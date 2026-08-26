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রিয়েল এস্টেট শিল্পে ব্যবহার হবে AI ! ডাটা অ্যানালিসিস, প্ল্যানিং সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা দিতে সেমিনার কলকাতায়

রিয়েল এস্টেটের ভবিষ্যৎ গঠনে প্রযুক্তি ও AI-এর ভূমিকা তুলে ধরা হল নির্মাণ সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের কাছে।

AI in real estate
অনুষ্ঠানে অগ্নিমিত্রা পাল (ছবি- Etv Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2026 at 5:31 PM IST

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কলকাতা, 26 অগস্ট : বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেড়েছে আধুনিক প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নির্ভরতা। এবার রিয়েল এস্টেট খাতে প্রয়োগ হতে চলেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI। সেই কারণে Credai আয়োজন করেছিল কলকাতা টেককন 2026।

এই ইভেন্টের মাধ্যমে রিয়েল এস্টেটের ভবিষ্যৎ গঠনে প্রযুক্তি ও AI-এর ভূমিকা তুলে ধরা হল নির্মাণ সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের কাছে। বুধবার কলকাতার বাইপাস সংলগ্ন এক পাঁচতারা হোটেলে এক কর্মশালার আয়োজন করেছিল ক্রেডাই।

রিয়েল এস্টেট শিল্পের জন্য প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-কেন্দ্রিক একটি বিশেষ প্ল্যাটফর্ম ‘টেককন 2026’। এই অনুষ্ঠানে রিয়েল এস্টেটের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ৷ ওই ইভেন্টে রিয়েল এস্টেট প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা, উন্নয়ন, বিপণন এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিবর্তনে প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক বিভাগের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। প্রযুক্তি ও AI দ্বারা পরিচালিত একটি রিয়েল এস্টেট ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার জন্যই এই সেমিনার আয়োজন করা হয়েছিল ৷ যেখানে দক্ষতা থেকে শুরু করে কাস্টমারদের কীভাবে সার্ভিস প্রদান করা যায় সেই বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত অতিথিরা ৷

আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও জেন AI, ERP সলিউশন, CRM ও সেলস অটোমেশন, চ্যাটবট ও কনভারসেশনাল AI, নির্মাণ প্রযুক্তি, BIM ও ডিজিটাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ড্রোন প্রযুক্তি, স্মার্ট বিল্ডিং সলিউশন, ডাটা অ্যানালিটিক্স, লিগ্যাল টেক প্রভৃতি ৷


এই বিষয়ে ক্রেডাই কর্তা গৌরব বেলানি বলেন, "কলকাতার রিয়েল এস্টেট শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। শহরটি ধীরে ধীরে বাড়ছে ৷ সেক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেটের পরিকল্পনা, বিপণন, নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনাকে নতুন রূপ দিতে প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ সেক্ষেত্রে আজ আমরা যে সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছি, তা আমাদের শিল্পের ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করবে। এ কারণেই টেককন 2026 গুরুত্বপূর্ণ।"

এই বিষয়ে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "এই উদ্যোগকে স্বাগত। এখন এআই যুগ। আমার দপ্তরের বিভিন্ন কাজ কী করে এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে সেটা জানব। এখন তো বৃষ্টি হলে কোথায় জল জমতে পারে কিংবা কথায় নিকাশি ব্যবস্থা সংস্কার উচিত সবটাই AI বলে দিচ্ছে। নির্মাণ ক্ষেত্রেও ক্রেডাই এই প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করবে আরও সমস্ত দিক আধুনিক হবে। এর সুফল মিলবে।"

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