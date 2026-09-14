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AI দিয়ে আরও বুদ্ধিমান হবে Telecom Network, তবে মানুষের নজরদারি জরুরি: TRAI প্রধান

network-এ AI-এর ব্যবহার যত বাড়বে, ততই প্রয়োজন হবে safeguards, human oversight এবং প্রয়োজন হলে অটোমেটেড ডিসিশনে মানুষের হস্তক্ষেপের সুযোগ।

TRAI Chief
অনিল কুমার লাহোটি (ছবি - IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 14, 2026 at 8:38 PM IST

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হায়দরাবাদ : টেলিকম নেটওয়ার্ক পরিচালনা থেকে শুরু করে online fraud ও cyber threat শনাক্তকরণ—Artificial Intelligence (AI) টেলিকম সেক্টরে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। তবে network-এ AI-এর ব্যবহার যত বাড়বে, ততই প্রয়োজন হবে safeguards, human oversight এবং প্রয়োজন হলে অটোমেটেড ডিসিশনে মানুষের হস্তক্ষেপের সুযোগ। সোমবার এমনটাই জানালেন Telecom Regulatory Authority of India (TRAI)-এর চেয়ারম্যান অনিল কুমার লাহোটি ৷

AI ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার উপর জোর

লাহোটি বলেন, communications network-এ AI-এর ব্যবহার আরও বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টেলিকম অপারেটর এবং প্রযুক্তির সংস্থাগুলিকে responsible AI-এর দিকে নজর দিতে হবে। AI সিস্টেম ব্যবহারের আগে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, ডিসিশন লগ সংরক্ষণ এবং মডেল টেস্টিং-এর মতো বিষয় নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বিশেষ করে হাই ইমপ্যাক্ট সিস্টেম-এর ক্ষেত্রে হিউম্যান ওভারসাইট বজায় রাখার উপর জোর দিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, automation-এর লক্ষ্য হওয়া উচিত পরিষেবার মান উন্নত করা, কিন্তু এর ফলে কোনও সিদ্ধান্তের জন্য দায়বদ্ধতা যেন অস্পষ্ট না হয়ে যায়।

Industry body COAI আয়োজিত ‘Powering India's Intelligent Connectivity Future’ অনুষ্ঠানে লাহোটি বলেন, AI ইতিমধ্যেই telecom operators-কে নেটওয়ার্ক ফোরকাস্টিং উন্নত করা, রিসোর্স অপটিমাইজ করা, নেটওয়ার্ক সমস্যা দ্রুত শনাক্ত করা এবং ডিমান্ডের পরিবর্তনে দ্রুত রেসপন্স দিতে সাহায্য করছে।

এর ফলে কনভেনশনাল অটোমেশন থেকে আরও অটোনোমাস নেটওয়ার্ক-এর দিকে এগোচ্ছে telecom industry। তবে network যত বেশি AI-dependent হবে, ভুল automated decision-এর সম্ভাব্য প্রভাবও তত বেশি হবে।

তাই কোনও AI-based সিদ্ধান্ত ভুল হলে সেটি দ্রুত override করা যাবে কি না এবং AI-dependent কোনও function কাজ না করলে পরিষেবা চালু রাখা যাবে কি না—এই বিষয়গুলিও আগে থেকেই বিবেচনা করতে হবে। তাঁর মতে, অতিরিক্ত intelligence যেন network-এর নতুন single point of failure তৈরি না করে।

Online fraud এবং স্ক্যাম মোকাবিলায় AI-এর dual role-এর কথাও তুলে ধরেছেন TRAI Chief। তাঁর মতে, AI suspicious pattern, anomaly এবং threat শনাক্ত করে digital ecosystem-এর উপর মানুষের আস্থা বাড়াতে পারে। কিন্তু ভুলভাবে ব্যবহার করা হলে একই technology fraud ও অন্যান্য harmful activity-কে আরও সফিস্টিকেটেড করে তুলতে পারে।

AI কোনও legitimate consumer, enterprise বা communication-কে ভুল করে হার্মফুল হিসেবে চিহ্নিত করলে service disruption, reputational damage কিংবা অ্যাকসেস বন্ধ হওয়ার মতো সমস্যা হতে পারে। তাই automated risk classification-এর ক্ষেত্রে সঠিক threshold, safeguards এবং review mechanism প্রয়োজন।

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TAGGED:

AI
TRAI
CHAIRMAN ANIL KUMAR LAHOTI
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TRAI

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