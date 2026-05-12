মুখ্যমন্ত্রী বিজয় থলপতির গাড়ির কালেকশন জানেন ? গ্যারেজে রয়েছে একাধিক প্রিমিয়াম মডেল

মুখ্যমন্ত্রী বিজয় থলপতির গাড়ির কালেকশন জানেন ? গ্যারেজে রয়েছে একাধিক প্রিমিয়াম মডেল
Published : May 12, 2026 at 4:55 PM IST
হায়দরাবাদ : নতুন দল যেদিন গড়েছিলেন সেদিন থেকেই খবরের শিরোনামে ছিলেন থলপতি বিজয় ৷ অবশেষে তাঁর মাথায় উঠেছে মুকুট ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ববার গ্রহণ করেছেন ৷ কিন্তু দক্ষিণী এই তারকা অভিনেতা যে শুধুই অভিনয় আর রাজনীতির জন্য আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে এমনটা নয় ৷ বিজয় থলপতিকর প্রিমিয়াম গাড়ির কালেকশনও চোখে পড়ার মতো ৷ এই প্রতিবেদনে দেখে নিন বিজয়ের গ্যারেজে কোন কোন গাড়ি রয়েছে ৷
Lexus LM 350h
প্রিমিয়াম গাড়ির তালিকায় সবসময় উপরের দিকে থাকে Lexus LM 350h ৷ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ, বিজয়ের রয়েছে 2 কোটি 20 লাখ টাকা মূল্যের একটি Lexus LM 350h ৷ স্মুথ ড্রাইভিংয়ের জন্য এই গাড়িটি বেস্ট ৷ 2.5 লিটার পেট্রল হাইব্রিড ইঞ্জিন রয়েছে ৷ গাড়ির ইন্টেরিওর এতটাই শৌখিন যে প্রাইভেট লাউঞ্জও হার মেনে যাবে ৷ রয়েছে 48 ইঞ্চির একটি ডিসপ্লে এবং আলট্রা প্রিমিয়াম সিটিং ক্যাপাসিটি ৷
BMW 5 Series
বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে বিজয় থলপতির সংগ্রহে রয়েছে একটি BMW 5 Series ৷ 74 লাখেরও কিছু বেশি দামের এই গাড়িটিতে রয়েছে 2.0 লিটার মাইল্ড হাইব্রিড পেট্রল ইঞ্জিন ৷ প্রিমিয়াম ইন্টেরিওর, স্মুথ ড্রাইভিং, কার্ভড ডিসপ্লে, অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট এবং টপ-নচ সাউন্ড সিস্টেমের জন্য গাড়ি প্রেমীদের কাছে এই মডেলটি আকর্ষণীয় ৷ দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য লাক্সারি সেডান হিসেবে এই গাড়িটি বেস্ট অপশন ৷
BMW i7
আলট্রা লাক্সারি সেডানের তালিকায় রয়েছে এই গাড়িটি ৷ সর্বভারতীয় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ প্রায় আড়াই কোটি দামের এই গাড়িটি রয়েছে বিজয়ের সংগ্রহে ৷ থিয়েটার স্ক্রিন, ব্যাক সিট এক্সপিরিয়েন্স , আলট্রা কমফোর্ট এর দিক থেকে এই গাড়িটি বেস্ট অপশন ৷ যাঁদের দিনের বেশিরভাগ সময় গাড়িতেই কাটাতে হয় এবং একটু লাক্সারি পছন্দ করেন তাঁদের জন্য এই গাড়িটি বেস্ট চয়েস হতে পারে ৷
Toyota Vellfire
বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্টের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে, রাজনীতিতে নাম লেখানোর পর এই গাড়িটি নিয়েই বেশিরভাগ সময় যাতায়াত করতে বিজয় ৷ যার দাম 1 কোটি 20 লাখের কাছাকাছি ৷ শহরের মধ্যেই বারবার যাতায়াত ও পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্সের জন্যই এই গাড়িটি তিনি ব্যবহার করতেন বলে জানা গিয়েছে ৷ 2.5 লিটার পেট্রল ইঞ্জিন এবং ইন্টেরিওরে স্পেস অন্য গাড়ির তুলনায় এই গাড়িতে একটু বেশিই রয়েছে ৷
Maruti Suzuki Swift
ভোটের সময় লাক্সারি প্রিমিয়াম গাড়িতে চড়তে খুব একটা দেখা যায়নি বিজয়কে ৷ বদলে সাধারণ মারুতি সুজুকি সুইফ্টে করেই বেশ কয়েকবার প্রচারে দেখা গিয়েছে ৷ 1.2 লিটার পেট্রল ইঞ্জিন দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য বেস্ট ৷
Rolls-Royce Ghost
বিজয়ের সংগ্রহে ছিল একটি Rolls-Royce Ghost Series I ৷ কিন্তু সেটি বিক্রি করে দিয়েছেন তিনি ৷ 6.6 লিটার টুইন টার্বোচার্জ V12 ইঞ্জিন রয়েছে ওই মডেলটিতে ৷ যা 563 bhp এবং 780Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে ৷ 2009 থেকে 2014 এর মধ্যে ওই গাড়িটি তৈরি করা হয়েছিল ৷ যার দাম 2 কোটির আশপাশে ৷