হুইল চেয়ারে চেপে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন মহিলা পৌঁছে গেলেন মহাকাশে, মুকুটে নতুন পালক Amazon কর্তার

হুইল চেয়ারে চেপে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন মহিলা পৌঁছে গেলেন মহাকাশে, মুকুটে নতুন পালক Amazon কর্তার
Published : December 23, 2025 at 4:46 PM IST
হায়দরাবাদ : ফের নতুন মাইলস্টোন ছুঁল Amazon কর্তা Jeff Bezos এর স্পেস অর্গানাইজেশন Blue Origin ৷ হুইল চেয়ারে চাপিয়ে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন এক মহিলাকে পাঠাল মহাকাশে ৷ বেশ কিছুক্ষণ মহাকাশে থাকার পর ফের ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে ওই Blue Origin এর মহাকাশযানটি ৷ যে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন মহিলাকে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল তাঁর নাম মিকালা বেনথুয়াস (Michaela Benthaus) ৷ তাঁর সঙ্গে আরও 5 মহাকাশচারী গিয়েছিলেন মহাকাশে ৷ এক্ষেত্রে New Shepard রকেট ব্যবহার করা হয়েছে ৷
কেন হুইল চেয়ারে করে মহাকাশে পাঠানো হল ?
আগামী দিনে স্পেস ট্যুরিজমকে পাখির চোখ করতে চলেছে একাধিক সংস্থা ৷ যে সংস্থাগুলি মূলত সাধারণ মানুষকে মহাকাশে নিয়ে যাবে ৷ কোনও গবেষণার কাজ নয়, শুধুমাত্র মহাকাশ ঘুরবেন তাঁরা ৷ স্পেস ট্যুরিজমকে প্রোমোট করতেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ৷ বোঝানো হয়েছে, স্পেস বা মহাকাশ যাওয়া এখন খুবই সহজ ৷ যাঁরা হুইল চেয়ার ব্যবহার করেন তাঁরাও সেখানে যেতে পারবেন ৷
20 ডিসেম্বর 37 তম রকেট লঞ্চ করে Blue Origin ৷ মূলত স্পেস টুরিজমের উদ্দেশে ওই রকেট ল়্চ করা হয় ৷ ওই রকেটে করে মোট 6 জন ক্রু মেম্বারকে পাঠানো হয়েছিল ৷ তাঁদের নাম Michaela (Mich) Benthaus, Joey Hyde, Hans Koenigsmann, Neal Milch, Adonis Pouroulis, এবংason Stansell ৷ মহাকাশের কারমান লাইন পর্যন্ত ওই রকেটটি ওড়ে ৷ এবং তারপর ধীরে ধীরে ফের নিচে নেমে আসে ৷ 20 ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট 92 জন মানুষকে স্পেস ট্য়ুরিজম করিয়েছে Blue Origine ৷
New Shepard প্রোগ্রামের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ফিল জয়েসি জানিয়েছেন, "ভিন্ন ধরনের মানুষকে মহাকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ তাঁরা এখন স্পেস ফ্লাইটের স্বাদ গ্রহণ করতে পারছেন ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার, সায়েন্টিস্ট, অন্তরপ্রনর, শিক্ষক এবং ব্য়ক্তিগত অনেকেই ৷
Michaela (Michi) Benthaus কে ?
Michaela (Michi) Benthaus একন মহাকাশ গবেষক ৷ তিনি ইউরোপিয়ন স্পেস এজেন্সিতে কর্মরত ৷ 2018 সালে তিনি একটি পথ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন ৷ সেই সময় তাঁর মেরুদণ্ডে আঘাত লাগে ৷ তখন থেকে তিনি হাঁটার ক্ষমতা হারান ৷ কিন্তু NS প্রোগ্রামে তিনি সহজভাবে মহাকাশে পৌঁছেছেন ৷