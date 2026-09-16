ফেক Gmail অ্যাকাউন্ট তৈরি করে বোমাতঙ্ক ছড়ানোর অভিযোগ, প্রশ্নের মুখোমুখি Google !
গুজরাত পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, যে 5 লাখ ফেক অ্যাকাউন্টের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে তাদের প্রত্যেকে টু-ফ্যাক্টার অথন্টিকেশন ব্যবহার করে ৷
Published : September 16, 2026 at 4:42 PM IST
হায়দরাবাদ : এবার একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়তে চলেছে টেক জায়ান্ট Google ৷ আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা রয়টার্সের একটি প্রতিবেদনে এই খবর জানানো হয়েছে ৷ মূলত ফেক জি-মেইল অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে এই তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাকে ৷
কী কারণে হঠাৎ এই প্রশ্ন ?
সম্প্রতি শেষ হয়েছে BRICS সম্মেলন ৷ অভিযোগ, সম্মেলন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রীর দফতর ও BRICS পার্টনারদের কাছে একটি মেইল আসে ৷ যেখানে জানানো হয়, ভারতমণ্ডপমে অর্থাৎ BRICS এর মূল মঞ্চে ও তার আশপাশে বম রাখা আছে ৷ তারপর নিরাপত্তারক্ষীদের মধ্যে তৎপরতা শুরু হয় ৷ গোটা এলাকাজুড়ে চিরুনি তল্লাশি চালিয়েও বমের খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷ ওই মেইলের তদন্তে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতারও করা হয় ৷
অন্যদিকে গুজরাত সরকারের কাছে এই ধরনের একটি মেইল আসে ৷ 10 সেপ্টেম্বরের ওই মেইলের মাধ্যমে বোমাতঙ্ক ছড়ানো হয় ৷ এরপর ঘটনার তদন্ত শুরু করে গুজরাত পুলিশ ৷ এবং তাদের নজরে আসে ভুয়ো বোমাতঙ্ক ছড়ানোর জন্য প্রায় 5 লাখ মেই আইডি তৈরি করা হয়েছে ৷ সেগুলি মূলত গুগল প্ল্যাটফর্মে ৷ অর্থাৎ Gmail-এ ৷ আর তারপরই গুগলকে প্রশ্ন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে গুজরাত পুলিশ ৷
এই বিষয়ে সংবাদসংস্থা রয়টার্সের প্রতিনিধির প্রশ্নের জবাবে গুজরাত পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, যে 5 লাখ ফেক অ্যাকাউন্টের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে তাদের প্রত্যেকে টু-ফ্যাক্টার অথন্টিকেশন ব্যবহার করে ৷ ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ওই মেইল আইডিগুলির খোঁজ পাওয়া বা ট্র্যাক করার সম্ভব হচ্ছে না ৷
কিন্তু বাল্ক অ্য়াকাউন্ট বা বট অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে এই ধরনের টু-ফ্যাক্টর অথন্টিকেশন ব্যবহার করা যায়না ৷ প্রশ্ন উঠছে তাহলে কীভাবে এই বিপুল অ্য়াকাউন্টের ক্ষেত্রে টু-ফ্যাক্টর অথন্টিকেশন ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ আর সেই কারণেই গুগলকে প্রশ্ন করতে পারে গুজরাত পুলিশ ৷
এদিকে দেশের মাটি থেকেই যে শুধুমাত্র এই অপরাধমূলক কাজ করা হচ্ছে এমনটা কিন্তু নয় ৷ কারণ যে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁদের সঙ্গে বাংলাদেশেরও যোগ পাওয়া গেছে ৷ তাই মনে করা হচ্ছে কিছু জিমেইল অ্য়াকাউন্ট বিদেশ থেকেও পরিচালিত করা হচ্ছে ৷
পুলিশের তরফে দাবি করা হচ্ছে, বাংলাদেশের অপরাধীরা বৃহৎ সংখ্যক জিমেইল আইডি কিনে নিচ্ছে বর্ডার এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে ৷ এবং সেগুলি ব্যবহার করে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে ৷