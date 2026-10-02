লাফিয়ে বাড়ছে ভারতের ডিজিট্যাল গেমিং শিল্প ! সবথেকে বড় চিন্তার বিষয় এখন কী ?

লাফিয়ে বাড়ছে ভারতের ডিজিট্যাল গেমিং শিল্প ! সবথেকে বড় চিন্তার বিষয় এখন কী ?
gaming ও esports personality-র অডিয়েন্স শুধুমাত্র গেমিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তাঁদের কনটেন্ট ধীরে ধীরে বিনোদনেরও জায়গায় স্থান পাচ্ছে ।
Published : October 2, 2026 at 9:05 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের গেমিং বাজার দ্রুত বড় হচ্ছে। 2025 সালে দেশের গেমিং ইন্ডাস্ট্রি 1 বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক পেরিয়েছে। 2026 সালে দেশে গেমারের সংখ্যা 550 মিলিয়ন ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। শুধু গেমারের সংখ্যা বৃদ্ধিই নয়, esports, PC ও console gaming, game development এবং creator economy-ও এখন এই এই শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠছে।
গেমিং ক্রিয়েটরদের বাড়ছে প্রভাব
গেমিং ক্রিয়েটরদের জনপ্রিয়তাও এই পরিবর্তনের অন্যতম উদাহরণ । বর্তমানে অনেক gaming ও esports personality-র অডিয়েন্স শুধুমাত্র গেমিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তাঁদের কনটেন্ট ধীরে ধীরে বিনোদনের জায়গাতেও স্থান পাচ্ছে ।
গেমিংয়ের এই সম্প্রসারণের সঙ্গে বদলাচ্ছে গেমারদের হার্ডওয়ার নিয়ে প্রত্যাশাও। এতদিন গেমিং সেটআপ-এর তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত অংশ ছিল স্টোরেজ । কিন্তু গেমের আকার ক্রমশ বাড়ায় এবং ডিজিট্যাল গেম লাইব্রেরি বড় হতে থাকায় স্টোরেজের গুরুত্বও এখন আর এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয় ।
গত কয়েক বছরে গেমের ফাইল সাইজ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। একই সঙ্গে বেশিরভাগ গেমার এখন আর মাত্র কয়েকটি গেম নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকেন না। একসঙ্গে একাধিক বড় গেম install করা থাকলে খুব দ্রুত drive-এর storage শেষ হয়ে যেতে পারে।
ফলে অনেক গেমারের কাছেই পরিচিত হয়ে উঠেছে একটি সমস্যা—নতুন গেম install করার জন্য পুরনো কোনও গেম delete করা, পরে সেটি আবার খেলতে চাইলে নতুন করে download করা। এক drive থেকে অন্য drive-এ গেম বা বড় file transfer করাও অনেক সময় বিরক্তিকর হয়ে উঠতে পারে। এই পরিস্থিতিতে storage capacity গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।
Gaming performance-এর আলোচনায় জায়গা করে নিচ্ছে SSD
Gaming performance নিয়ে আলোচনা হলে এতদিন মূলত GPU, CPU এবং RAM-ই বেশি গুরুত্ব পেত। তবে দ্রুতগতির storage-এর সুবিধা নতুন generation-এর system এবং application-এ আরও বেশি কাজে লাগায় SSD-ও ধীরে ধীরে performance-এর আলোচনায় জায়গা করে নিচ্ছে।