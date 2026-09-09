90 বছর ধরে চেষ্টা করেও মেলেনি উত্তর, মাত্র 88 ঘণ্টায় সেই জটিল অঙ্কের সমাধান করল AI

90 বছর ধরে চেষ্টা করেও মেলেনি উত্তর, মাত্র 88 ঘণ্টায় সেই জটিল অঙ্কের সমাধান করল AI
Open AI এর তরফে জানানো হয়েছে, অগস্ট মাসের শেষের দিকে তারা এমন একটি মডেলকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে ৷ তারপর কী হল ?
Published : September 9, 2026 at 5:03 PM IST
Iহায়দরাবাদ : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাধারণ মানুষের অনেক কাজই করে দিতে সক্ষম হবে তা আগেই জানা গিয়েছিল ৷ এবং সেই সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্যও সামনে এসেছিল ৷ এবার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আনল OpenAI ৷ প্রায় কয়েক দশক ধরে অমীমাংসিত থাকা একটি জটিল গণিতের সমাধান হয়েছে মাত্র 88 ঘণ্টায় ৷ এবং পুরো কাজটাই হয়েছে AI এর মাধ্যমে ৷ এই কাজে সহায়তা করেছে প্রায় 10 হাজার AI চ্যাটবট ৷ এবং তারা একসঙ্গে মিলেই পুরো কাজটি সম্পন্ন করেছে ৷
এই বিষয়ে মঙ্গলবার OpenAI-এর তরফে জানানো হয়,এই এজেন্টগুলিকে নতুন মডেল দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ৷ এবং তারা একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্যই কাজ করছিল ৷ তবে প্রতিটি এজেন্ট ওই সমস্যার আলাদা আলাদা দিক সমাধান করেছে ৷ মূলত প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে ৷
We congratulate Levent Alpöge and Tristan Buckmaster on their remarkable mathematical work.— OpenAI (@OpenAI) September 8, 2026
We (the researchers and the agents) did not see any of their work through any means until they released it publicly — in particular, no specific user data was accessed in order to solve… https://t.co/otJKRHnQgb
কাজ করার সময় প্রত্যেকেই নিজেদের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদানও করেছে ৷ চ্যাট জিপিটির তরফে জানানো হয়েছে এই অঙ্কের সমস্যাটি 'নাভিয়ে-স্টোকস সমীকরণের অস্তিত্ব ও মসৃণতা সমস্যা' নামে পরিচিত ৷ মূলত তরল পদার্থ কীভাবে প্রবাহিত হয় তা বোঝার জন্যই এই সমীকরণ ব্যবহার করা হবে ৷ এই সমস্যাটি 90 বছরের পুরনো ৷ এবং তা সমাধান করা যায়নি ৷
Open AI এর তরফে জানানো হয়েছে, অগস্ট মাসের শেষের দিকে তারা এমন একটি মডেলকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে ৷ তারপর 1 সেপ্টেম্বর নতুন মডেলকে এই সমস্যা সমাধানের জন্য কাজে লাগানো হয় ৷ এবং 5 সেপ্টেম্বরের মধ্যে পুরো সমাধান সম্পন্ন হয় ৷ যা তরল পদার্থের গতিবিধি বোঝার জন্য এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে ৷
পুরো প্রক্রিয়াটি কি তাহলে খুবই সহজে হয়েছে ?
আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও এর পিছনে একাধিক কসরত ছিল বলে জানিয়েছে OpenAI ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, যে 10 হাজার AI বট কাজ করেছে তারা নিজেদের মধ্যে প্রায় 10 লাখ মেসেজ আদানপ্রদাণ করেছে ৷ যেখানে খরচ হয়েছে 13 হাজার কোটি আউটপুট টোকেন ৷ এবং এর জন্য খরচ হয়েছে প্রায় 1 কোটি মার্কিন ডলার ৷ যদিও OpenAI তাদের পাওয়া ফলকে একটি বড়সড় সাফল্য হিসেবে দেখছে।
এই ফলাফল কি পুরোপুরি সঠিক ?
এই বিষয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে ৷ কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লে ম্যাথমেটিক্স ইনস্টিটিউট এখনও এই অঙ্কের সমাধান অফিসিয়ালি গ্রহণ করেনি ৷ এই ইন্সটিটিউটটি সাতটি অতি কঠিন গণিতের সমস্যা নির্ধারণ করেছে ৷ এবং প্রতিটি সমস্যা সমাধান করতে পারলে 10 লাখ ডলার করে পুরস্কারও দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে ৷ কিন্তু তারমধ্যে মাত্র একটি সমস্যার সমাধান হয়েছে ৷