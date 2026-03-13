Adobe থেকে অবসর শান্তনু নারায়ণের ! ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই CEO এবার কোন পদে ?

Adobe থেকে অবসর শান্তনু নারায়ণের ! ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই CEO এবার কোন পদে ?
Published : March 13, 2026 at 4:29 PM IST
হায়দরাবাদ : 18 বছর ধরে CEO হিসেবে থাকার পর Adobe থেকে অবসর ঘোষণা করলেন ভারতীয় বংশদ্ভুত শান্তনু নারায়ণ ৷ যদিও এখনই তিনি সংস্থা বা পদ ছাড়বেন না ৷ যেহেতু ওই সংস্থায় CEO পদে এখনও কোনও উত্তরাধিকার পাওয়া যায়নি সেই কারণে এখন অস্থায়ী হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন তিনি ৷ এবং যোগ্য উত্তরাধিকার নির্বাচন হলে তিনি সংস্থার বোর্ডে থাকবেন ৷
সংস্থার কর্মীদের কাছে একটি বার্তা পাঠিয়েছেন শান্তনু নারায়ণ ৷ সেখানেই নিজের অবসরের বিষয়ে জানিয়েছেন ৷ তাঁর এই দীর্ঘ কর্মজীবনে একাধিক ফ্ল্যাগশিপ সফ্টওয়ার যেমন ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, ইনডিজাইন এবং প্রিমিয়ার প্রো জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছে ৷ অন্যদিকে সংস্থার আরও একলাফে অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে ৷
শান্তুনু ওই চিঠিতে লেখেন, "আমি সব কর্মীদের কাছে একটি বিষয় জানাতে চাই ৷ 18 বছর অ্যডোবে চাকরি করার পর CEO পদ থেকে আমি সরে দাঁড়াচ্ছি ৷ আগামী কয়েকমাস আমি ফ্রাঙ্ক ক্যালড্রেরোনির সঙ্গে কাজ করব ৷ এবং আমার উত্তরাধিকারীকে তাঁর কাজে সহায়তা করব ৷"
এই বিষয়ে অ্যাডোবের লিড ইনডিপেনডেন্ট ডিরেক্টর ফ্রাঙ্ক ক্যালড্রেরোনি বলেন, "বোর্ডের তরফে আমি শান্তনু নারায়ণকে ধন্যবাদ জানাতে চাই ৷ AI এর সময় কালে তাঁর নেতৃত্বে অ্যাডোব শীর্ষে পৌঁছেছে ৷"
তিনি আরও জানান, বর্তমানে তাঁর উত্তরাধিকার খোঁজার কাজ চলছে ৷ যিনি এইভাবেই সংস্থাকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন ৷ তবে উত্তরাধিকারকে সঠিক পরামর্শ দেওয়ার জন্য শান্তনু নারায়ণ সংস্থার বোর্ডে থাকবেন ৷
Adobe মূলত বিখ্যাত তাদের ডিজাইন সফ্টওয়ারের জন্য ৷ বিশ্বের সবথেকে বেশি ব্যবহৃত তাদের বিভিন্ন প্রডাক্ট ৷ সেই তালিকায় রয়েছে অ্যাডোব ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, ইনডিজাইন এবং প্রিমিয়ার প্রো ৷ AI যুগেও বিশ্বের প্রোফেশনাল ডিজাইন সফ্টওয়ার হিসেবে এখনও এগুলি কদর রয়েছে ৷ এর পাশাপাশি ডেটা সেন্টারও রয়েছে অ্যাডোবের ৷
নারায়েনের নেতৃত্বে অ্যাডোব আর্থিকভাবেও ব্যাপক লাভবান হয়েছে ৷ 2007 সালের শেষের দিকে তিনি CEO পদে যোগ দেওয়ার পর থেকে অ্যাডোবির বার্ষিক আয় প্রায় ছয় গুণ বেড়েছে ৷ যা এখন প্রায় 24 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে । একই সময়ে কর্মী সংখ্যা 7000 থেকে বেড়ে 30 হাজারেরও বেশি হয়েছে ।