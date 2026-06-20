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AI ও ডেটা লোকালাইজেশনের জোর, ভারতে লাফিয়ে বাড়ছে ডাটা সেন্টারের চাহিদা

Knight Frank India-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারত এখন বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় হাইপারস্কেল ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরিতে বিনিয়োগের গন্তব্য হিসেবে উঠে আসছে।

AI Drives India Data Centre Pipeline to 8 point 33 GW
প্রতীকী ছবি (ছবি - AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 20, 2026 at 5:34 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতে দ্রুত বাড়ছে ডেটা সেন্টার পরিকাঠামো। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-র ব্যবহার বৃদ্ধি, ক্লাউড পরিষেবার সম্প্রসারণ এবং ডাটা লোকালাইজেশন ও প্রসেসিং সংক্রান্ত চাহিদার কারণে দেশের ডাটা সেন্টার ডেভেলপমেন্ট পাইপলাইন বেড়ে 8.33 গিগাওয়াটে (GW) পৌঁছেছে। নতুন রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের কার্যকর বা লাইভ অপারেশনাল ক্ষমতা রয়েছে 1.6 গিগাওয়াট ৷ তার থেকে পাঁচ গুণেরও বেশি বেড়েছে চাহিদা ।

Knight Frank India-এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ৷ ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারত এখন বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় হাইপারস্কেল ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরিতে বিনিয়োগের গন্তব্য হিসেবে উঠে আসছে।

বর্তমানে দেশে 0.32 গিগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ডেটা সেন্টার তৈরি হচ্ছে । পাশাপাশি আরও 2.92 গিগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ডাটাসেন্টার তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে ৷ এবং 5.41 গিগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ডাটা সেন্টার তৈরির জন্য এখনও প্রাথমিকভাবে আলোচনার স্তরে রয়েছে ।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, যে সংস্থাগুলি ডাটা সেন্টার তৈরির জন্য ভারতে বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত তাঁরা মূলত ক্লাউড পরিষেবা প্রদানকারী, AI পরিকাঠামো অপারেটর ৷ তাঁরা ভারতে এই পরিকাঠামো তৈরির জন্য বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ৷

মোট পাইপলাইনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ডাটাসেন্টার তৈরির জন্য প্রস্তুতি এখনও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে ৷ ফলে আগামী দিনে ভবিষ্যতের ডিজিট্যাল পরিকাঠামো ও অর্থনীতির ব্যাপক উন্নতি হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

Knight Frank India-এর ইন্টারন্যাশনাল পার্টনার এবং সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর Viral Desai-এর মতে, মুম্বই কানেক্টিভিটি বা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে উপযুক্ত স্থান ৷ সেই কারণে বাণিজ্যনগরী এখনও হাইপারস্কেল ডাটা সেন্টার তৈরির প্রধান কেন্দ্র হিসেবে রয়েছে। তবে হায়দরাবাদ দ্রুত AI পরিকাঠামোর জন্য পছন্দের গন্তব্য হিসেবে উঠে আসছে।

শহরভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী, মুম্বইতে ভবিষ্যৎ ডাটা সেন্টার উন্নয়নের মোট পাইপলাইন 3.75 গিগাওয়াট, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। অন্যদিকে 1.93 গিগাওয়াট পাইপলাইন নিয়ে হায়দরাবাদ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভবিষ্যৎ ডেটা সেন্টার বাজারে পরিণত হয়েছে।

এছাড়াও চেন্নাই পূর্ব দিকের আন্তর্জাতিক ডাটা ট্রাফিক পরিচালনার জন্য সবথেকে ভালো জায়গা বলেই মনে করছেন বিনিয়োগকারীরা ৷

ওই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, বিশাখাপত্তনম দ্রুত দেশের অন্যতম সক্রিয় গ্রিনফিল্ড ডাটা সেন্টার বাজার হিসেবে উঠে এসেছে। সরকারি সহায়তা, বেশি জমির প্রাপ্যতা এবং পরিকল্পিত সাবসি কেবল সংযোগের কারণে সেখানে গিগাওয়াট-স্তরের বিনিয়োগ করছে একাধিক সংস্থা ৷

ভারতে AI, ক্লাউড এবং ডিজিটাল পরিষেবার চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগামী দিনে ডাটা সেন্টার খাতে আরও বড় বিনিয়োগ ও সম্প্রসারণের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।

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