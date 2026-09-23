প্রফেশনালদের মতোই রিলস এডিট সম্ভব, Android এর জন্য লঞ্চ হল Adobe Premiere
Adobe Premiere for android : গতবছরে এই অ্যাপটি লঞ্চ হয়েছিল iOS এর জন্য । এবার Android ব্যবহারকারীরাও এর সুবিধা পাবেন ।
Published : September 23, 2026 at 2:29 PM IST
হায়দরাবাদ : রিলস বা ছোটো কোনও ভিডিয়ো । এটাই এখন সোশাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং । দিনের সারাদিনের কাজকর্ম থেকে থেকে শুরু করে, ট্রাভেল ব্লগ অথবা ফিট চেক সবকিছুই রিলস আকারে সোশাল মিডিয়ায় দেওয়া মাস্ট । কিন্তু শুধু পোস্ট করলেই হবে না । চাই লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট । কিন্তু তার জন্য তো সঠিকভাবে এডিট করা প্রয়োজন । আর এখানেই সমস্যা অনেকের ।
সেই সমস্যা সমাধানের জন্য রয়েছে একাধিক ভিডিয়ো এডিটিং অ্যাপ । কিন্তু সেগুলি ব্যবহার করা যে খুব সহজ এমনটা কিন্তু নয় । এবার কঠিন কাজটি সহজ করার জন্য Android ব্যবহারকারীদের জন্য Adobe Premiere লঞ্চ করা হল । ফলে স্মার্টফোনের মাধ্যমেই এবার প্রফেশনাল এডিটিং সম্ভব ।
কয়েকমাস আগেই এই অ্যাপটির iOS ভার্সন লঞ্চ করা হয়েছিল । এবার ওই অ্যাপটিরই একটি Android ভার্সন লঞ্চ করা হল । যেখানে লেয়ার-এর মাধ্যমে ভিডিয়ো এডিটিং সম্ভব । এছাড়াও একাধিক প্রি-ইনস্টল টেমপ্লেটও ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ।
গোটা বিশ্বব্যাপী Adobe Premiere Pro ব্যবহার করা হয় । যেখানে প্রফেশনাল লেভেলের ভিডিয়ো এডিটিং করা সম্ভব । যে সব সংস্থা ডিজিট্যাল ভিডিয়ো কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করেন অর্থাৎ ডিজিট্যাল কন্টেন্ট তৈরির কাজের সঙ্গে যুক্তি তাঁদের মধ্যে সিংহভাগই Premiere Pro-তে কাজ করেন । নতুন যে অ্যাপ লঞ্চ করা হয়েছে সেখানেও অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে ভিডিয়ো এডিট করা সম্ভব ।
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2025 সালেক শেষের দিক করে iPhone এর জন্য এই অ্যাপটি লঞ্চ করা হয়েছিল । বেশ কয়েকটি দুর্দান্ত ফিচার দেওয়া হয়েছে এই অ্যাপে । মূলত মোবাইল এডিটিং ও সোশাল মিডিয়ার উপযোগী ভিডিয়ো তৈরির ক্ষেত্রে এই ফিচারগুলি কাজে লাগবে । তারমধ্যে রয়েছে-
- Enhance Audio: ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ কমানো, ভয়েস ওভার ক্লিনআপের মতো কাজগুলি সহজেই করা সম্ভব ।
- Multi-track timeline: একসঙ্গে একাধিক ট্র্যাকে কাজ করা সম্ভব । ফলে ভিডিয়ো, মিউজিক ও সাউন্ড ইফেক্ট সহজেই ব্যবহার করতে পারবেন ।
- Templates: একাদিক কাস্টম টেমপ্লেট দেওয়া হয়েছে । যা দ্রুত এডিটিং-এ সাহায্য করবে ।
- Effects: ট্রানজিশন ও ক্রিয়েটিভ অ্যাসেটও রয়েছে ।
- Export: 4K এডিটিং ও তারসঙ্গে এক্সপোর্টের সুবিধাও রয়েছে ।
ইতিমধ্যে এই অ্যাপটি Play Store এ লিস্ট করা হয়েছে । ফলে ব্যবহারকারীরা সেই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে পারবেন । এরসঙ্গে বিল্ট-ইন ভয়েস ওভার রেকর্ডার দেওয়া হয়েছে ।