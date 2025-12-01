নতুন বছরে হাতে পেতে পারেন Iphone 17e! কম বাজেটের এই ফোনে কী কী থাকতে পারে ?
iPhoen 17e : iPhone 16e -র হার্ডওয়ারে বেশ কিছু পরিবর্তন করে 17e লঞ্চ করা হতে পারে ৷
Published : December 1, 2025 at 1:46 PM IST
হায়দরাবাদ : আগামী কয়েক মাসের মধ্যে লঞ্চ হতে পারে iPhone 17e ৷ এমনই জল্পনা শুরু হয়েছে ৷ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে লঞ্চ করেছিল 16e ৷ যা Apple এর সবথেকে সাশ্রয়ী ফোন বলা যেতে পারে ৷ যার দাম 52 হাজার টাকার আশপাশে ৷ এবার ওই মডেলের আপডেটেড ভার্সন 17e লঞ্চ হতে পারে ৷ তবে Apple এর তরফে এই বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানানো হয়নি ৷
এই সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য ইন্টারনেটে ঘুরছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, iPhone 16e -র হার্ডওয়ারে বেশ কিছু পরিবর্তন করে 17e লঞ্চ করা হতে পারে ৷ পাশাপাশি iPhone 17 এরসঙ্গে ফিচারে বেশ কিছু মিল থাকতে পারে এই মডেলটিতে ৷ যেখানে দেওয়া হতে পারে 6.1 ইঞ্চির ডিসপ্লে এবং রিয়ার ক্যামেরা ৷
iPhone 17e Design, Specifications (Leaked)
Weibo টিপস্টারকে উদ্ধৃত করে MyDrivers, iPhone 17e-র একটি কনসেপ্ট ইমেজ শেয়ার করেছে ৷ একইসঙ্গে ফোনটির বেশ কিছু স্পেসিফিকেশন শেয়ার করেছে ৷ সেখানেই জানানো হয়েছে, নতুন মডেলটিতে ডাইনামিক আইল্যান্ডে উন্নীত করা হতে পারে ৷ যদি সেটাই হয় তাহলে 16e এর তুলনায় 17e তে এটাই হবে সবথেকে বড় আপডেট ৷
iPhone 16 এর মতোই 17e তে দেওয়া হতে পারে 6.1 ইঞ্চি ডিসপ্লে ৷ যার রিফ্রেস রেট থাকতে পারে 60Hz ৷ তবে সিঙ্গল রিয়ার ক্যামেরাই থাকার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি ৷ A19 চিপসেট দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
যেহেতু ফোনটি এখনও লঞ্চ করেনি সেই কারণে নতুন এই মডেলটির দাম কেমন হতে পারে সেই বিষয়ে নিশ্চিত করে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ৷ তবে ওই টিপস্টারের দাবি, ফোনটির আনুমানিক দাম হতে পারে 60,000 টাকার আশপাশে ৷
মনে করা হচ্ছে 2026 সালের প্রথম অর্ধেই ফোনটি লঞ্চ করা হবে ৷ এবং বাজেট ফ্রেন্ডলি ফোন হিসেবেই লঞ্চ করবে এটা ৷ ফলে যাঁরা iPhone 17 ব্যবহার করার স্বপ্ন রয়েছে অথচ পকেটে টান রয়েছে তাঁদের জন্য এই মডেলটি হতে পারে বেস্ট অপশন ৷
এর আগেই জল্পনা তৈরি হয়েছিল 2026 সালের মে মাসে iPhone 17e লঞ্চ করবে ৷ তবে নতুন জল্পনায় সেপ্টেম্বরে লঞ্চ হতে পারে নতুন এই মডেলটি ৷