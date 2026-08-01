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চাঁদে আছড়ে পড়বে SpaceX-রকেট ! তৈরি হতে পারে নতুন গর্ত; নজরে বিজ্ঞানীরা

স্পেস ট্র্যাকিং বিশেষজ্ঞ বিল গ্রে-র পূর্বাভাস অনুযায়ী, রকেটটির গতি সংঘর্ষের সময় ঘণ্টায় প্রায় 8,700 কিলোমিটার বা 5,400 মাইল হবে ৷

A Discarded SpaceX Rocket Is On A High Speed Collision Course With The Moon
ফাইল ছবি (ছবি - AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 1, 2026 at 1:42 PM IST

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হায়দরাবাদ : চাঁদের উদ্দেশে একাধিক মিশন পাঠানোর পর এবার এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। SpaceX-এর একটি পরিত্যক্ত রকেটের আপার স্টেজ বুধবার চাঁদের বুকে আছড়ে পড়তে পারে। এই সংঘর্ষের ফলে চাঁদের মাটিতে একটি নতুন গর্ত তৈরি হবে এবং বিপুল পরিমাণ ধুলো ও পাথরের টুকরো মহাকাশে ছিটকে যেতে পারে। এই বিরল ঘটনাটি পর্যবেক্ষণের জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি নিচ্ছেন বিজ্ঞানী এবং মহাকাশপ্রেমীরা।

স্পেস ট্র্যাকিং বিশেষজ্ঞ বিল গ্রে-র পূর্বাভাস অনুযায়ী, রকেটটির গতি সংঘর্ষের সময় ঘণ্টায় প্রায় 8,700 কিলোমিটার বা 5,400 মাইল হবে, যা শব্দের গতির প্রায় সাত গুণ। তাঁর মতে, চাঁদের সূর্যালোকিত পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত Einstein Crater-এর কাছাকাছি এই আঘাত হানতে পারে। ঘটনাটি গভীর রাতে ঘটবে বলে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ আমেরিকার বড় অংশ থেকে এটি দেখার সম্ভাবনা বেশি।

যদিও এই নির্দিষ্ট মহাকাশ বর্জ্য নিয়ে বিজ্ঞানীদের বড় ধরনের উদ্বেগ নেই, তবে ঘটনাটি পৃথিবীর কক্ষপথে ক্রমবর্ধমান মহাকাশ বর্জ্যের সমস্যাকে আবারও সামনে নিয়ে এসেছে। বিল গ্রে বলেন, মহাকাশে এখন ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। তিনি নিজেও কানাডার নিউ ব্রান্সউইক থেকে এই ঘটনার পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পরিকল্পনা করেছেন।

জানা গিয়েছে, SpaceX-এর উদ্দেশ্য কখনওই চাঁদে রকেটটি আছড়ে ফেলা ছিল না। মহাকাশ বিশেষজ্ঞদের মতে, রকেটের আপার স্টেজটিকে সূর্যের কক্ষপথে পাঠিয়ে দিলে এই সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব ছিল।

এটি হবে এমন দ্বিতীয় পরিচিত ঘটনা, যেখানে একটি নিষ্ক্রিয় রকেট দুর্ঘটনাবশত চাঁদে আঘাত হানবে। এর আগে 2022 সালে একটি চিনা রকেটের অংশ চাঁদের দূরবর্তী অংশে আছড়ে পড়ে দুটি গর্ত তৈরি করেছিল। তবে এবার সংঘর্ষটি চাঁদের পৃথিবীমুখী অংশে ঘটবে। এর শক্তি প্রায় তিন টন TNT বিস্ফোরণের সমান বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিজ্ঞানীদের মতে, সংঘর্ষের সময় যে আলোর ঝলক দেখা যাবে, তা এক সেকেন্ডেরও কম স্থায়ী হবে এবং সম্ভবত পৃথিবী থেকে তা দেখা যাবে না। তবে সংঘর্ষের পর যে ধুলো ও পাথরের টুকরো ছিটকে বেরোবে, তা কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং টেলিস্কোপে কয়েক দশ মিনিট ধরে দৃশ্যমান থাকতে পারে।

লস অ্যালামোস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি-র বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফার্নান্দো বলেন, চাঁদে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কম এবং সেখানে বাতাস না থাকায় ধুলো সহজে সরে যায় না। তাই এই ঘটনাটি পেশাদার ও অপেশাদার— উভয় ধরনের পর্যবেক্ষকদের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তাঁর মতে, ভবিষ্যতে চাঁদে মহাকাশচারীদের জন্য মহাকাশ বর্জ্যের আঘাত কতটা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, তা বোঝার ক্ষেত্রেও এই পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ।

ফার্নান্দোর অনুমান, সংঘর্ষের ফলে প্রায় 27 মিটার চওড়া এবং 5 মিটার গভীর একটি গর্ত তৈরি হতে পারে। পৃথিবী থেকে এটি দেখা না গেলেও চাঁদের কক্ষপথে থাকা মহাকাশযান সেটি পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।

ঘটনার আগে এবং পরে ছবি তুলবে NASA-র Lunar Reconnaissance Orbiter এবং দক্ষিণ কোরিয়ার Danuri Lunar Orbiter। বিজ্ঞানীদের মতে, Danuri সংঘর্ষের মাত্র দুই মিনিট আগে SpaceX-এর রকেটের খুব কাছ দিয়ে অতিক্রম করবে।

চাঁদে ভবিষ্যতে আরও বেশি রোবট ও মহাকাশচারী যাওয়ার পরিকল্পনা থাকায়, বিজ্ঞানীদের মতে মহাকাশ বর্জ্য পর্যবেক্ষণ এবং মহাকাশে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ আরও উন্নত করা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবসরপ্রাপ্ত জ্যোতির্পদার্থবিদ জোনাথন ম্যাকডাওয়েল বলেছেন, এই সংঘর্ষে তাৎক্ষণিক কোনও সমস্যা হবে না। তবে ভবিষ্যতে যদি চাঁদে স্থায়ী ঘাঁটি তৈরি হয়, তাহলে এ ধরনের অনিয়ন্ত্রিত কক্ষপথে ঘুরে বেড়ানো রকেটের অংশ বড় ঝুঁকির কারণ হয়ে উঠতে পারে।

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