পাঁচ মাসে ডাউনলোড 31 মিলিয়ন, এই অ্যাপটি আপনার ফোনে রয়েছে ?

পাঁচ মাসে ডাউনলোড 31 মিলিয়ন, এই অ্যাপটি আপনার ফোনে রয়েছে ?
এখনও পর্যন্ত প্রায় 40 লাখ ভারতবাসী ওই অ্যাপ ব্যবহার করে নিজেদের ফোন নম্বর আপডেট করেছে ৷ আর কতজন ঠিকানা আপডেট করেথেন
Published : June 22, 2026 at 7:21 PM IST
হায়দরাবাদ : মাত্র পাঁচ মাস আগে লঞ্চ হওয়া আধার অ্যাপের ডাউনলোডের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল 31 মিলিয়ন ৷ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর তরফে একটি প্রেস বিবৃতি জারি করে এই খবর জানানো হয়েছে ৷ মূলত বাড়ি বসেই আধার আপডেট করা সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই অ্যাপের মাধ্যমে করা সম্ভব ৷ আর সেই কারণে লাফিয়ে বাড়ছে ডাউনলোডের সংখ্যা ৷ এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷
ওই প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত প্রায় 40 লাখ ভারতবাসী ওই অ্যাপ ব্যবহার করে নিজেদের ফোন নম্বর আপডেট করেছে ৷ এবং প্রায় সাড়ে আট লাখ মানুষ নিজেদের ঠিকানা আপডেট করেছে ৷ আগে এই কাজগুলি করার জন্য স্থানীয় আধার সেন্টারে যেতে হতো ৷ বর্তমানে এই কাজটাই সম্ভব অ্যাপের মাধ্যমে ৷
গতবছরের 9 নভেম্বর Unique Identification Authority of India বা UIDAI- এর তরফে লঞ্চ করা হল একটি নতুন আধার অ্য়াপ ৷ জানানো হয় এই অ্য়াপের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকরা তাঁদের আধার কার্ড সেভ করে রাখতে পারবেন ৷ এবং প্রয়োজনে অন্য কারোর সঙ্গে সেই কার্ড শেয়ার করারও অপশন রয়েছে ৷
এরপর চলতি বছরের 16 তারিখ UIDAI এর তরফে জানানো হয় তারা mAadhaar অ্যাপটি পুরোপুরি বন্ধ করে দেবে ৷ এবং শুধুমাত্র Aadhaar অ্য়াপের মাধ্যমেই যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হবে ৷ সেই সময় UIDAI এর তরফে একটি পোস্ট করা হয় ৷ সেখানে লেখা হয়, "mAadhaar অ্যাপ বন্ধ হতে চলেছে ৷ নতুন Aadhaar অ্যাপের মাধ্যমে স্মার্ট, ফাস্ট এবং আরও নিরাপদ অভিজ্ঞতা হবে ৷ QR কোড নির্ভর আধার শেয়ারিং অপশন রয়েছে ৷ এর ফলে প্রাইভেসি কন্ট্রোল এবং আধার সার্ভিসের আরও মসৃণ অভিজ্ঞতা পাওয়া যাবে ৷ 13টি ভারতীয় ভাষায় এই অ্যাপের সুবিধা পাওয়া যাবে ৷"
নতুন এই অ্যাপটির সবথেকে বড় সুবিধা QR নির্ভর পরিচয় ভেরিফিকেশন পদ্ধতি ৷ আধার নম্বর, ফোন নম্বর, জন্মদিন, ঠিকানা না দেখিয়েও শুধুমাত্র QR কোড স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে আধার ভেরিফাই করা সম্ভব ৷ এছাড়াও বাড়ি বসেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপডেট করা সম্ভব এই অ্যাপের মাধ্যমে ৷
অ্যান্ডরয়েড ও iOS এর জন্য এই অ্যাপটি তৈরি করা হয়েছে ৷ ফলে দুটি প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারীরাই এই অ্যাপটি ব্যবহারের সুবিধা পাচ্ছেন ৷