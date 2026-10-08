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10 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট স্পিড, মোবাইল কংগ্রেসে জানালেন প্রধানমন্ত্রী

দিল্লির দোয়ারকার যশোভূমিতে চলছে 10 তম মোবাইল কংগ্রেস (IMC) । সেখানেই উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ।

6G
অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী (ছবি - IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 8, 2026 at 4:12 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতের লক্ষ্য 5G ও 6G পরিকাঠামো উন্নয়ন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টার সহ একাধিক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন । 10 তম মোবাইল কংগ্রেসে উপস্থিত হয়ে এমনই মন্তব্য করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।

দিল্লির দোয়ারকার যশোভূমিতে চলছে 10 তম মোবাইল কংগ্রেস (IMC) । যার উদ্বোধনী ভাষণে মোদি বলেন, ভারতের ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া উদ্যোগে এমন প্রযুক্তি তৈরির ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে যেখানে সমাজের সব শ্রেণির মানুষ সেখান থেকে উপকৃত হবেন ।

তিনি বলেন, "ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া উদ্যোগে স্মার্টফোনের মাধ্যমে পরিস্থিতি সমাধানের চেষ্টা করা হবে । এই পরিবর্তনের মধ্যমণি স্মার্টফোন । প্রযুক্তির গণতান্ত্রিকরণে এটা একটা বড় পদক্ষেপ ।"

5G-র ব্যবহার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছেন, প্রতিটি জেলায় বর্তমানে 5G পরিষেবা পৌঁছে গিয়েছে । ভারতের সাড়ে পাঁচ লাখ 5G বেস স্টেশন এই পরিষেবা দেওয়ার কাজটি করছে । 2022 এর তুলনায় মোবাইল ইন্টারনেট স্পিট 10 গুন বৃদ্ধি পেয়েছে । এই 5G প্রযুক্তি 2022 সালের মোবাইল কংগ্রেসে লঞ্চ করা হয়েছিল ।

এর সঙ্গে স্মার্টফোনের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, গত 10-12 বছর ধরে স্মার্টফোন যে শুধু যোগাযোগের একটি মাধ্যম তৈরি হয়েছে এমনটা নয়, বরং সুশাসনের একটি টুল-এ পরিণত হয়েছে ।

ডিজিট্যাল সিকিউরিটি

প্রধানমন্ত্রী জানান, স্মার্টফোনই এখন কন্টেন্ট তৈরির উপযুক্ত মাধ্যম তৈরি হয়েছে । কিন্তু এই উন্নতিতে নিরাপত্তার বিষয়টিও জরুরি বলে জানিয়েছেন তিনি ।

তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, "ফোন এবং নেটওয়ার্কে নিরাপত্তা দেওয়ার আমাদের প্রথম কাজ । একজন সাধারণ নাগরিক প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটি সম্পর্কে খুব একটা ভাবনাচিন্তা করেন না । কিন্তু তাঁরা যখন কোনও ফোনকল রিসিভ করছেন তাঁদের জানা দরকার, ওই কলটি কে করছেন । তাঁরা যখন কোনও ডিজিট্যাল পেমেন্ট করছেন সেসময়ও তাঁদের নিজেদের ডেটা সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার ।"

এদিকে মোট চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে IMC 2026 । যার লক্ষ্য সৃষ্টি, সংবর্ধন, সশাক্ত এবং সুরক্ষা । এই চারটি বিষয়ই অতি মজবুত করার বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী ।

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TAGGED:

INDIA MOBILE CONGRESS 2026
মোবাইল কংগ্রেস
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
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