union Minister @AshwiniVaishnaw at the Launch of World Development Report 2026 https://t.co/TkbQBvHu9k— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) October 8, 2026
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়, কোনও প্রযুক্তি বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এককভাবে কোনও আইন নির্ভরতায় চলতে পারে না । আর সেই কারণেই নির্দিষ্ট স্টেকহোল্ডার বা বোর্ড থাকা জরুরি ।
AI এবং ডিপফেকের বাড়বাড়ন্ত রীতিমতো চিন্তা বাড়াচ্ছে । একদিকে যেমন কর্মসংস্থানে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে ঠিক তেমনই ডিপফেকের প্রভাবে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে । বিশেষজ্ঞদের একাংশের মন্তব্য, এখনই এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে না রাখতে পারলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে । তাঁরা মনে করছেন, এই ফ্রেমওয়ার্ক লঞ্চ করে পুরো বিষটির উপর নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার ।
ইতিমধ্যে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ডিপফেক আটকাতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মগুলিতেও এই বিষয়ে কড়াকড়ি করা হয়েছে । জানানো হয়েছে যে অ্যাকাউন্ট থেকে AI এর মাধ্যমে তৈরি করা কন্টেন্ট শেয়ার করা হবে সেই অ্যাকাউন্টে AI ক্রিয়েটর হিসেবে চিহ্নিতকরণ করতে হবে ।