তথ্য চুরি করতে নয়া পন্থা AI কোম্পানিগুলির ? চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট প্রকাশ

তথ্য চুরি করতে নয়া পন্থা AI কোম্পানিগুলির ? চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট প্রকাশ
কীভাবে তথ্য বিক্রি হওয়া আটকাতে ব্যাবহারকারীদের মধ্যে ধোঁয়াশা তৈরি করছে কোম্পানিগুলি ?
Published : May 26, 2026 at 3:01 PM IST
হায়দরাবাদ : বিভিন্ন ইন্টারনেট সংস্থার বিরুদ্ধে তথ্য বিক্রির অভিযোগ ওঠে প্রায়শই ৷ ব্যক্তিগত তথ্য যেমন নাম, ফোন নম্বর, ই-মেল আইডি সংগ্রহ করে তা বিক্রি করা হয় বিভিন্ন বিজ্ঞাপনী সংস্থার কাছে ৷ এবার একটি রিপোর্টে আরও চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট সামনে এল ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন AI সংস্থাগুলিও সেই পথেই হাঁটছে ৷ অর্থাৎ ব্যবহারকারীদের ডাটা তুলে দেওয়া হতে পারে অন্য কোনও থার্ডপার্টি সংস্থার হাতে ৷
কেন এরকম অভিযোগ উঠছে ?
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দুনিয়ায় রয়েছে একাধিক সংস্থা যারা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (LLM) নিয়ে কাজ করে ৷ সেই সব সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে Google, Meta, Open AI এর মতো সংস্থা ৷ ওই সংস্থাগুলির মধ্যে কয়েকটি সংস্থা ব্যাবহারকারীদের ডাটা শেয়ারিং অনুমতি না দেওয়ার পেজটি সঠিকভাবে লিঙ্ক করেনি বলে অভিযোগ ৷ Electronic Privacy Information Center (EPIC) নামে একটি ডিজিট্যাল রাইট নন-প্রফিট সংস্থা তাদের রিপোর্টে এই তথ্য প্রকাশ করেছে ৷
অন্যদিকে বেশ কিছু AI ভেন্ডর অনুমতি না দেওয়ার জন্য একটি সিঙ্গল রিকোয়েস্ট সম্পন্ন করতে একাধিক ফর্ম সাবমিটের নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করেছে ৷ ফলে ব্যবহারকারীরা বাধ্য হয়ে ঝঞ্ঝাট এড়াতে ওই পথ এড়িয়ে যাচ্ছেন ৷ তবে মাইক্রোসফটের নির্ভরতায় তৈরি হওয়া AI স্টার্টআপ ChatGPT remove personal information from ChatGPT responses অপশন রেখেছে ৷ অর্থাৎ ব্যবহারকারীরা চাইলে তাঁদের কোনও ডাটা স্টোর করবে না OpenAI এর সংস্থা ৷
বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে AI সংস্থাগুলি একটি বিভিন্ন ডাটা ব্রোকার সংস্থা, বা ডেটিং অ্যাপগুলির মতো তৈরি হয়েছে ৷ এই সংস্থাগুলি ব্যবহারকারীদের অনুমতি নিয়ে নিজেদের মতো করে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে ৷ এবং সেই ডাটা নিজেদের অ্যালগোরিদম উন্নতি এবং AI মডেলকে প্রশিক্ষণ দিতে কাজে লাগায় ৷ অন্যদিকে অনেক সংস্থা আবার এই ব্যক্তিগত ডাটা বিক্রি করে তৃতীয় কোনও সংস্থাকে ৷ যারা মূলত বিজ্ঞাপনী কাজের সঙ্গে যুক্ত ৷ ব্যবহারকারীদের ডাটা সংগ্রহ করে ই-মেল মার্কেটিং, টেলিফোন মার্কেটিং-এর মতো কাজ করে তারা ৷
ওই রিপোর্টে একাধিক বড় সংস্থার নাম উল্লেখ করা জানানো হয়েছে, Meta, X, Tinder এর মতো সংস্থাগুলি এই অনুমতি দেওয়া থেকে আটকাতে হলে ব্যাবহারকারীদের প্রথমে লগইন করতে হবে ৷ এবং তারপরই এই কাজটি করতে হবে ৷ ফলে ব্যবহারকারীদের মধ্যে অনেকেই এই কাজটি এড়িয়ে যান ৷