একদিকে কর্মী ছাঁটাই অন্যদিকে AI Summit ! কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি চাকরির শূন্যপদ কমাবে ?
AI Impact Expo 2026 : AI সামিটের প্রথম দিনেই চিন্তার অবসান ঘটিয়েছেন বিভিন্ন সংস্থার কর্তারা ৷ জানিয়েছেন, AI-এর বিভিন্ন টুলসের প্রয়োগ সঠিকভাবে জানা দরকার ৷
Published : February 16, 2026 at 6:36 PM IST
দিল্লি : বড় বড় সংস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করা হচ্ছে ৷ ফলে অটোমেশন থেকে শুরু করে ডেটা অ্যানালিসিস, কন্টেন্ট ক্রিয়েশন সবক্ষত্রেই কর্মী ছাঁটাই অব্যাহত ৷ এই পরিস্থিতিতে আতঙ্ক বাড়ছে বিভিন্ন সংস্থার কর্মীদের ৷ তারই মাঝে দিল্লিতে 16 তারিখ থেকে 20 তারিখ পর্যন্ত আয়োজন করা হয়েছে AI Summit ৷ যেখানে অংশগ্রহণ করবেন 30 টিরও বেশি দেশের রাষ্ট্রনায়করা ৷ এছাড়াও একাধিক টেক জায়ান্টের শীর্ষ কর্তারাও উপস্থিত থাকবেন ৷ এরই মাঝে প্রশ্ন উঠছে, একদিকে যখন AI এর জন্য বিপুল ছাঁটাই চলছে বিভিন্ন সংস্থায় ঠিক সেই সময়েই AI নিয়ে এত বড় সামিট করার কতটা প্রয়োজন ?
AI সামিটের প্রথম দিনেই এনিয়ে বিভিন্ন চিন্তার অবসান ঘটিয়েছেন বিভিন্ন সংস্থার কর্তারা ৷ তাঁদের বক্তব্য়, AI-এর বিভিন্ন টুলসের প্রয়োগ সঠিকভাবে জানা দরকার ৷ তাহলেই আগামীদিনে প্রত্যেক চাকরিপ্রার্থীদের কদর বাড়বে ৷ এমনকি, আরও বিপুল পরিমাণ শূন্যপদ বৃদ্ধি পাবে বলেও মন্তব্য তাঁদের ৷
সোমবারের ওই সামিটে বক্তব্য রাখেব EdgeVerve এর CEO সতীশ সীতারামাইয়া ৷ তাঁর বক্তব্য, প্রতিটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে AI প্রয়োগের ফলে উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে ৷ কিন্তু সেখানেও মানুষ লাগবে যিনি AI কে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারবেন ৷ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "চাকরি কমে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই ৷ শুধুমাত্র চাকরির প্রকৃতি পরিবর্তন হবে ৷"
তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা সম্পর্কের (Sampark) এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বীনিত নায়ার জানান, 50 শতাংশ চাকরি AI এর চলে যাবে ৷ একথা ঠিক ৷ কিন্তু এরসঙ্গে আরও 50 শতাংশ চাকরির শূন্যপদ তৈরি হবে ৷ তিনি বলেন, "AI প্রয়োগের ফলে আমাদের নতুন নতুন স্কিল শিখতে হবে ৷ কিন্তু কোন কোন স্কিল শেখা জরুরি তা আমাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে ৷"
একই সুরে সুর মিলিয়েছেন Naukri.com এর মাদার অর্গানাইজেশন ইনফো এজের ফাউন্ডার ডিরেক্টর সঞ্জীব বিকচান্দানি ৷ বক্তব্যের শুরুতেই একটি প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করেন সঞ্জীব ৷ তিনি বলেন, একটা সময় ব্যাঙ্কের কাজকর্ম সঠিক ও সহজভাবে সারার জন্য কম্পিউটারের মাধ্যমে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ তাহলে কি ব্যাঙ্কের কর্মীদের চাকরি চলে গেছে ? তারপরই তাঁর বক্তব্য়, AI এর জন্য কেউ চাকরি হারাবেন না ৷ কিন্তু AI কে পরিচালিত করার জন্য যে যে স্কিল শেখা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী চাকরি প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ নিতে হবে ৷ যার ফলে আগামীদিনে AI সংক্রান্ত কাজকর্ম তাঁরা সুন্দরভাবে করতে পারেন ৷
মাইক্রোসফট ইন্ডিয়া ও সাউথ এশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুনীত চান্দক জানিয়েছেন, AI এর জন্য কারোর চাকরি চলে যাবে এই ধারণা ভুল ৷ তবে কাজের ধরন বদলে যাবে ৷ বর্তমানে কেউ যদি AI না শেখে তাহলে সে কিছুই শিখছে না বলেই ধরে নেওয়া হবে ৷