10 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট স্পিড, মোবাইল কংগ্রেসে জানালেন প্রধানমন্ত্রী

10 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট স্পিড, মোবাইল কংগ্রেসে জানালেন প্রধানমন্ত্রী
দিল্লির দোয়ারকার যশোভূমিতে চলছে 10 তম মোবাইল কংগ্রেস (IMC) । সেখানেই উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ।
Published : October 8, 2026 at 4:12 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের লক্ষ্য 5G ও 6G পরিকাঠামো উন্নয়ন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টার সহ একাধিক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন । 10 তম মোবাইল কংগ্রেসে উপস্থিত হয়ে এমনই মন্তব্য করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।
দিল্লির দোয়ারকার যশোভূমিতে চলছে 10 তম মোবাইল কংগ্রেস (IMC) । যার উদ্বোধনী ভাষণে মোদি বলেন, ভারতের ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া উদ্যোগে এমন প্রযুক্তি তৈরির ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে যেখানে সমাজের সব শ্রেণির মানুষ সেখান থেকে উপকৃত হবেন ।
তিনি বলেন, "ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া উদ্যোগে স্মার্টফোনের মাধ্যমে পরিস্থিতি সমাধানের চেষ্টা করা হবে । এই পরিবর্তনের মধ্যমণি স্মার্টফোন । প্রযুক্তির গণতান্ত্রিকরণে এটা একটা বড় পদক্ষেপ ।"
Addressing the India Mobile Congress. It is encouraging to see India's telecom sector steadily moving towards greater self-reliance. https://t.co/tIuohkURIE— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026
5G-র ব্যবহার
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছেন, প্রতিটি জেলায় বর্তমানে 5G পরিষেবা পৌঁছে গিয়েছে । ভারতের সাড়ে পাঁচ লাখ 5G বেস স্টেশন এই পরিষেবা দেওয়ার কাজটি করছে । 2022 এর তুলনায় মোবাইল ইন্টারনেট স্পিট 10 গুন বৃদ্ধি পেয়েছে । এই 5G প্রযুক্তি 2022 সালের মোবাইল কংগ্রেসে লঞ্চ করা হয়েছিল ।
এর সঙ্গে স্মার্টফোনের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, গত 10-12 বছর ধরে স্মার্টফোন যে শুধু যোগাযোগের একটি মাধ্যম তৈরি হয়েছে এমনটা নয়, বরং সুশাসনের একটি টুল-এ পরিণত হয়েছে ।
ডিজিট্যাল সিকিউরিটি
প্রধানমন্ত্রী জানান, স্মার্টফোনই এখন কন্টেন্ট তৈরির উপযুক্ত মাধ্যম তৈরি হয়েছে । কিন্তু এই উন্নতিতে নিরাপত্তার বিষয়টিও জরুরি বলে জানিয়েছেন তিনি ।
एक दशक पहले तक भारत में digital divide बहुत बड़ी चुनौती थी। आधुनिक technology एक privilege बनती जा रही थी। यानि जिसके पास साधन है, वही आधुनिक technology का लाभ ले सकता था... भारत में यही स्थिति बनती जा रही थी। Digital India अभियान से हमने इस स्थिति को बदलने की ठानी... और इसके centre में mobile phone को लेकर आए। ये technology के democratisation का बहुत बड़ा प्रयास था: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) October 8, 2026
তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, "ফোন এবং নেটওয়ার্কে নিরাপত্তা দেওয়ার আমাদের প্রথম কাজ । একজন সাধারণ নাগরিক প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটি সম্পর্কে খুব একটা ভাবনাচিন্তা করেন না । কিন্তু তাঁরা যখন কোনও ফোনকল রিসিভ করছেন তাঁদের জানা দরকার, ওই কলটি কে করছেন । তাঁরা যখন কোনও ডিজিট্যাল পেমেন্ট করছেন সেসময়ও তাঁদের নিজেদের ডেটা সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার ।"
এদিকে মোট চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে IMC 2026 । যার লক্ষ্য সৃষ্টি, সংবর্ধন, সশাক্ত এবং সুরক্ষা । এই চারটি বিষয়ই অতি মজবুত করার বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী ।