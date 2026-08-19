বিপুল পরিমাণে পুরনো বই কিনছে AI- সংস্থাগুলি ! অফিসেই পড়াশোনার ব্যবস্থা, নাকি অন্য কিছু ?
AI মডেলের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও ফিজিক্যাল বইয়ের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। কী সেই গুরুত্ব ? জানুন..
Published : August 19, 2026 at 6:29 PM IST
হায়দরাবাদ : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI মডেল তৈরির ক্ষেত্রে এতদিন ইন্টারনেটের বিপুল পরিমাণ ডিজিটাল তথ্য ছিল অন্যতম প্রধান ভরসা। কিন্তু এবার বড় AI সংস্থাগুলির নজর ঘুরছে ফিজিক্যাল বইয়ের দিকে। বিশেষ করে পুরনো, দুর্লভ এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের বই কিনে সেগুলি স্ক্যান করে AI মডেল প্রশিক্ষণে ব্যবহার করার প্রবণতা বাড়ছে। এর পিছনে মূলত রয়েছে দুটি বড় কারণ—কপিরাইট সংক্রান্ত আইনি ঝুঁকি এবং তথ্যের গুণমান।
বিভিন্ন AI সংস্থা এতদিন অনলাইন বইয়ের আর্কাইভ থেকে তথ্য সংগ্রহ করত ৷ এবং সেই তত্য় দিয়ে বিভিন্ন মডেলকে ট্রেনিং দেওয়া হতো ৷ কিন্তু এই ধরনের ট্রেনিংয়ের ফলে লেখক, শিল্পী, ফটোগ্রাফার এবং সংবাদমাধ্যমের কপিরাইট সংক্রান্ত একাধিক মামলায় জড়িয়ে পড়েছে AI সংস্থাগুলি।
অন্যদিকে, আইন মেনে একটি ফিজিক্যাল বই কিনলে সেটির মালিকানা ক্রেতার হাতে চলে আসে। ফলে সেই বই দিয়ে কী করা হবে, তা নিয়ে মালিকের অধিকার অনেকটাই বেশি। এমনকী প্রয়োজন হলে বইটি নষ্ট করেও ফেলা যায়। এই আইনি অবস্থানকেই কাজে লাগিয়ে কিছু AI সংস্থা বই কিনে সেগুলি স্ক্যান করছে এবং ডিজিটাল ডাটাসেটে পরিণত করছে।
কেন পুরনো ফিজিক্যাল বই AI-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ?
শুধু আইনি ঝুঁকি কমানোই নয়, AI মডেলের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও ফিজিক্যাল বইয়ের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। ইন্টারনেটে এমন বহু বই রয়েছে যেগুলি বর্তমানে আর প্রকাশিত হয় না। অর্থাৎ নতুন বই কেনার কিনে তা দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সম্ভাবনা কম ৷ সেই কারণে পুরনো বই ব্যবহার করেই মডেলকে ট্রেনিং দিতে হবে ৷
এছাড়া AI সংস্থাগুলি 2022 সালের আগে প্রকাশিত বইয়ের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে। কারণ, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইন্টারনেটের বিপুল পরিমাণে কনটেন্টই AI দিয়ে তৈরি হচ্ছে। নতুন কোনও AI মডেলকে যদি এমন AI-generated কনটেন্ট দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তাহলে তার জ্ঞান ও ক্ষমতার মান সবসময় বাড়বে না।
এর তুলনায় মানুষের লেখা এবং সম্পাদিত বইয়ে থাকে দীর্ঘ লেখার ধারাবাহিকতা, যুক্তি, গল্প বলার কাঠামো এবং দীর্ঘমেয়াদি চিন্তাভাবনার উদাহরণ। ফলে AI মডেলের reasoning ক্ষমতা উন্নত করার ক্ষেত্রে এই ধরনের কনটেন্ট বেশি কার্যকর হতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
ফিজিক্যাল বই স্ক্যান করা কি আইনসঙ্গত?
বর্তমান আইনি অবস্থান অনুযায়ী, হ্যাঁ, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এই প্রক্রিয়া আইনসঙ্গত হতে পারে। এর পিছনে রয়েছে Copyright Act-এর First-Sale Doctrine। কোনও ব্যক্তি আইন মেনে একটি ফিজিক্যাল বই কিনলে, বইটির সেই নির্দিষ্ট কপির উপর তাঁর মালিকানাগত অধিকার থাকে। ফলে তিনি সেটি নিজের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারেন, এমনকি নষ্টও করতে পারেন।
এছাড়া বিভিন্ন মামলায় আদালত এমনও মত দিয়েছে যে আইনসম্মতভাবে কেনা ফিজিক্যাল বইকে AI মডেল প্রশিক্ষণের জন্য ডিজিটাল ফাইলে রূপান্তর করা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ‘transformative’ fair use হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
তবে এই পদ্ধতি নিয়ে বিতর্কও রয়েছে। সমালোচকদের বক্তব্য, AI সংস্থাগুলি ফিজিক্যাল বই কেনার মালিকানাকে একটি আইনি ফাঁক হিসেবে ব্যবহার করে বইগুলিকে ডিজিটাইজ করছে এবং তার মাধ্যমে বিপুল ডেটাসেট তৈরি করছে, অথচ লেখক বা সৃষ্টিকর্তাদের আলাদা করে কোনও অর্থ দেওয়া হচ্ছে না। যদিও বর্তমানে এই পদ্ধতি পুরোপুরি বেআইনি বলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
কত বই ইতিমধ্যেই ধ্বংস হয়েছে?
এর কোনও নির্দিষ্ট হিসাব এখনও জানা যায়নি। তবে Anthropic-এর বিরুদ্ধে চলা মামলায় প্রকাশ্যে আসা আদালতের নথি থেকে বিষয়টির ব্যাপকতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।
নথি অনুযায়ী, একটি মাত্র ছয় মাসের vendor contract-এর আওতায় Anthropic প্রায় 5 লাখ থেকে 20 লাখ বই স্ক্যান করার পরিকল্পনা করেছিল। অভ্যন্তরীণ নথিতে এমন কথাও উল্লেখ ছিল যে সংস্থাটি একসময় বিশ্বের সমস্ত বই ধ্বংস করে স্ক্যান করার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিল।