পৃথিবীর মতো আরও 45 টি গ্রহের সন্ধান, বসবাস করা সম্ভব ?
এই গ্রহগুলি এমন স্থানে অবস্থান করছে যেখানে অতিরিক্ত গরম হবে না আবার অতিরিক্ত ঠান্ডাও হবে না৷ পাশাপাশি সেখানে জলের অস্তিত্ব রয়েছে বলেও মনে করা হচ্ছে৷
Published : April 4, 2026 at 5:34 PM IST
হায়দরাবাদ : দীর্ঘদিনের গবেষণায় বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছিলেন সৌরজগতের বাইরে হাজার হাজার গ্রহ রয়েছে ৷ তবে সেগুলি বসবাসযোগ্য কিনা তা স্পষ্ট করে কোনও তথ্যে জানা যায়নি ৷ কিন্তু এই বিষয়ে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়েছেন একদল বিজ্ঞানী ৷
কর্নেল ইউনিভার্সিটির কার্ল সাগান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক লিসা কালটেনেগারের নেতৃত্বে একদল গবেষক দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়ের উপর চর্চা করে গেছেন ৷ তাঁরা সৌরজগতের বাইরে থাকা প্রায় 6000-এরও বেশি গ্রহের তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন ৷ এবং সেখান থেকে গবেষকরা এমন 45টি গ্রহ চিহ্নিত করেছেন যেগুলি দেখতে পৃথিবীর মতো ৷ ওই গ্রহগুলি পাথুরে এবং এমন স্থানে অবস্থান করছে যেখানে বসবাসযোগ্য় অঞ্চল তৈরি করা সম্ভব ।
বিজ্ঞানীদের তরফে জানানো হয়েছে, এই গ্রহগুলি এমন স্থানে অবস্থান করছে যেখানে অতিরিক্ত গরম হবে না আবার অতিরিক্ত ঠান্ডাও হবে না ৷ পাশাপাশি সেখানে জলের অস্তিত্ব রয়েছে বলেও মনে করা হচ্ছে ৷
লিসা কালটেনেগার এই বিষয়ে জানিয়েছেন, 6000 টি পরিচিত গ্রহের মধ্যে কোনগুলিতে বসবাস করা সম্ভব তা খোঁজা খুবই জরুরি ৷ এবং এগুলির মধ্যে কোনও গ্রহে জীবনের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা তাও খোঁজা হবে ৷ তিনি আরও জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই এই 6000 গ্রহ নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা হয়েছে ৷ তারমধ্যে এমন 45 টি গ্রহের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যেগুলিতে প্রাণের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে ৷
গবেষকদের বক্তব্য যে গ্রহগুলি দেখতে পৃথিবীর মতো সেগুলি যে খুব কাছে এমনটা বলা যাবে না ৷ এদের মধ্যে এমন কয়েকটি গ্রহ রয়েছে যেগুলি খুবই আকর্ষণীয় ৷ ওই গ্রহগুলি TRAPPIST–1 এ অবস্থান করছে ৷ সেগুলি পৃথিবী থেকে 40 আলোকবর্ষ দূরে ৷ NASA-র বক্তব্য, বর্তমান যে প্রযুক্তি রয়েছে তাতে এই গ্রহগুলির কাছে পৌঁছতে 8 লাখ বছর লাগবে ৷
কীভাবে এই গ্রহগুলির সন্ধান পাওয়া গেল ?
জানা গিয়েছে ওই গবেষক দলের সদস্যরা ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা-র (ESA) এর গাইয়া (Gaia) মিশন এবং নাসার এক্সোপ্ল্যানেট আর্কাইভের তথ্য ব্যবহার করেছে ৷ এবং তাঁরা বিশ্লেষণ করেছেন প্রতিটি গ্রহ তার নক্ষত্র থেকে কতটা শক্তি গ্রহণ করছে ৷ কারণ কোনও গ্রহে জল থাকার জন্য এই শক্তির পরিমাণ জানা জরুরি ৷ এবং সেখান থেকেই এই 45টি নতুন গ্রহ সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে ৷